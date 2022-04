Bằng chứng BIGBANG đã vỡ thật rồi, chỉ còn G Dragon vẫn hát thôi!

Đúng 0 giờ ngày 5/4 (giờ Hàn Quốc), BIGBANG cuối cùng cũng tung MV comeback mang tên Still Life.

MV "Still Life".

Đây là MV chính thức đầu tiên của BIGBANG sau 4 năm kể từ ca khúc Flower Road và gần 6 năm kể từ MV Fxkk It và Last Dance phát hành từ cuối năm 2016.