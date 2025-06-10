Bảng xếp hạng giải Ngoại Hạng Anh 2025-2026 vòng 7

Bảng xếp hạng giải Ngoại Hạng Anh 2025-2026 có sự biến động đáng chú ý sau vòng 7. Liverpool thua Chelsea với tỷ số 1-2 và mất ngôi đầu về tay Arsenal. "Pháo thủ" đánh bại West Ham để tạm vượt lên với khoảng cách 1 điểm.
Man Utd chen chân lên nửa trên của bảng xếp hạng sau khi đánh bại Sunderland với tỷ số 2-0. Man City tiến sát top 4, chỉ còn kém đội đầu bảng Arsenal 3 điểm.
Bảng xếp hạng Ngoại Hạng Anh (vòng 7)
|XH
|Đội
|Trận
|Bàn thắng/
bàn thua
|Điểm
|1
|Arsenal
|7
|14/3
|16
|2
|Liverpool
|7
|13/9
|15
|3
|Tottenham
|7
|13/5
|14
|4
|Bournemouth
|7
|11/8
|14
|5
|Man City
|7
|15/6
|13
|6
|Crystal Palace
|7
|9/5
|12
|7
|Chelsea
|7
|13/9
|11
|8
|Everton
|7
|9/7
|11
|9
|Sunderland
|7
|7/6
|11
|10
|Man Utd
|7
|9/11
|10
|11
|Newcastle United
|7
|6/5
|9
|12
|Brighton
|7
|10/10
|9
|13
|Aston Villa
|7
|6/7
|9
|14
|Fulham
|7
|8/11
|8
|15
|Leeds United
|7
|7/11
|8
|16
|Brentford
|7
|9/12
|7
|17
|Nottingham Forest
|7
|5/12
|5
|18
|Burnley
|7
|7/15
|4
|19
|West Ham
|7
|6/16
|4
|20
|Wolves
|7
|5/14
|2
Lịch thi đấu, kết quả vòng 7 giải Ngoại Hạng Anh
|Ngày
|Giờ
|Trận đấu
|4/10
|2h
|Bournemouth 3-1 Fulham
|18h30
|Leeds 1-2 Tottenham
|21h
|Arsenal 2-0 West Ham
|21h
|Man Utd 2-0 Sunderland
|23h30
|Chelsea 2-1 Liverpool
|5/10
|20h
|Aston Villa 2-1 Burnley
|20h
|Everton 2-1 Crystal Palace
|20h
|Newcastle 2-0 Nottingham
|20h
|Wolves 1-1 Brighton
|22h30
|Brentford 0-1 Man City
Thể thức giải Ngoại Hạng Anh 2025-2026
Giải Ngoại Hạng Anh có 20 đội bóng thi đấu vòng tròn 2 lượt tính điểm xếp hạng. Trong trường hợp có nhiều đội bằng điểm nhau, tiêu chí xếp hạng được ưu tiên là hiệu số bàn thắng - bàn thua, số bàn thắng.
Top 4 đội trên bảng xếp hạng chung cuộc của giải Ngoại Hạng Anh 2025-2026 giành quyền tham dự UEFA Champions League (Cúp C1 châu Âu) mùa giải sau. Đội đứng thứ 5 tham dự Europa League.
Kết thúc mùa giải, 3 đội đứng cuối phải xuống hạng, đổi chỗ cho 3 câu lạc bộ từ EFL Championship lên hạng.