Bảng xếp hạng Champions League mới nhất: Man City chưa thể vào top 8

19/09/2025 07:55

Bảng xếp hạng Champions League mới nhất nhận được sự chú ý sau lượt trận đầu tiên vòng bảng mùa giải 2025/2026.

Bảng xếp hạng Cúp C1 châu Âu mới nhất được người hâm mộ quan tâm sau khi Barcelona cũng như Man City có chiến thắng tại trận ra quân. Man City dễ dàng giành chiến thắng 2-0 trước Napoli trên sân nhà khi đội khách phải nhận thẻ đỏ từ sớm, trong khi Barcelona nhờ đến sự toả sáng để giành chiến thắng 2-1 trước Newcastle trên sân khách.

Dù cùng giành trọn 3 điểm nhưng cả Man City và Barcelona đều chưa thể lọt vào top 8 do hiệu số chưa đủ cao để cạnh tranh với những đội bóng xếp trên. Trong đó, Frankfurt là đội dẫn đầu bảng xếp hạng sau lượt đầu tiên.

bang xep hang cup c1 chau Au moi nhat man city chua the vao top 8 hinh anh 1
bang xep hang cup c1 chau Au moi nhat man city chua the vao top 8 hinh anh 2
Bảng xếp hạng cúp C1 châu Âu sau lượt 1 vòng bảng mùa giải 2025/2026.
Theo vov.vn
