Bằng chứng cho thấy Sesko không phải là canh bạc của MU

Thành tích ghi bàn ấn tượng của Sesko, vượt trội hơn hẳn những tài năng trẻ hàng đầu châu Âu, sẽ là một tin vui đối với HLV Ruben Amorim. Điều này cho thấy cầu thủ 22 tuổi này sẽ không bị choáng ngợp khi đến Manchester, và Sesko sẽ ký hợp đồng với MU kéo dài đến tháng 6-2030.

Ở vị trí thứ tư trong danh sách là cầu thủ xuất sắc của Bayern Munich Jamal Musiala, người ghi được 33 bàn thắng trong thời gian này, tiếp theo là Bradley Barcola của PSG và cầu thủ người Đức Maximilian Beier với 26 bàn thắng.

Thành tích này giúp Sesko dẫn trước một bàn so với cầu thủ nổi tiếng của Real Madrid và đội tuyển Anh Jude Bellingham, và dẫn trước năm bàn so với tân binh của Liverpool là Florian Wirtz, người có thể lập kỷ lục chuyển nhượng bóng đá Anh nếu đáp ứng được một số điều khoản bổ sung.

Tiền đạo hiện tại của Quỷ đỏ, Rasmus Hojlund, người cũng đã ghi 26 bàn trong giai đoạn này, càng nhấn mạnh khoảng cách giữa anh và Sesko. Hojlund chuyển đến Old Trafford với giá 72 triệu bảng Anh vào năm 2023 và vẫn đang chật vật để đáp ứng kỳ vọng.

Giờ đây, Hojlund phải chuẩn bị tinh thần cho khả năng ra đi khi Sesko ký hợp đồng với "quỷ đỏ". Chỉ hai mùa giải sau thương vụ chuyển nhượng trị giá 72 triệu bảng Anh, Hojlund có thể chỉ được bán với giá 30 triệu bảng, ít hơn một nửa số tiền ban đầu được trả cho anh.

Tuy nhiên, trong chuyến du đấu trước mùa giải của MU tại Mỹ, Rasmus Hojlund đã bày tỏ sự lạc quan về tương lai của mình bằng tuyên bố: "Tôi nghĩ kế hoạch của tôi rất rõ ràng. Đó là tôi sẽ ở lại và chiến đấu cho vị trí của mình, bất kể điều gì xảy ra.

Tôi vẫn còn rất trẻ. Tôi nghĩ đôi khi mọi người quên điều đó. Tôi mới chỉ 22 tuổi. Rõ ràng, không phải tiền đạo nào cũng ghi được 100 bàn thắng ở tuổi 22 (như Erling Haaland). Nhưng tôi đã học được rất nhiều, tôi nghĩ bạn có thể thấy điều đó trong lối chơi của tôi.

Tôi đang bắt đầu phát triển và trở nên tốt hơn ở những điều cơ bản. Giờ là lúc tôi cần phải rèn luyện bản thân và tôi đã làm rất tốt trong giai đoạn tiền mùa giải cho đến nay. Chỉ cần tập trung để tiếp tục điều đó. Tôi thấy cạnh tranh là tốt. Nó giúp tôi trở nên sắc sảo hơn. Tôi đã sẵn sàng hơn bao giờ hết. Tôi cảm thấy mình sắc sảo hơn, nên tôi chào đón mọi thứ đến. Tôi nghĩ cạnh tranh là tốt và nó chỉ giúp đội bóng trở nên sắc bén hơn".