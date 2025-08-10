Bán vàng miếng được 500 triệu, nộp thuế 500 nghìn: Có đủ ngăn đầu cơ?

Áp thuế với vàng miếng là hợp lý

Tại họp báo thường kỳ quý III của Bộ Tài chính, ông Lưu Đức Huy - Phó Cục trưởng Cục Quản lý, Giám sát chính sách thuế, phí và lệ phí (Bộ Tài chính) cho biết, sau khi thống nhất với Ngân hàng Nhà nước, Bộ đã trình Chính phủ đưa vào dự án Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi) quy định thu thuế thu nhập cá nhân đối với giao dịch chuyển nhượng vàng miếng; không áp dụng thuế thu nhập cá nhân đối với vàng nguyên liệu, vàng trang sức, mỹ nghệ. Mức thuế suất đề xuất ban đầu là 0,1% trên giá trị chuyển nhượng.

Về thời điểm áp dụng, mức thuế suất, ông Huy cho hay dự thảo luật đang trình Quốc hội là giao Chính phủ quy định.

Chia sẻ với PV VietNamNet, chuyên gia kinh tế Nguyễn Quang Huy, CEO Khoa Tài chính - Ngân hàng (Trường Đại học Nguyễn Trãi), đánh giá việc Bộ Tài chính đề xuất thu thuế thu nhập cá nhân đối với giao dịch chuyển nhượng vàng miếng là một bước đi đáng chú ý, phản ánh nỗ lực của Nhà nước trong việc quản lý thị trường vàng vốn tiềm ẩn nhiều rủi ro đầu cơ và biến động.

Thực tế, vàng miếng chủ yếu là công cụ tích trữ hoặc đầu cơ ngắn hạn. Do đó, việc áp thuế đối với loại hình này là cần thiết, giúp tăng tính minh bạch, hạn chế tình trạng lướt sóng và góp phần tạo nguồn thu cho ngân sách.