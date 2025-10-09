Bảng giá iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro và 17 Pro Max tại Việt Nam

iPhone 17 bản tiêu chuẩn với các tùy chọn màu sắc tím oải hương, xanh lá xô thơm, xanh lam khói, trắng, đen. Giá bán 24,999 triệu đồng cho bản 256GB và 31,499 triệu đồng cho bản 512GB.

Trên website Apple, công ty đã cập nhật bảng giá các sản phẩm iPhone 17. Cụ thể như sau:

iPhone 17 Air với các tùy chọn màu sắc xanh da trời, vàng nhạt, trắng, đen. Giá bán 31,999 triệu đồng cho bản 256GB, 38,499 triệu đồng cho bản 512GB và 44,999 triệu đồng cho bản 1TB.

iPhone 17 Pro với các tùy chọn màu sắc bạc, cam vũ trụ và xanh đậm. Giá bán 34,999 triệu đồng cho bản 256GB, 41,499 triệu đồng cho bản 512GB và 47,999 triệu đồng cho bản 1TB.

iPhone 17 Pro Max với các tùy chọn màu sắc bạc, cam vũ trụ và xanh đậm. Giá 37,999 triệu đồng cho bản 256GB, 44,499 triệu đồng cho bản 512GB, 50,999 triệu đồng cho bản 1TB và 63,999 triệu đồng cho bản 2TB.