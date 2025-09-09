Bản tin Xe cộ 9/9: Mercedes C-Class chạy điện sẽ có 'lưới tản nhiệt' phát sáng cỡ lớn

- Giá xe máy Honda mới nhất giảm mạnh, rẻ chưa từng có, SH, SH Mode, Vision dưới cả niêm yết, thấp nhất lịch sử
Giá xe máy Honda mới nhất tháng 9/2025 giảm cực mạnh do nhu cầu mua xe của người dân không cao, nhiều mẫu xe được đại lý bán dưới giá đề xuất, trong đó có cả Vision, SH, Air Blade…
Trong tháng 9/2025, mức giá niêm yết của xe số Honda không thấy có bất kỳ biến động nào so với tháng trước, với mức giá dao động từ 17.859.273 đồng đến 87.273.818 đồng.
Các mẫu xe như Wave Alpha 110cc phiên bản tiêu chuẩn được bán với giá 17.859.273 đồng, phiên bản đặc biệt với giá 18.742.909 đồng và phiên bản cổ điển ở mức 18.939.273 đồng.
Cũng trong phân khúc này, mẫu Blade 110 có ba phiên bản với giá bán ổn định, bao gồm phiên bản tiêu chuẩn là 18.900.000 đồng, phiên bản đặc biệt 20.470.909 đồng và phiên bản thể thao 21.943.637 đồng.
Mẫu Wave RSX FI 110 cũng được giữ ổn định giá bán với phiên bản tiêu chuẩn là 22.032.000 đồng, phiên bản đặc biệt 23.602.909 đồng và phiên bản thể thao 25.566.545 đồng.
Tương tự, giá bán lẻ của các mẫu xe ga Honda không có sự thay đổi so với tháng 3, dao động từ 31.113.818 đồng đến 152.690.000 đồng cho mỗi chiếc. Cụ thể:
Xe Honda Vision có giá từ 31.113.818 đồng cho phiên bản tiêu chuẩn, 32.782.909 đồng cho phiên bản cao cấp, 34.157.455 đồng cho phiên bản đặc biệt, và cả hai phiên bản thể thao và cổ điển đều có giá 36.612.000 đồng.
Honda SH Mode 125cc giữ giá 57.132.000 đồng cho phiên bản tiêu chuẩn, 62.139.273 đồng cho phiên bản cao cấp, 63.317.455 đồng cho phiên bản đặc biệt, và phiên bản thể thao có giá 63.808.363 đồng.
Với Honda SH 160i, phiên bản tiêu chuẩn có giá 92.490.000 đồng, phiên bản cao cấp có giá 100.490.000 đồng, phiên bản đặc biệt có giá 101.690.000 đồng và phiên bản thể thao có giá 102.190.000 đồng.
- Samsung Display ra mắt buồng lái kỹ thuật số tùy chỉnh cho ôtô tự hành
Buồng lái mới của Samsung Display được trang bị nhiều màn hình OLED khác nhau, trong đó có màn hình cụm di chuyển đóng vai trò như bảng điều khiển nhưng sẽ thu gọn lại khi đỗ xe.
Theo hãng tin Yonhap, ngày 8/9, công ty Samsung Display thông báo kế hoạch ra mắt giải pháp buồng lái kỹ thuật số mới cho trải nghiệm lái xe an toàn và tiện lợi hơn, phù hợp với nỗ lực mở rộng danh mục sản phẩm điốt phát quang hữu cơ (OLED) của mình.
Trong một thông cáo báo chí, nhà sản xuất màn hình Hàn Quốc nêu rõ họ sẽ tham gia Triển lãm IAA Mobility 2025, diễn ra trong 6 ngày tại Munich (Đức) từ ngày 9/9.
Tại đây, Samsung Display sẽ giới thiệu một loạt công nghệ và sản phẩm mới, trong đó có buồng lái kỹ thuật số được tùy chỉnh cho ôtô tự hành. Buồng lái này được trang bị nhiều màn hình OLED khác nhau, trong đó có màn hình cụm di chuyển đóng vai trò như bảng điều khiển nhưng sẽ thu gọn lại khi đỗ xe.
Theo Samsung Display, màn hình OLED chuyển động này không chỉ cung cấp thông tin lái xe cần thiết mà còn nâng cao tính thẩm mỹ nội thất như một giải pháp thiết kế tiết kiệm không gian.
Buồng lái bao gồm màn hình hình chữ L 14,4 inch đặt giữa người lái và hành khách, tận dụng tính linh hoạt và thiết kế cong của OLED, cho phép người dùng kiểm soát nhiệt độ và các cài đặt khác của xe.
- Mercedes C-Class chạy điện sẽ có 'lưới tản nhiệt' phát sáng cỡ lớn
Hãng xe sang Đức chia sẻ hình ảnh chính thức đầu tiên về dòng sedan C-Class chạy điện.
Theo Carscoops, Mercedes-Benz vừa tung ra hình ảnh đầu tiên về C-Class thuần điện - mẫu xe sẽ cạnh tranh trực tiếp BMW i3.
Trong hình ảnh do hãng xe Đức tiết lộ, Mercedes C-Class chạy điện sở hữu cụm "lưới tản nhiệt" cỡ lớn, tương tự GLC thuần điện vừa ra mắt. Chi tiết này phát sáng nhờ hàng trăm đèn LED cỡ nhỏ, cung cấp độ nhận diện cao nhưng được cho là sẽ tiếp tục tạo ra những tranh cãi về mặt thiết kế.
Hình ảnh do Mercedes tung ra cho thấy "lưới tản nhiệt" trên C-Class chạy điện có tổng cộng 4 thanh ngang, tức nhiều hơn một so với GLC EQ.
Mercedes cũng trang bị cho C-Class thuần điện cụm đèn pha mới nhất của hãng, bao gồm cụm LED ban ngày tạo hình ngôi sao. Các kích thước tổng thể của xe dự kiến tương tự C-Class động cơ đốt trong, và hãng xe Đức sẽ bán song song cả 2 biến thể.
- Mercedes-Benz GLC EV trình làng: Công suất 483 mã lực, phạm vi hoạt động 713 km
Tại Triển lãm Ô tô Munich 2025, Mercedes-Benz đã giới thiệu GLC chạy điện (EV). SUV hạng sang này sẽ được bản ra vào nửa đầu năm 2026 nhưng giá chưa công bố.
So với Mercedes-Benz GLC động cơ đốt trong (ICE), GLC EV có kích thước lớn hơn, thiết kế mạnh mẽ, nội thất hiện đại cùng hàng loạt công nghệ tiên tiến. SUV hạng sang này sẽ đối đầu trực tiếp với các đối thủ như BMW iX3 hay Audi Q4 e-tron.
Về thiết kế, Mercedes-Benz GLC EV 2026 giữ lại tỷ lệ và dáng vẻ quen thuộc của phiên bản GLC ICE, nhưng được tái tạo với cản trước và sau mới đầy cuốn hút. Điểm nhấn lớn nhất chính là lưới tản nhiệt Mercedes khổng lồ, nay được trang bị hệ thống đèn nền với 942 điểm ảnh, tạo hiệu ứng thị giác bắt mắt.
Cụm đèn pha hoàn toàn mới tích hợp dải LED chạy ban ngày hình ngôi sao - yếu tố thiết kế đặc trưng sẽ được áp dụng trên toàn bộ dòng xe Mercedes trong tương lai. Phía sau, xe sở hữu cụm đèn hậu LED hình ngôi sao đồng bộ cùng cánh gió mui xe hai mảnh, góp phần tăng tính thể thao và nhận diện thương hiệu.
Tất cả các phiên bản GLC điện đều sử dụng chung bộ pin lithium-ion 94 kWh. Phiên bản cao cấp nhất khi ra mắt sẽ là GLC 400 4MATIC, trang bị hệ thống động cơ đôi sản sinh công suất 483 mã lực (đi kèm hệ dẫn động bốn bánh. Mercedes-Benz cho biết, mẫu xe có phạm vi hoạt động tối đa lên tới 713 km (theo chuẩn WLTP) và hỗ trợ sạc nhanh DC với công suất tối đa 330 kW. Nhờ đó, xe có thể bổ sung thêm 300 km chỉ trong vòng 10 phút sạc.
- Yamaha PG-1 mới chốt lịch ra mắt tại Việt Nam
Sau gần 2 năm kể từ lần đầu được giới thiệu, ngày 14/9 tới đây, Yamaha PG-1 phiên bản mới sẽ chính thức ra mắt tại Việt Nam.
Mới đây, Yamaha Motor Việt Nam đã gửi thông báo tới giới truyền thông về việc giới thiệu phiên bản mới của mẫu xe PG-1 ngày 14/9.
Tuy nhiên dựa theo thời gian mẫu xe lần đầu xuất hiện trên thị trường đến nay mới gần 2 năm, nên nhiều khả năng PG-1 mới sẽ chỉ là phiên bản nâng cấp, bổ sung trang bị.
Tháng 7/2025, phiên bản nâng cấp của Yamaha PG-1 cũng đã ra mắt tại Thái Lan, cho khách hàng xem trước một số trang bị mới có thể xuất hiện trên xe ra mắt ngày 14/9 tới đây tại Việt Nam.
Theo đó, Yamaha PG-1 mới sẽ được nâng cấp cụm đồng hồ tốc độ mới dạng điện tử nhưng vẫn giữ thiết kế hình tròn cổ điển giống "người anh em" XS155R.