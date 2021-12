Bảng A AFF Cup 2020: Thái Lan và đối thủ né Việt Nam

Trận chung kết thường theo kịch bản an toàn, phụ thuộc nhiều vào may mắn cũng như tâm lý. Khi vào chung kết, ai cũng có quyền mơ mộng.

Trong khi đó, Philippines duy trì chính sách nhập tịch với những cầu thủ mang dòng máu lai, có gốc gác từ nhiều đời trước.

Trong 30 cầu thủ mà HLV Scott Cooper mang đến Singapore, có đến 19 thành viên thuộc diện con lai. Nhiều người được tiếp thu tư duy ở những nền bóng đá mạnh của châu Âu.

Điều này giúp Azkals có tâm lý chiến đấu tốt và không e ngại trước áp lực. Họ luôn đá tự tin trước Thái Lan hay bất kỳ đối thủ mạnh nào của Đông Nam Á.

Ở giai đoạn hai vòng loại World Cup 2022, Philippines từng có những trận đáng khen như hòa Trung Quốc và thua Syria với tỷ số tối thiểu.

Trong một bảng đấu tử thần, Myanmar hoàn toàn có thể sắm vai ngư ông đắc lợi và chờ cơ hội đi tiếp bằng cách so các chỉ số phụ.

Bảng A đặc biệt hấp dẫn khi cả 4 đối thủ quyết chiến lượt cuối để tìm vé bán kết, khi Thái Lan đấu chủ nhà Singapore và Myanmar chiến Philippines.

Your browser does not support the video tag.

Thiên Thanh