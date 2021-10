Bạn trai quyền lực của Adele

Ngày 7/10, trong cuộc phỏng vấn đánh dấu sự trở lại đường đua âm nhạc sau 6 năm vắng bóng, Adele lần đầu thừa nhận cô đang yêu Rich Paul. "Đây là Rich. Đúng vậy, chúng tôi ở bên nhau được vài tháng. Trước đây, chúng tôi là bạn thân. Anh ấy là người tuyệt vời, thông minh và hài hước", nữ ca sĩ nói với Vogue.

Thông tin Adele hẹn hò Rich Paul được các trang tin đăng tải từ đầu tháng 7. Thời điểm đó, giọng ca Easy on Me và bạn trai liên tục được ghi lại hình ảnh cùng đi xem thể thao. “Chắc chắn 100% họ đang hẹn hò”, Page Six đưa tin vào tháng 7.



Rich Paul và Adele tại trận chung kết NBA hồi tháng 7. Ảnh: Getty.

Adele hạnh phúc bên bạn trai

Thông tin Adele có bạn trai mới được Page Six đưa tin lần đầu ngày 20/7. Ít ngày sau, cặp tình nhân được ghi lại hình ảnh hẹn hò tại Cipriani, thành phố New York, Mỹ.

Hình ảnh nữ ca sĩ và Rich Paul xem trận chung kết NBA giữa Milwaukee Bucks và Phoenix Suns ngày 17/7 cũng được truyền thông quan tâm.

Sau trận đấu, Brian Windhorst của ESPN nói về mối quan hệ giữa hai ngôi sao. “Rich Paul đưa bạn gái đến xem thể thao và ngồi cạnh LeBron James. Người yêu của anh ấy là Adele. Đây là lần đầu họ cùng xuất hiện trước công chúng”, Windhorst nói.

Theo Elle, Adele kín tiếng về chuyện tình cảm trước khi công khai mối quan hệ trên tạp chí Vogue. Nhiều nguồn tin khẳng định hai người là bạn bè lâu năm, chính thức hẹn hò từ tháng 5/2021.