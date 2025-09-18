Bảng xếp hạng 3 công ty du lịch Đà Nẵng có tour chất lượng 2025

Du lịch Đà Nẵng bước vào năm 2025 với nhiều con số ấn tượng về lượt khách, các sự kiện quốc tế và sự náo nhiệt của ngành lữ hành.
Đứng trước thách thức đó, đã có những công ty không ngừng nỗ lực để khẳng định vị thế của mình, và chính những nỗ lực ấy đã được Hệ thống đặt vé trực tuyến DANATICKET giới thiệu trong công bố mới nhất về bảng xếp hạng Công ty du lịch Đà Nẵng uy tín năm2025.
Theo đó, vượt lên những thương hiệu gạo cội DNG Travel và DANACAR, trong tháng 9 năm 2025 này, 3 đại diện nổi bật được DANATICKET vinh danh với DANAGO có vị thế trong ngành, tiếp đến là Ngọc Thạch Travel và VINAGO.
Chất lượng dịch vụ toàn diện giúp DANAGO giữ vững uy tín
Có mặt trên thị trường từ năm 2009, DANAGO đã khẳng định vị thế lâu năm trong ngành lữ hành. Với trụ sở đặt tại số 41 Phan Triêm, Tp. Đà Nẵng công ty sở hữu giấy phép lữ hành nội địa cùng giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu độc quyền từ Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam. Một trong những yếu tố giúp họ nâng cao niềm tin từ khách hàng và đối tác.
DANAGO tổ chức tour MICE chuyên nghiệp quy mô hàng trăm khách, khẳng định năng lực toàn diện.
DANAGO chinh phục sự hài lòng của khách hàng qua những chuyến đi quy mô lên đến hàng trăm người. Năm 2024, công ty này ghi dấu ấn với đoàn MICE 550 khách Detech Motor, và gần đây nhất, tháng 8/2025, tiếp tục tổ chức hoàn hảo hành trình cho 300 khách Rikkeisoft.
Đoàn Goertek Vina (Du khách Trung Quốc) tham quan tour Đà Nẵng 4 ngày 3 đêm,khẳng định thương hiệu là điểm lựa chọn đáng tin cậy cho du khách trong và ngoài nước.
Song song, DANAGO liên tục nhận được sự ghi nhận khách quan từ chính khách hàng sau mỗi chuyến đi. Đến tháng 9/2025, đơn vị đạt hơn 600 đánh giá 5 sao tuyệt đối trên Google Maps – thể hiện sự hài lòng trọn vẹn và trải nghiệm đáng tin cậy.
DANAGO cam kết rõ ràng với triết lý “chất lượng tour tuyệt đối”. Doanh nghiệp đưa ra 5 cam kết dịch vụ (giá tour tốt, lịch trình hoàn hảo, xe chất lượng, hướng dẫn viên chuyên nghiệp, chất lượng tuyệt đối).
Đa dạng dịch vụ và tiện ích từ Ngọc Thạch Travel
Ngọc Thạch Travel ghi điểm với khách hàng nhờ sự linh hoạt, gần gũi, công ty nhanh chóng trở thành thương hiệu được nhiều du khách nội địa lựa chọn khi đến Đà Nẵng. Với slogan “Nâng niu những bước chân”, Ngọc Thạch Travel gắn liền cùng những hành trình đặc trưng: Hội An, Huế, Cù Lao Chàm, Núi Thần Tài, Bà Nà Hills.
Khách hàng tin chọn Ngọc Thạch Travel cho những chuyến đi nhiều trải nghiệm.
Ngọc Thạch Travel còn mang đến dịch vụ trọn gói: từ đặt vé tham quan, khách sạn, đến dịch vụ thuê xe. Website tích hợp QR-Code giúp khách hàng dễ dàng đặt vé Vinpearl, Bà Nà Hills.
Đội ngũ nhân sự trẻ trung, năng động, cùng phong cách chăm sóc khách hàng tận tình đã giúp thương hiệu này trở thành một trong những lựa chọn phổ biến và đáng tin cậy nhất cho du khách trong nước.
Đầu tư công nghệ, mở rộng tương lai du lịch – hướng đi của VINAGO
Trong khi DANAGO và Ngọc Thạch Travel tập trung mạnh vào thị trường nội địa, VINAGO lại thể hiện tham vọng ở mảng quốc tế. Thương hiệu trẻ này được xây dựng với tầm nhìn chiến lược: trở thành cầu nối để du khách Việt tiếp cận thế giới và đưa bạn bè quốc tế đến gần hơn với Việt Nam.
VINAGO định hướng trở thành cầu nối đưa thương hiệu du lịch Việt ra bạn bè năm châu.
Điểm nhấn khác biệt của VINAGO chính là logo con cò độc quyền – hình ảnh gắn với bản sắc Việt, đồng thời thể hiện tinh thần bền bỉ và khát vọng bay xa.
Với định hướng này, công ty hướng tới việc mang đến những trải nghiệm du lịch đa dạng nhất, từ nghỉ dưỡng cao cấp, du lịch sinh thái đến hành trình khám phá, mạo hiểm. Tầm nhìn dài hạn của VINAGO chính là khẳng định vị thế thương hiệu Việt Nam trên bản đồ du lịch quốc tế.
Top 3 thương hiệu có tour được đánh giá cao về chất lượng tại Đà Nẵng
Ba cái tên DANAGO, Ngọc Thạch Travel và VINAGO tuy mang phong cách khác nhau nhưng đều phản ánh một điểm chung: sự phát triển bền vững của du lịch Đà Nẵng.
Hoạt động team building tại bãi biển Mỹ Khê trở thành điểm nhấn quen thuộc trong các hành trình của du khách khi đến với Đà Nẵng.
Hơn hết, cả ba đều được bình chọn từ hơn 400 doanh nghiệp trong danh sách công ty du lịch Đà Nẵng, DANAGO vẫn giữ vững vị thế được nhiều khách hàng tin chọn. Điều đó phản ánh đậm nét tính khách quan.
Sự xuất hiện của DANAGO, Ngọc Thạch Travel và VINAGO trong bảng xếp hạng 2025 phản ánh sự mạnh mẽ của ngành du lịch Đà Nẵng. Đây là những lựa chọn nổi bật và đáng tin cậy nhất để du khách an tâm gửi gắm hành trình của mình.