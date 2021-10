Bạn trai kiếm được 70 triệu một tháng nhưng không đóng nổi viện phí cho tôi, đến khi điện thoại sáng lên tôi quyết định kết hôn với anh

Mãi đến năm 27 tuổi, tôi tình cờ gặp bạn trai. Lần đầu gặp, tôi thấy anh là người hiền lành, chân thành và không hoa mỹ. Trước đây, tôi rất sợ đàn ông mồm mép nên lúc biết anh, tôi ưng ngay từ cái nhìn đầu tiên. Rất may anh cũng có tình cảm với tôi nên chủ động xin số điện thoại tán tỉnh.

Chẳng mất nhiều thời gian chúng tôi yêu nhau say đắm vì cả hai đã chững chạc về suy nghĩ. Bố mẹ tôi thấy vậy lập tức thúc giục chuyện cưới xin nên tôi nói khéo với anh nhưng anh vẫn bảo từ từ. Nguyên nhân là do anh vẫn chưa mua được nhà cửaở thành phố, không thể đảm bảo cho tôi cuộc sống ổn định. Tôi có chút buồn trong lòng, bởi tôi biết, anh là lập trình viên mức lương đến 70 triệu. Anh sống không hoang phí thì tại sao cứ lấy lý do chưa đủ điều kiện? Nhưng vì yêu anh, anh cũng là mối tình đầu của tôi nên tôi đành cam chịu chờ đợi.

Hai năm sau đó, tôi bắt đầu bước sang tuổi 29 nhưng anh vẫn không hề nói đến kế hoạch kết hôn. Tôi tính, đợi vài tháng nữa, nếu anh không quyết định cưới thì tôi sẽ chia tay. Bố mẹ tâm sự với tôi, phụ nữ có thì, kết hôn muộn thì sẽ khó sinh nở. Nếu mối quan hệ chẳng đi đến đâu thì nên chấm dứt tìm cơ hội mới, thời gian chẳng chờ đợi ai cả. Ngẫm lời bố mẹ nói, tôi cũng thấy đúng, mình hi vọng nhiều sẽ dễ bị đau khổ.