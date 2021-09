Băng ở Bắc Cực ngày càng mỏng hơn do Trái Đất ấm lên

Sau gần 30 năm bám biển, phần lớn ở Bắc Cực, ông Lobusov đã chứng kiến những tác động do hiện tượng ấm lên toàn cầu gây ra. Người thuyền trưởng 57 tuổi cho biết, vào những năm 1990 và đầu những năm 2000, băng cứng và dày hơn. Đã từng có rất nhiều khối băng lâu năm hình thành trên bề mặt các đại dương vùng cực và tồn tại qua nhiều mùa băng tan chảy.

Các nhà khoa học cho rằng đây chắc chắn là tác động của biến đổi khí hậu. Theo báo cáo của Cơ quan khí tượng Nga (Rosgidromet) công bố hồi tháng 3 vừa qua, lớp băng ở Bắc Cực hiện mỏng hơn từ 5-7 lần so với những năm 1980 của thế kỷ trước, và trong những tháng mùa Hè, các vùng biển hoàn toàn không có băng.

Vào tháng 9/2020, diện tích bao phủ băng ở vùng biển Bắc Cực thuộc Nga là 26.000 km2 - mức thấp nhất từ trước đến nay so với cùng thời điểm trong năm. Rosgidromet cho biết nhiệt độ ở Nga – quốc gia có hơn 30% diện tích nằm trong vòng Bắc Cực, đang tăng nhanh hơn so với mức trung bình trên toàn cầu, với mức tăng 0,5 độ C mỗi thập kỷ kể từ năm 1976.

Cũng theo thuyền trưởng Lobusov, Bắc Cực vào mùa Hè chìm trong một màn sương mù. Ông cho rằng đó cũng là tác động của hiện tượng Trái Đất ấm lên , khiến độ ẩm trong không khí tăng.

Theo các nhà nghiên cứu, băng ở biển Bắc Cực đang mỏng đi nhanh gấp đôi so với suy đoán trước đây, thậm chí một số khu vực ở Bắc Cực có thể trở nên không có băng vào năm 2040./.