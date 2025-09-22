Bảng kích thước tivi phổ biến: Bí quyết chọn tivi phù hợp với không gian

Tầm quan trọng của việc lựa chọn kích thước tivi phù hợp
“Một chiếc tivi quá lớn sẽ khiến không gian trở nên chật chội, gây mỏi mắt khi xem, trong khi một chiếc tivi quá nhỏ lại không mang đến trải nghiệm giải trí trọn vẹn” - anh Nguyên, kỹ thuật viên của Siêu Thị Điện Máy - Nội Thất Chợ Lớn chia sẻ.
“Kích thước phù hợp mới giúp tối ưu trải nghiệm giải trí và tạo sự cân đối cho căn phòng” - anh nói thêm.
Để khắc phục, anh thường tư vấn khách hàng điều chỉnh vị trí đặt tivi, tính lại khoảng cách ngồi, trong một số trường hợp cần thiết sẽ khuyến nghị đổi sang mẫu khác phù hợp hơn. “Có gia đình thiết kế sẵn hộc tường để đặt tivi, nhưng khi lắp chiếc 50 inch vào thì hai bên vẫn còn khoảng trống nhiều, khiến tổng thể chưa được cân đối. Sau khi cân nhắc đổi sang mẫu 55 inch thì vừa vặn hơn, không gian phòng khách cũng trở nên hài hòa và sang trọng”, anh Nguyên chia sẻ.
Để có thể lựa chọn được sản phẩm phù hợp, khách hàng nên biết cách đo kích thước tivi chuẩn. Kích thước một chiếc tivi sẽ được tính bằng độ dài đường chéo màn hình, đơn vị là inch (1 inch = 2.54 cm).
Để đo kích thước tivi, bạn chỉ cần dùng thước đo từ góc trên cùng bên trái xuống góc dưới cùng bên phải của màn hình (chỉ tính phần màn hình hiển thị, không tính viền).
Tuy nhiên, ngoài kích thước đường chéo, bạn cần quan tâm đến các thông số khác như chiều rộng, chiều cao (bao gồm cả chân đế) để xác định vị trí đặt tivi phù hợp nhất. Các nhà sản xuất thường công bố đầy đủ các thông số này trên bao bì sản phẩm và website chính thức nên người dùng dễ dàng tham khảo.
Bảng kích thước tivi phổ biến hiện nay
Hiểu rõ bảng kích thước tivi tiêu chuẩn sẽ giúp bạn dễ dàng đưa ra quyết định đúng đắn. Dưới đây là bảng kích thước của các dòng tivi phổ biến, giúp bạn hình dung rõ ràng hơn trước khi mua sắm:
Lưu ý:
● Bảng trên phản ánh giá trị kích thước trung bình của các dòng tivi phổ biến trên thị trường từ nhiều thương hiệu lớn như Samsung, Sony, LG, TCL, Coocaa, Hisense,...
● Các số liệu trên chỉ mang tính chất tham khảo. Kích thước thực tế có thể chênh lệch tùy vào từng thương hiệu và mẫu mã sản phẩm.
Lời khuyên khi chọn tivi theo kích thước và không gian
● Không gian phòng khách nhỏ (dưới 15m²): Phù hợp với các dòng tivi 32 inch hoặc 43 inch. Những kích thước này không chiếm quá nhiều diện tích, tạo cảm giác hài hòa cho căn phòng.
● Không gian phòng khách vừa (15 - 25m²): Lựa chọn lý tưởng là tivi 55 inch hoặc 65 inch. Đây là hai kích thước tivi rất phổ biến hiện nay, mang lại trải nghiệm xem phim, thể thao,... sống động.
● Không gian phòng khách lớn (trên 25m²) hoặc phòng họp, hội trường: Các dòng tivi màn hình lớn từ 75 inch trở lên sẽ là lựa chọn tối ưu. Kích thước lớn giúp mọi người đều có thể theo dõi nội dung rõ nét từ mọi vị trí.
Tối ưu hóa trải nghiệm xem phim với tivi 4K
Khi chọn tivi, đừng chỉ quan tâm đến kích thước mà hãy chú ý đến công nghệ màn hình. Hiện nay, các dòng tivi 4K đang rất được ưa chuộng nhờ khả năng hiển thị hình ảnh sắc nét gấp bốn lần Full HD. Với độ phân giải cao, tivi 4K giúp bạn thưởng thức từng chi tiết nhỏ nhất trên màn hình, mang lại trải nghiệm điện ảnh ngay tại nhà.
Công nghệ 4K đặc biệt phát huy hiệu quả trên các tivi có kích thước lớn như 55 inch, 65 inch hay 75 inch. Một chiếc tivi màn hình lớn kết hợp cùng độ phân giải 4K sẽ biến căn phòng của bạn thành một rạp chiếu phim thu nhỏ, đáp ứng mọi nhu cầu giải trí từ xem phim, chơi game đến thưởng thức các chương trình truyền hình chất lượng cao.
Ngoài ra, các công nghệ màn hình tiên tiến khác như OLED, QLED cũng đang là xu hướng được nhiều người dùng quan tâm. Tivi OLED mang đến màu đen tuyệt đối, độ tương phản vô hạn, còn tivi QLED sử dụng công nghệ chấm lượng tử để tái tạo màu sắc rực rỡ, sống động.
Chọn mua tivi ở đâu để đảm bảo chất lượng và giá tốt?
Khi đã quyết định về kích thước và công nghệ, người mua nên ưu tiên lựa chọn siêu thị điện máy uy tín để đảm bảo sản phẩm chính hãng, giá cả minh bạch và dịch vụ bảo hành rõ ràng. Tại Siêu Thị Điện Máy - Nội Thất Chợ Lớn, danh mục tivi trải dài từ 32 inch đến 85 inch, bao gồm các công nghệ phổ biến như OLED, QLED, 4K của những thương hiệu quen thuộc Samsung, Sony, LG, Casper, TCL… Sự đa dạng này giúp người dùng có thêm cơ sở để so sánh và chọn sản phẩm phù hợp với nhu cầu và ngân sách.
Ngoài ra, Siêu Thị Điện Máy - Nội Thất Chợ Lớn cũng nổi tiếng với dịch vụ chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp, chính sách bảo hành, đổi trả rõ ràng, mang lại sự yên tâm cho người tiêu dùng. Với sự đa dạng về sản phẩm, giá cả phải chăng và dịch vụ tận tâm, bạn sẽ dễ dàng tìm thấy chiếc tivi ưng ý, nâng tầm trải nghiệm giải trí cho cả gia đình.