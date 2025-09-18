Bạn trẻ háo hức ngắm đèn lồng độc lạ ở TPHCM

Những ngày qua, triễn lãm lồng đèn ở TPHCM thu hút nhiều bạn trẻ đến tham quan, chụp ảnh. Những chiếc lồng đèn kích thước lớn gây chú ý bởi nhiều chi tiết tinh xảo, bắt mắt.
Khu vực trưng bày lồng đèn chủ đề dưới bóng trăng thiên gây ấn tượng mạnh về độ hoành tráng. Chiếc lồng đèn đại long này lấy cảm hứng từ hình rồng trong lễ hội Phủ Dầy (Nam Định). Tác phẩm này được thực hiện hơn 6 tháng.
Đèn lồng bọ ngựa hiếm thấy được trưng bày trong triển lãm. Lồng đèn hình bọ ngựa không chỉ là biểu tượng của tinh thần Việt gần gũi thiên nhiên, mà còn gợi nhớ đến câu tục ngữ về loài bọ ngựa chiến đấu với kẻ thù to lớn hơn mình – thể hiện ý chí không khuất phục.
Lồng đèn cự giải hình cua trong chủ đề Trung thu vọng nguyệt. Biểu mai cua có nghĩa hạng nhất, đỗ đạt trong khoa cử. Lồng đèn hình cua treo trong nhà mong muốn con cái học hành, đỗ đạt trong khoa cử.
Những chi tiết sắc sảo trên lồng đèn "Ngư long biến hóa".
Khung sườn được làm bằng tre gia công đều tăm tắp, khách nhìn sơ qua tưởng được uốn bằng kẽm.
Bạn Ngọc Nhi (phường Thuận An, Bình Dương cũ) ấn tượng khi tìm hiểu về văn hóa lồng đèn và bối cảnh chụp độc đáo.