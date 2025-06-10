Bảng xếp hạng giải Ngoại Hạng Anh 2025-2026 vòng 7

06/10/2025 08:39

Bảng xếp hạng giải Ngoại Hạng Anh 2025-2026 mới nhất (vòng 7), chi tiết thông tin kết quả thi đấu và vị trí của Man Utd, Man City, Liverpool, Arsenal, Chelsea.

Bảng xếp hạng giải Ngoại Hạng Anh 2025-2026 có sự biến động đáng chú ý sau vòng 7. Liverpool thua Chelsea với tỷ số 1-2 và mất ngôi đầu về tay Arsenal. "Pháo thủ" đánh bại West Ham để tạm vượt lên với khoảng cách 1 điểm.

Man Utd chen chân lên nửa trên của bảng xếp hạng sau khi đánh bại Sunderland với tỷ số 2-0. Man City tiến sát top 4, chỉ còn kém đội đầu bảng Arsenal 3 điểm.

Man Utd đấu với Sunderland ở vòng 7 giải Ngoại Hạng Anh. (Ảnh: Reuters)
Man Utd đấu với Sunderland ở vòng 7 giải Ngoại Hạng Anh. (Ảnh: Reuters)

Bảng xếp hạng Ngoại Hạng Anh (vòng 7)

XHĐộiTrậnBàn thắng/
bàn thua		Điểm
1Arsenal714/316
2Liverpool713/915
3Tottenham713/514
4Bournemouth711/814
5Man City715/613
6Crystal Palace79/512
7Chelsea713/911
8Everton79/711
9Sunderland77/611
10Man Utd79/1110
11Newcastle United76/59
12Brighton710/109
13Aston Villa76/79
14Fulham78/118
15Leeds United77/118
16Brentford79/127
17Nottingham Forest75/125
18Burnley77/154
19West Ham76/164
20Wolves75/142

Lịch thi đấu, kết quả vòng 7 giải Ngoại Hạng Anh

NgàyGiờTrận đấu
4/102hBournemouth 3-1 Fulham
18h30Leeds 1-2 Tottenham
21hArsenal 2-0 West Ham
21hMan Utd 2-0 Sunderland
23h30Chelsea 2-1 Liverpool
5/1020hAston Villa 2-1 Burnley
20hEverton 2-1 Crystal Palace
20hNewcastle 2-0 Nottingham
20hWolves 1-1 Brighton
22h30Brentford 0-1 Man City

Thể thức giải Ngoại Hạng Anh 2025-2026

Giải Ngoại Hạng Anh có 20 đội bóng thi đấu vòng tròn 2 lượt tính điểm xếp hạng. Trong trường hợp có nhiều đội bằng điểm nhau, tiêu chí xếp hạng được ưu tiên là hiệu số bàn thắng - bàn thua, số bàn thắng.

Top 4 đội trên bảng xếp hạng chung cuộc của giải Ngoại Hạng Anh 2025-2026 giành quyền tham dự UEFA Champions League (Cúp C1 châu Âu) mùa giải sau. Đội đứng thứ 5 tham dự Europa League.

Kết thúc mùa giải, 3 đội đứng cuối phải xuống hạng, đổi chỗ cho 3 câu lạc bộ từ EFL Championship lên hạng.

Tiểu Minh
Theo vtcnews.vn
https://vtcnews.vn/bang-xep-hang-giai-ngoai-hang-anh-2025-2026-vong-7-ar969162.html
Copy Link
https://vtcnews.vn/bang-xep-hang-giai-ngoai-hang-anh-2025-2026-vong-7-ar969162.html
Đọc tiếp
Đọc tiếp
    Nổi bật
        Mới nhất
          Đọc nhiều
            Bóng đá quốc tế
            Bảng xếp hạng giải Ngoại Hạng Anh 2025-2026 vòng 7
            • Mặc định

            THÔNG TIN KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG - VIETBAO.VN

            Hotline: 0934 036 286

            Trung tâm báo chí và hợp tác truyền thông quốc tế (CPI) - CỤC THÔNG TIN CƠ SỞ VÀ THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI - BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH.

            Giấy phép: 148/GP-TTĐT, cấp ngày 07/06/2018

            Địa chỉ: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

            Địa chỉ trụ sở: 61 Thợ nhuộm, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

            Liên hệ quảng cáo: CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG PHÚC NGUYÊN

            Liên hệ quảng cáo:

            0908 377 442Email: [email protected]

            POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO