Bán xăng 30 nghìn/lần, lập tức bị 'ăn' biên bản

Đối với các cửa hàng hạn chế lượng bán ra với số tiền như 30.000 đồng – 40.000 đồng/lần đổ xăng, Sở Công thương đã lập biên bản, nhắc nhở. Các cửa hàng hạn chế bán với lý do lượng hàng hiện tại giới hạn nên nếu bán với số lượng lớn có thể phải tạm ngưng do hết hàng. Nhà chức trách đã đưa ra cảnh báo việc hạn chế là vi phạm quy định, sẽ kiên quyết xử lý nếu tái phạm.

Ngoài 5 cửa hàng tạm ngưng hoạt động, số cửa hàng đang kinh doanh nhưng có tình trạng thiếu xăng hoặc giảm lượng bán chiếm 2% trong tổng số 548 cửa hàng xăng dầu tại TP.HCM. Đa số các cửa hàng xăng dầu nói trên là của tư nhân và thường lấy hàng từ thương nhân phân phối nhỏ lẻ. Trong khi thương nhân lại lấy nguồn hàng từ nhà máy lọc dầu trong nước như Nghi Sơn - nhà máy đang có công suất hoạt động ở mức 43%. Do đó, hàng thiếu hụt so với bình thường. Mặt khác, do tình hình cung ứng trên thế giới nên chính các thương nhân cũng gặp khó trong việc nhập khẩu. Các DN nhỏ, không có thương hiệu, không đối tác, khách hàng quen thì việc tiếp cận nguồn cung, đàm phán giá cũng khó khăn hơn so với các DN khác.

Cũng theo đại diện Sở Công thương, nửa đầu tháng 2/2022, tổng lượng nhập khẩu xăng dầu khoảng 800.000 m3. So với mức bình thường là 500.000 m3/tháng, vậy lượng nhập đang rất lớn. Người dân có thể yên tâm về tình hình xăng dầu trên địa bàn.

Trần Chung