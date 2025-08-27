Bạn trai cầu hôn Taylor Swift

Vào tháng 8/2024, nhà báo thể thao Adam Schefter trở nên nổi tiếng khi ám chỉ cặp đôi sinh năm 1989 sắp kết hôn trên chương trình NFL Live.

Taylor Swift và Travis Kelce bắt đầu hẹn hò vào mùa hè 2023. Kể từ đó, lời đồn thổi về việc cả hai về chung nhà nhiều lần được đưa ra.

Trên các diễn đàn trực tuyến, khán giả dành lời chúc tốt đẹp cho đôi vợ chồng tương lai: "Cô ấy mang đến niềm vui và hạnh phúc cho hàng triệu người qua âm nhạc của mình. Tôi chúc họ cũng sẽ hạnh phúc và vui vẻ khi cùng nhau bước tiếp trên con đường tương lai", "Chúc mừng lễ đính hôn. Chúc hai bạn có một cuộc hôn nhân tuyệt vời", "Chiếc nhẫn thật đẹp. Xin chúc mừng", "Cuối cùng Taylor Swift cũng nhận được nhẫn"...

Vài tuần trước đó, nguồn tin trong cuộc nói với Page Six Kelce đã có kế hoạch cầu hôn và lễ đính hôn không còn xa.

Vào tháng 12/2023, có thông tin Kelce hỏi ý kiến cha Taylor, ông Scott Swift, về việc kết hôn. Người thân cận khẳng định ông Scott hết lòng đồng ý, còn Kelce cũng nói chuyện với bạn bè về nhẫn đính hôn.

Vào tháng 5, Daily Mail đưa tin cặp đôi sẽ có cuộc trò chuyện nghiêm túc sau khi Kelce kết thúc sự nghiệp cầu thủ của mình.

Nhẫn đính hôn của Taylor Swift đính kim cương khổng lồ. Ảnh: IG.

Trước Kelce, mối tình công khai gần nhất là với nam diễn viên Joe Alwyn. Hai người bên nhau 6 năm và Taylor được cho là xác định kết hôn với chàng trai người Anh. Tuy nhiên, họ "đường ai nấy đi" vào năm 2023. Nhiều ca khúc trong album The Tortured Poet's Department có ý trách móc sự vô tâm của Joe Alwyn.