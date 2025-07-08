Bảng xếp hạng FIFA mới nhất: ĐT nữ Việt Nam bỏ xa Thái Lan

Chiều 7/8, Liên đoàn Bóng đá Thế giới công bố bảng xếp hạng FIFA mới nhất dành cho bóng đã nữ. Theo bảng xếp hạng này, ĐT nữ Tây Ban Nha tăng 1 bậc, vượt qua ĐT nữ Mỹ để xếp hạng 1 thế giới.

ĐT nữ Thụy Điển tăng 3 bậc để xếp thứ 3. Các vị tri tiếp theo trong tốp 10 là Anh, Đức, Pháp, Brazil, Nhật Bản, Canada và Triều Tiên. Như vậy, trong tốp 10 đội bóng nữ mạnh nhất thế giới, châu Á góp 2 đại diện.

ĐT nữ Việt Nam xếp hạng 37 thế giới (Ảnh: Như Đạt).

Theo bảng xếp hạng FIFA mới nhất, ĐT nữ Bangladesh là đội tăng hạng mạnh nhất. Cụ thể, đội bóng này được cộng 80,51 điểm, tăng 24 bậc để xếp hạng 104 thế giới. Trong khi đó, ĐT nữ Mông Cổ tụt 22 bậc, là đội bóng tụt hạng nhiều nhất thế giới ở đợt cập nhật lần này.

Tại khu vực Đông Nam Á, ĐT nữ Việt Nam vẫn dẫn đầu với hạng 37 thế giới. ĐT nữ Philippines đứng hạng 39 thế giới. Tính ra, ĐT nữ Việt Nam bỏ xa ĐT nữ Thái Lan, đội tụt 7 bậc, xếp hạng 53 thế giới. Hiện tại, các đại diện Đông Nam Á đang thi đấu ở ASEAN Cup nữ 2025 tổ chức tại Việt Nam.