Ban tổ chức concert quốc gia ở Mỹ Đình xin lỗi sự cố vé

Tiếp nối sức hút và sự thành công của hàng loạt chương trình nghệ thuật chào mừng ngày lễ lớn của dân tộc, vé của concert quốc gia Tự hào là người Việt Namtổ chức tối 17/8 tại quảng trường sân vận động Mỹ Đình cũng được khán giả săn lùng.

Chương trình phát vé miễn phí, vé hợp lệ được dán tem an ninh của Bộ Tư lệnh cảnh vệ công an nhân dân. Concert có sức chứa lên đến 30.000 khán giả. Tuy nhiên, cận kề thời điểm diễn ra chương trình, một số hội nhóm trên mạng đăng bán vé với giá cao khiến người hâm mộ bức xúc.