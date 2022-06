Ban tổ chức Festival Huế xin lỗi khán giả có vé không được xem nhạc Trịnh

Tại thời điểm gần bắt đầu chương trình, khán đài còn chỗ trống, nhưng do công tác phối hợp giữa các lực lượng an ninh, bảo vệ và kiểm soát vé chưa nhịp nhàng, ban tổ chức mở rào chắn cho khán giả vào tự do quá đông, gây nguy cơ mất an toàn.