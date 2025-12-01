Ban tổ chức concert 'Em xinh say hi' xin lỗi sau sự cố pháo hoa bắn vào khán giả

Trên fanpage Em xinh say hi, ban tổ chức concert gửi lời xin lỗi đến khán giả vì có trải nghiệm không trọn vẹn.

"Bên cạnh những giây phút thăng hoa, ban tổ chức vô cùng lấy làm tiếc về sự việc không mong muốn đã xảy ra ở khoảnh khắc cuối chương trình. Ban tổ chức đã nhanh chóng phối hợp xử lý ngay tại thời điểm đó và sẽ tiếp tục theo dõi để đảm bảo trải nghiệm tốt nhất cho quý khán giả sau sự kiện" - fanpage Em xinh say hi viết.

Ban tổ chức gửi lời xin lỗi đến những bạn khán giả đã có trải nghiệm không trọn vẹn.