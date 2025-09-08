Bản tin Xe cộ 9/8: BMW Speedtop ‘cháy hàng’ ngay sau khi ra mắt

- Honda không đặt mục tiêu lớn với xe điện
Honda đã thu hẹp tham vọng về xe điện (EV). Năm ngoái, hãng xe này đã phân bổ 10 nghìn tỷ yên (68 tỷ USD) cho điện khí hóa, nhưng chỉ vài tháng trước đã cắt giảm 30%. Công ty cũng đặt mục tiêu xe điện hoàn toàn chỉ chiếm 30% doanh số bán hàng hàng năm vào cuối thập kỷ này, nhưng mục tiêu đó hiện không còn hiệu lực.
Cụ thể hơn Honda vẫn kiên định với mục tiêu "đạt được mức trung hòa carbon cho tất cả sản phẩm và hoạt động của công ty" vào năm 2050. Tuy nhiên, Honda tin rằng có nhiều cách để đạt được mục tiêu. Phát biểu với tạp chí Drive của Úc, Giám đốc điều hành mới được bổ nhiệm của Honda Úc, Jay Joseph cho rằng xe điện (EV) không phải là giải pháp duy nhất để giảm lượng khí thải carbon.
Jospeh chỉ ra công nghệ xe điện chạy bằng pin nhiên liệu hydro (FCEV) sẽ là một tiềm năng, giúp loại bỏ thời gian sạc dài nhưng vẫn cho phép sử dụng động cơ điện hoàn toàn với nước là sản phẩm phụ duy nhất.
Tuy nhiên, cơ sở hạ tầng vẫn là một rào cản lớn, khi Toyota và Hyundai buộc phải xây dựng các trạm sạc riêng cho các thử nghiệm Mirai và Nexo.
"Xe điện không phải là đích đến. Xe điện chạy bằng pin chỉ là một con đường để đạt được mức trung hòa carbon, không nhất thiết là con đường duy nhất. Xe điện sẽ tiếp tục được cải thiện, chúng tôi đang nghiên cứu pin thể rắn, nhưng mục tiêu của chúng tôi là trung hòa carbon chứ không phải xe điện chạy bằng pin. Đó chỉ là con đường rõ ràng trong ngắn hạn đến trung hạn, nhưng chúng tôi cũng sẽ phát triển các công nghệ khác giúp đạt được điều đó. Chúng tôi muốn điều đó bao gồm cả xe điện chạy bằng pin nhiên liệu khi cơ sở hạ tầng đã sẵn sàng”.
- Zacoe nâng cấp gói độ sợi carbon cho siêu xe Lamborghini Revuelto
So với phiên bản ra mắt vào đầu năm, gói độ thân rộng bằng sợi carbon trên Lamborghini Revuelto được Zacoe nâng cấp thiết kế cánh gió và ống xả mới.
Là mẫu siêu xe đầu bảng, Lamborghini Revuelto đang được nhiều hãng độ chú trọng với các dự án nâng cấp phong phú cả về thiết kế và hiệu suất vận hành.
Mặc dù đã ra mắt phiên bản đầu tiên vào đầu năm 2025, Zacoe tiếp tục làm mới siêu xe này với gói độ bằng sợi carbon cùng một số thay đổi so với phiên bản đầu tiên.
Điểm nổi bật nhất là thiết kế cánh gió với phần rìa kết nối trực tiếp vào thân xe, vốn lấy cảm hứng từ chiếc Aventador SVJ. Hốc bánh sau cũng bổ sung các khe gió mới.
Cửa hệ thống ống xả kép in 3D của Fi Exhaust cũng được nâng cấp thiết kế bắt mắt hơn. Chi tiết này không chỉ có tác dụng thẩm mỹ mà còn giúp tăng công suất của xe.
Với lần nâng cấp mới, Zacoe cũng bổ sung thêm một số kiểu mâm thể thao, tuy nhiên thông số hay thương hiệu của tùy chọn này không được nhắc đến.
- Geely Việt Nam ưu đãi các dòng xe trong tháng 8
Geely Việt Nam vừa công bố chính sách bán hàng tháng 8 dành cho các dòng xe đang phân phối trên toàn quốc.
Trong tháng 8 này, khách hàng mua xe Coolray sẽ được hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ, với mức ưu đãi lên đến gần 38 triệu đồng, tùy theo địa phương đăng ký.
Geely Việt Nam dành tặng khách hàng mua mẫu xe điện EX5 trong tháng 8 bộ đôi quà tặng giá trị gồm: Sạc cầm tay công suất 2.2kW, tiện lợi mang theo bên mình: Sạc tại nhà công suất 7kW, bao gồm chi phí và công lắp đặt tại nơi ở của khách hàng. Chính sách này không chỉ tối ưu trải nghiệm sử dụng xe điện mà còn giúp khách hàng yên tâm hơn trong quá trình sạc và vận hành hàng ngày.
Geely Monjaro – mẫu SUV cỡ D công nghệ cao – tiếp tục được áp dụng chương trình ưu đãi trực tiếp lên tới 100 triệu đồng cho khách hàng đặt mua. Chính sách này vẫn còn hiệu lực cho đến khi có thông báo mới.
Geely Việt Nam cũng đã triển khai đồng loạt chương trình bán hàng tháng 8 trên hệ thống 24 đại lý chính hãng toàn quốc, bao gồm 7 đại lý vừa đi vào hoạt động trong tháng 7/2025.
- Hyundai Venue 2025 chuẩn bị ra mắt tại thị trường Ấn Độ
Mẫu SUV cỡ nhỏ Hyundai Venue 2025 sẽ ra mắt tại thị trường Ấn Độ vào tháng 10 tới với nhiều nâng cấp về ngoại hình và công nghệ, cạnh tranh trực tiếp với Toyota Raize và Kia Sonet.
Hyundai Venue 2025 dự kiến ra mắt vào tháng 10 tới trong dịp lễ Diwali. Mẫu SUV cỡ nhỏ này hứa hẹn sẽ mang đến loạt thay đổi lớn về thiết kế, công nghệ cũng như các tính năng an toàn, nhưng vẫn giữ nguyên các tùy chọn động cơ vốn đã quen thuộc.
Dựa trên những hình ảnh chạy thử xuất hiện gần đây tại Ấn Độ, Hyundai Venue 2025 hé lộ một diện mạo mới mẻ và ấn tượng hơn đáng kể. Điểm nhấn nổi bật ở phần đầu xe là cụm đèn chiếu sáng dạng Quad LED hiện đại, kết hợp liền mạch với dải đèn định vị ban ngày kéo dài, tạo nên phong cách thiết kế đặc trưng gợi nhớ đến hai “đàn anh” Hyundai Creta thế hệ mới và Palisade.
Ngoại thất của xe cũng được tinh chỉnh với nhiều chi tiết mới: bộ mâm hợp kim 16 inch thiết kế lại sắc sảo hơn, phần ốp hốc bánh xe được làm dày, đường viền kính phẳng mượt mà và cánh gió sau được kéo dài. Những thay đổi này mang đến cho Venue 2025 vẻ ngoài vuông vức, mạnh mẽ hơn, đồng thời giúp mẫu SUV cỡ nhỏ này trở nên chững chạc và cứng cáp hơn trong mắt người dùng.
Mặc dù Hyundai chưa chính thức công bố hình ảnh nội thất của Venue 2025, nhưng nhiều khả năng mẫu xe này sẽ được nâng cấp đáng kể, kế thừa loạt tiện nghi hiện đại từ người anh em Creta.
Các trang bị được kỳ vọng sẽ xuất hiện bao gồm màn hình cảm ứng kích thước lớn, bảng đồng hồ kỹ thuật số, cửa sổ trời toàn cảnh, ghế trước thông gió và các chất liệu nội thất cao cấp hơn, góp phần nâng tầm trải nghiệm cho người dùng trong phân khúc SUV đô thị.
- BMW Speedtop ‘cháy hàng’ ngay sau khi ra mắt
Toàn bộ số xe BMW Speedtop đã nhanh chóng được chốt đơn ngay sau khi giới thiệu tại sự kiện Concorso d’Eleganza Villa d’Este 2025 ở Lake Como (Italy).
BMW Speedtop là phiên bản đặc biệt giới hạn với 70 chiếc được sản xuất trên toàn cầu. Dù hãng không công bố giá bán, nhưng theo một số nguồn tin nội bộ tiết lộ con số có thể lên tới khoảng 500.000 USD (13,1 tỷ đồng).
Speedtop được phát triển dựa trên nền tảng của dòng 8 Series Coupe, nhưng khoác lên mình một diện mạo hoàn toàn mới nhờ ngôn ngữ thiết kế shooting brake độc đáo. Đây là kiểu dáng wagon hai cửa, nổi bật với phần mui kéo dài liền mạch và đuôi xe nở rộng, vừa gợi cảm giác thể thao, vừa tăng tính thực dụng – một sự kết hợp hiếm thấy giữa sự thanh lịch và tính đa dụng trong thế giới xe hiệu suất cao.
BMW Speedtop sẽ được trang bị khối động cơ V8 mạnh mẽ nhất trong danh mục sản phẩm hiện tại của hãng. Dù chưa công bố thông số cụ thể, giới chuyên môn nhận định nhiều khả năng đó chính là động cơ tăng áp kép dung tích 4.4L – tương tự mẫu M8 – cho công suất lên tới 617 mã lực.
Động cơ này được kết hợp với hộp số tự động 8 cấp và hệ dẫn động 4 bánh xDrive, hứa hẹn mang đến hiệu suất vận hành ấn tượng, xứng tầm một mẫu xe giới hạn đậm chất thủ công và hiệu năng cao.