Bảng xếp hạng giải Ngoại Hạng Anh 2025-2026 vòng 7

Bảng xếp hạng giải Ngoại Hạng Anh 2025-2026 có sự biến động đáng chú ý sau vòng 7. Liverpool thua Chelsea với tỷ số 1-2 và mất ngôi đầu về tay Arsenal. "Pháo thủ" đánh bại West Ham để tạm vượt lên với khoảng cách 1 điểm.

Man Utd chen chân lên nửa trên của bảng xếp hạng sau khi đánh bại Sunderland với tỷ số 2-0. Man City tiến sát top 4, chỉ còn kém đội đầu bảng Arsenal 3 điểm.