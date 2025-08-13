Băng tan ở Nam Cực để lộ thi thể người đàn ông mất tích hơn 60 năm trước

Dennis Bell (bên trái) cùng các đồng nghiệp và những chú chó đã giúp họ làm việc ở Nam Cực vào mùa đông năm 1959. Ảnh: CNN

Dennis Bell mất tích vào ngày 26/7/1959 trong một chuyến khảo sát tại sông băng Ecology trên đảo King George, Nam Cực. Năm đó, ông mới 25 tuổi.

Ông rơi xuống một khe băng sâu khoảng 30m và sống sót sau cú rơi đầu. Tuy nhiên, nỗ lực giải cứu bất thành, từ đó ông vĩnh viễn không trở về, CNN đưa tin ngày 12/8.

Cơ quan Khảo sát Nam Cực Anh (BAS) cho biết, vào tháng 1/2025, các nhà nghiên cứu tại trạm Ba Lan trên đảo đã phát hiện thi thể Dennis cùng hàng trăm vật dụng cá nhân giữa những tảng đá, nơi từng bị băng tuyết bao phủ hàng chục năm.