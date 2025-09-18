Bạn trẻ háo hức ngắm đèn lồng độc lạ ở TPHCM

Những ngày qua, triễn lãm lồng đèn ở TPHCM thu hút nhiều bạn trẻ đến tham quan, chụp ảnh. Những chiếc lồng đèn kích thước lớn gây chú ý bởi nhiều chi tiết tinh xảo, bắt mắt.

Những chiếc đèn lồng tinh xảo thu hút sự chú ý các bạn trẻ. Không gian trưng bày mở cửa miễn phí tại một Trung tâm thương mại. "Ở bất kỳ nền văn hóa nào, con người cũng luôn cần một vật để gửi gắm ký ức, để nhắc nhớ về những gì đã qua, đồng thời soi sáng con đường hướng đến tương lai. Với người Việt, lồng đèn chính là một trong những vật mang ý nghĩa như thế. Nó không chỉ là món đồ chơi Trung thu giản đơn của trẻ nhỏ, cũng không chỉ là vật dụng trang trí dịp lễ hội, mà còn là một “vật trung chuyển” kỳ lạ giữa hiện đại và cổ xưa", anh Nguyễn Thế Thanh, một người đam mê nghệ thuật sống ở Đồng Nai chia sẻ. Nét đặc biệt tạo nên sự độc đáo của những chiếc lồng đèn này chính là độ tinh xảo trong từng chi tiết. Các tác phẩm được thực hiện bởi nhóm "Khởi đăng tác khí" chuyên phục dựng những món đồ chơi Trung thu cổ lên đến hàng thập kỷ như đèn lồng Cự Giải, đèn lồng cá chép, Tiến sĩ giấy… Tất cả đều được thực hiện thủ công, tỉ mẩn với nhiều công đoạn, chất liệu sao cho giống nhất với sản phẩm của nghệ nhân xưa. Khu vực trưng bày lồng đèn chủ đề dưới bóng trăng thiên gây ấn tượng mạnh về độ hoành tráng. Chiếc lồng đèn đại long này lấy cảm hứng từ hình rồng trong lễ hội Phủ Dầy (Nam Định). Tác phẩm này được thực hiện hơn 6 tháng. Đèn lồng bọ ngựa hiếm thấy được trưng bày trong triển lãm. Lồng đèn hình bọ ngựa không chỉ là biểu tượng của tinh thần Việt gần gũi thiên nhiên, mà còn gợi nhớ đến câu tục ngữ về loài bọ ngựa chiến đấu với kẻ thù to lớn hơn mình – thể hiện ý chí không khuất phục. Lồng đèn cự giải hình cua trong chủ đề Trung thu vọng nguyệt. Biểu mai cua có nghĩa hạng nhất, đỗ đạt trong khoa cử. Lồng đèn hình cua treo trong nhà mong muốn con cái học hành, đỗ đạt trong khoa cử. Những chi tiết sắc sảo trên lồng đèn "Ngư long biến hóa". Khung sườn được làm bằng tre gia công đều tăm tắp, khách nhìn sơ qua tưởng được uốn bằng kẽm. Trong những năm tháng chưa có ánh điện rực rỡ, lồng đèn giấy kiếng, đèn ông sao, đèn cá chép… là niềm hạnh phúc hồn nhiên của trẻ em mỗi mùa trăng rằm. Chỉ cần một khung tre vót khéo, một tờ giấy bóng kính nhiều màu, thêm ngọn nến nhỏ bên trong, chiếc đèn lập tức sáng bừng trong đêm. Bạn Ngọc Nhi (phường Thuận An, Bình Dương cũ) ấn tượng khi tìm hiểu về văn hóa lồng đèn và bối cảnh chụp độc đáo. Với người lớn, lồng đèn mang theo cả mùi khói nến, tiếng lách cách của tre, cả nỗi nhớ làng quê đằm thắm. Chính điều đó khiến lồng đèn trở thành nhịp cầu kết nối con người hôm nay với tuổi thơ xưa cũ, nơi giá trị giản dị và sự gắn kết cộng đồng được tôn vinh.