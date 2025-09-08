Bản tin Xe cộ 9/8: BMW Speedtop ‘cháy hàng’ ngay sau khi ra mắt

- Honda không đặt mục tiêu lớn với xe điện

Honda đã thu hẹp tham vọng về xe điện (EV). Năm ngoái, hãng xe này đã phân bổ 10 nghìn tỷ yên (68 tỷ USD) cho điện khí hóa, nhưng chỉ vài tháng trước đã cắt giảm 30%. Công ty cũng đặt mục tiêu xe điện hoàn toàn chỉ chiếm 30% doanh số bán hàng hàng năm vào cuối thập kỷ này, nhưng mục tiêu đó hiện không còn hiệu lực.

Cụ thể hơn Honda vẫn kiên định với mục tiêu "đạt được mức trung hòa carbon cho tất cả sản phẩm và hoạt động của công ty" vào năm 2050. Tuy nhiên, Honda tin rằng có nhiều cách để đạt được mục tiêu. Phát biểu với tạp chí Drive của Úc, Giám đốc điều hành mới được bổ nhiệm của Honda Úc, Jay Joseph cho rằng xe điện (EV) không phải là giải pháp duy nhất để giảm lượng khí thải carbon.

Jospeh chỉ ra công nghệ xe điện chạy bằng pin nhiên liệu hydro (FCEV) sẽ là một tiềm năng, giúp loại bỏ thời gian sạc dài nhưng vẫn cho phép sử dụng động cơ điện hoàn toàn với nước là sản phẩm phụ duy nhất.

Tuy nhiên, cơ sở hạ tầng vẫn là một rào cản lớn, khi Toyota và Hyundai buộc phải xây dựng các trạm sạc riêng cho các thử nghiệm Mirai và Nexo.

"Xe điện không phải là đích đến. Xe điện chạy bằng pin chỉ là một con đường để đạt được mức trung hòa carbon, không nhất thiết là con đường duy nhất. Xe điện sẽ tiếp tục được cải thiện, chúng tôi đang nghiên cứu pin thể rắn, nhưng mục tiêu của chúng tôi là trung hòa carbon chứ không phải xe điện chạy bằng pin. Đó chỉ là con đường rõ ràng trong ngắn hạn đến trung hạn, nhưng chúng tôi cũng sẽ phát triển các công nghệ khác giúp đạt được điều đó. Chúng tôi muốn điều đó bao gồm cả xe điện chạy bằng pin nhiên liệu khi cơ sở hạ tầng đã sẵn sàng”.

- Zacoe nâng cấp gói độ sợi carbon cho siêu xe Lamborghini Revuelto

So với phiên bản ra mắt vào đầu năm, gói độ thân rộng bằng sợi carbon trên Lamborghini Revuelto được Zacoe nâng cấp thiết kế cánh gió và ống xả mới.