‏Băng Di bỏ nhà đi vì không chịu nổi lời 'nặng nhẹ' của Việt Hương

‏Mọi lời nói xuất phát ra trong lúc giận dữ vừa là suy nghĩ thật, là lời nói khiến cả hai tổn thương và dẫn đến hành động chẳng kiềm chế được. “Nếu má thấy xấu hổ, không tự hào về con thì con đi”, “Mày đi ra khỏi nhà tao”. “Con đi cho má vừa lòng”. Trong đêm giao thừa, Thương bỏ nhà đi, bà Hậu chẳng thể có cho mình bữa cơm đoàn viên, chỉ còn bên cạnh là đứa cháu gái nhỏ đang say giấc nồng. ‏

‏Phân cảnh Băng Di bị đánh ghen là một trong những cảnh đắt giá trong Cục Vàng Của Ngoại và cũng như thể hiện được góc quay lột tả được sự chịu đựng, uẫn ức, không có gia đình chỉ còn một mình trên đường đời của Thương‏‏. Đạo diễn đã sử dụng góc máy từ trên cao để thấy được những hình ảnh đối lập buồn – vui của mọi người xung quanh lẫn Thương đơn độc trên con đường dài hun hút không bóng người qua lại. Ngoài ra, đạo diễn Khương Ngọc cũng liên tục ra thị phạm “đánh ghen ra sao” và không tránh khỏi việc “ăn ké nón bảo hiểm” vào người.

‏Riêng nghệ sĩ Việt Hương còn có lời khen tặng cho bé Gia Linh‏‏ vì diễn xuất của bé trong phân đoạn này: “Trước đó, tôi đã trấn an bé ‘Con đừng có sợ nha, ngoại an toàn, ngoại không sao hết, người ta đánh mẹ nên ngoại ra đó kéo mẹ vào nhà, mọi người sẽ bảo vệ mẹ. Khi nào ngoại kêu con vô nhà đi thì lúc đó con hãy khóc nha. Tôi phải dặn bé vậy để bé không có sợ. Bé diễn quá tốt”. ‏‏Ngoài ra, nữ nghệ sĩ cũng muốn gửi lời đến khán giả nữ: ‏‏“Mình phải biết bảo vệ bản thân mình. Phải thật sự chú ý vì có chuyện gì xảy ra thì người chịu khổ, chịu thiệt thòi lẫn ảnh hưởng đến tính mạng cũng là bản thân mình. Có con cũng là niềm vui nhưng nếu Thương không có con thì có lẽ Thương sẽ có một cuộc sống khác tốt hơn thì sao? Nếu mà có cơ hội, tôi mong muốn chia sẻ được với các con, các cháu hãy biết bảo vệ mình”.