Bảng giá đất mới tại Hà Nội dự kiến cao nhất hơn 700 triệu đồng/m2

Sở NN&MT Hà Nội đang lấy ý kiến dự thảo tờ trình về việc xây dựng bảng giá đất lần đầu để công bố và áp dụng từ 1/1/2026.

Theo đó, giá đất được chia thành 17 khu vực sau sắp xếp đơn vị hành chính. Trong đó, khu vực 1 là các phường trong vành đai 1; Khu vực 2 là các phường trong vành đai 2 (bên hữu sông Hồng); Khu vực 3 là các phường từ vành đai 2 - Vành đai 3 (bên hữu sông Hồng); Khu vực 4 là các phường ngoài vành đai 3 (bên hữu sông Hồng phía Bắc đến Đại lộ Thăng Long - trừ phường Chương Mỹ, phường Sơn Tây, phường Tùng Thiện)...

Theo dự thảo bảng giá đất mới, các tuyến đường thuộc khu vực 1 có giá cao nhất hơn 702 triệu đồng/m2. Cụ thể, vị trí 1 (mặt tiền) các đường Bà Triệu, Đinh Tiên Hoàng, Hai Bà Trưng, Hàng Đào, Hàng Khay, Hàng Ngang, Lê Thái Tổ, Lý Thường Kiệt, Nhà Thờ, Trần Hưng Đạo có giá 702,2 triệu đồng/m2 (bảng giá năm 2025 là 695,3 triệu đồng/m2). Tại khu vực 1, giá đất thấp nhất là đường Đồng Cổ (vị trí 1 có giá 82 triệu đồng/m2).