Bảng Anh, Nhân dân tệ trượt giá kỷ lục, Trung Quốc và Anh tuyên bố cứng rắn

Cảnh báo được đưa ra sau khi đồng Nhân dân tệ trượt xuống mức thấp kỷ lục kể từ năm 2008, dưới ngưỡng 1 USD đổi 7,2 NDT vào hôm 28/9, trong bối cảnh đồng USD lên mức cao nhất 20 năm so với rổ 6 đồng tiền chủ chốt sau khi Cục dự trữ liên bang Mỹ (Fed) có 5 lần tăng lãi suất trong năm nay và sẽ tiếp tục các chính sách tiền tệ cứng rắn.

Theo nhà phân tích Maggie Wei đến từ Goldman Sachs, tuyên bố của PBOC là biện pháp ổn định thị trường bằng lời nói trước sự trượt giá nhanh chóng của đồng NDT. PBOC cũng yêu cầu các ngân hàng thương mại duy trì sự ổn định trên thị trường ngoại hối.

Tới 9h40 sáng 29/9 (giờ Việt Nam), đồng Nhân dân tệ trên thị trường quốc tế xuống mức 1 USD đổi 7,1958 NDT, thấp hơn mức 1 USD đổi 7,23 NDT vào 19h30 ngày 28/9.

So với đầu tháng 9, đồng tiền này mất giá gần 4,6% so với đồng USD. Đây là mức mất giá hiếm có từ trước tới nay của đồng NDT. Trong 6 tháng qua, đồng Nhân dân tệ đã mất hơn 13,6% so với đồng bạc xanh.

Đồng Nhân dân tệ hướng tới năm giảm giá sâu nhất kể từ năm 1994 so với USD.