Bảng kích thước tivi phổ biến: Bí quyết chọn tivi phù hợp với không gian

Tầm quan trọng của việc lựa chọn kích thước tivi phù hợp

“Một chiếc tivi quá lớn sẽ khiến không gian trở nên chật chội, gây mỏi mắt khi xem, trong khi một chiếc tivi quá nhỏ lại không mang đến trải nghiệm giải trí trọn vẹn” - anh Nguyên, kỹ thuật viên của Siêu Thị Điện Máy - Nội Thất Chợ Lớn chia sẻ.

“Kích thước phù hợp mới giúp tối ưu trải nghiệm giải trí và tạo sự cân đối cho căn phòng” - anh nói thêm.

Tivi có kích thước sẽ giúp tối ưu trải nghiệm giải trí và tạo sự cân đối cho căn phòng

Để khắc phục, anh thường tư vấn khách hàng điều chỉnh vị trí đặt tivi, tính lại khoảng cách ngồi, trong một số trường hợp cần thiết sẽ khuyến nghị đổi sang mẫu khác phù hợp hơn. “Có gia đình thiết kế sẵn hộc tường để đặt tivi, nhưng khi lắp chiếc 50 inch vào thì hai bên vẫn còn khoảng trống nhiều, khiến tổng thể chưa được cân đối. Sau khi cân nhắc đổi sang mẫu 55 inch thì vừa vặn hơn, không gian phòng khách cũng trở nên hài hòa và sang trọng”, anh Nguyên chia sẻ.

Để có thể lựa chọn được sản phẩm phù hợp, khách hàng nên biết cách đo kích thước tivi chuẩn. Kích thước một chiếc tivi sẽ được tính bằng độ dài đường chéo màn hình, đơn vị là inch (1 inch = 2.54 cm).