Băng giá bất ngờ xuất hiện ở Tà Xùa

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, cho biết do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, sáng 19/3, nhiệt độ thấp nhất ở Sa Pa (Lào Cai), Pha Đin (Điện Biên) 5 độ C; Sìn Hồ (Lai Châu), Đồng Văn (Hà Giang) 6 độ C; Mù Cang Chải (Yên Bái) gần 10 độ C; Hà Nội 16 độ C.

Tà Xùa nằm ở độ cao hơn 2.800m so với mực nước biển, là một trong những đỉnh núi cao nhất Việt Nam, thuộc huyện Bắc Yên (Sơn La), giáp với huyện Trạm Tấu (Yên Bái).

Tà Xùa cách Hà Nội 240km, khí hậu mát mẻ quanh năm, nổi tiếng là một trong những điểm săn mây đẹp nhất miền Bắc.