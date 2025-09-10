Bản tin Xe cộ 9/10: Nissan hé lộ SUV hạng C hoàn toàn mới, thiết kế hầm hố

- Nissan hé lộ SUV hạng C hoàn toàn mới, thiết kế hầm hố
Hãng xe Nhật Bản vừa chính thức công bố những hình ảnh đầu tiên của mẫu SUV hoàn toàn mới mang tên Nissan Tekton, được lấy cảm hứng từ dòng xe huyền thoại Nissan Patrol - biểu tượng sức mạnh và độ bền trong hơn 70 năm qua.
Tekton sẽ đóng vai trò chiến lược trong kế hoạch mở rộng toàn cầu của Nissan. Thị trường Ấn Độ là nơi đầu tiên đón nhận mẫu SUV hạng C này. Sau đó, nó sẽ được xuất khẩu sang nhiều quốc gia khác.
Theo công bố, Nissan Tekton dự kiến sẽ chính thức ra mắt vào năm 2026. Xe được sản xuất tại nhà máy liên doanh Chennai giữa Nissan và Renault, nơi đã trở thành trung tâm sản xuất quan trọng phục vụ cả thị trường nội địa Ấn Độ lẫn các thị trường quốc tế.
Nissan Tekton là mẫu xe thứ hai trong chiến lược “One Car, One World” (Một mẫu xe - Một thế giới) mà Nissan Motor India đang triển khai. Chiến lược này hướng đến việc tạo ra những mẫu xe toàn cầu đáp ứng đồng thời nhu cầu của người tiêu dùng trong nước và quốc tế, với tiêu chí thiết kế hiện đại, giá trị vượt trội và công nghệ tiên tiến.
Về thiết kế, Nissan Tekton được định hình như một mẫu SUV đậm chất địa hình nhưng vẫn mang phong cách sang trọng - đúng với tinh thần của Patrol. Phần đầu xe gây ấn tượng với nắp ca-pô cơ bắp, đèn pha LED hình chữ C đặc trưng và cản trước lớn mang đến diện mạo mạnh mẽ, dữ dội nhưng vẫn tinh tế. Lưới tản nhiệt đặc trưng của Nissan được thiết kế lại hiện đại hơn, gợi cảm hứng từ ngôn ngữ thiết kế V-Motion quen thuộc của hãng.
- Tasco ra mắt ‘Tasco Co-Club’
Công ty Cổ phần Tasco chính thức ra mắt Tasco Co-Club – hệ thống không gian làm việc chung hiện đại, được thiết kế dành riêng cho Hội viên chương trình khách hàng thân thiết VETC Loyalty.
Tại đây, hội viên hạng vàng, bạch kim và kim cương thuộc chương trình VETC Loyalty có thể dễ dàng đặt chỗ và làm việc trong môi trường năng động, đầy đủ các tiện ích tại các showroom của Tasco Auto, gồm: khu vực làm việc chung hiện đại, phòng họp tiêu chuẩn, khu vực tiếp khách và phòng gọi điện riêng tư, được phục vụ đồ uống và đồ ăn nhẹ miễn phí như trà, cà phê, nước lọc, snack… Khách hàng cũng có thể mượn không gian để tổ chức các sự kiện về văn hóa, nghệ thuật và giao lưu, kết nối cộng đồng.
Với hệ thống cơ sở vật chất được đầu tư theo chuẩn dịch vụ khách hàng của Tasco Auto, Tasco Co-Club hứa hẹn mang đến không gian làm việc chuyên nghiệp, thoải mái và thân thiện - giúp khách hàng cân bằng giữa công việc, di chuyển và cuộc sống.
Tasco Co-Club hiện đang được triển khai tại hơn 40 showroom Tasco Auto trên toàn quốc, đặt tại những vị trí trung tâm, thuận lợi cho việc di chuyển. Hệ thống sẽ liên tục được mở rộng và cập nhật trong thời gian tới, mang đến sự tiện nghi và kết nối xuyên suốt cho cộng đồng hội viên VETC Loyalty.
- Toyota Fortuner có thêm phiên bản mới, giá từ 1,005 tỷ đồng
Toyota Motor Thái Lan vừa chính thức giới thiệu Fortuner Leader G Plus 2026 với diện mạo sang trọng hơn cùng nhiều công nghệ và trang bị cải tiến nhưng vẫn giữ mức giá hợp lý để khách hàng dễ dàng tiếp cận.
Toyota Fortuner Leader G Plus 2026 được phát triển dựa trên Fortuner Leader G với triết lý “sang trọng thông minh” của Toyota, hướng đến sự cân bằng giữa hiệu suất, an toàn và tiện nghi. Fortuner Leader G Plus 2026 có tất cả 6 phiên bản tại xứ sơ chùa vàng với giá từ 1,239-1,600 triệu Baht (tương đương 1,005-1,298 tỷ đồng).
Tại Thái Lan, Toyota Fortuner Leader G Plus 2026 có các tuỳ chọn màu sắc ngoại thất như trắng ngọc trai Platinum, đen Mica, bạc kim loại và xám đậm ánh kim (riêng phiên bản Leader S có 3 tùy chọn màu).
Fortuner Leader G Plus sở hữu thiết kế hiện đại, mang đậm phong cách thể thao của dòng SUV địa hình cao cấp. Xe được trang bị mâm hợp kim thiết kế mới kích thước 18 inch, đèn pha LED Bi-Beam tích hợp đèn chạy ban ngày dạng LED, cùng đèn hậu LED dẫn hướng giúp tổng thể thêm nổi bật và sang trọng. Phần đầu xe gây ấn tượng với lưới tản nhiệt mạ crôm đen bóng, cản trước màu bạc, đèn sương mù LED và ăng-ten vây cá mập, tạo nên dáng vẻ mạnh mẽ nhưng tinh tế.
- Toyota và Subaru bị kiện tập thể vì lỗi ‘chết máy đột ngột’ của xe ô tô điện
Một vụ kiện tập thể mới tại Mỹ cáo buộc một số dòng xe ô tô điện (EV) phải đối mặt với tình trạng hỏng pin 12 volt liên tục, dẫn đến xe không thể hoạt động.
Vụ kiện chính thức nêu rõ các mẫu Toyota bZ4x và Subaru Solterra thường xuyên gặp sự cố liên quan đến nguồn điện 12V. Các nguyên đơn cho biết ngay cả pin 12 volt thay thế cũng nhanh chóng bị cạn điện, làm chiếc xe ô tô điện bị ngừng hoạt động đột ngột.
Chủ xe cáo buộc Toyota và Subaru đã không cảnh báo đầy đủ cho người mua về các lỗi kỹ thuật thường gặp này.
Trong khi nhiều người dùng EV đã lường trước những sự cố không mong muốn, việc xe ô tô điện này liên tục bị hỏng hóc do lỗi pin có thể nhanh chóng làm suy giảm niềm tin và thử thách sự kiên nhẫn của bất kỳ ai. Nỗi bức xúc này hiện đang là trọng tâm của một cuộc chiến pháp lý tại Hoa Kỳ.
Đơn kiện tập thể khẳng định rằng các mẫu Subaru Solterra và Toyota bZ4x thế hệ đầu tiên không đạt được mục đích sử dụng ban đầu vì liên tục gặp trục trặc với hệ thống pin phụ 12 volt. Chủ xe lập luận rằng pin không chỉ bị chai/cạn kiệt sớm mà còn tiếp tục hỏng ngay cả sau khi được thay mới, khiến người lái xe phải chịu đựng cùng một vấn đề lặp đi lặp lại.
Trong các mẫu xe Solterra (2023-2025) và bZ4x (2023-2025) được đề cập trong vụ kiện, pin 12 volt có vai trò vận hành công tắc chính giữa bộ pin EV điện áp cao và động cơ truyền động. Quan trọng hơn, pin này cung cấp năng lượng cho các chức năng thiết yếu như cửa sổ, ghế ngồi, hệ thống quạt thông gió (HVAC), radio, cần gạt nước và đèn chiếu sáng. Do đó, nếu pin 12 volt hết điện, chiếc xe ô tô điện sẽ hoàn toàn không thể vận hành.
Nhiều chủ xe cho biết họ đã phải thay nhiều bình ắc quy 12 volt chỉ trong vài tháng, với một số xe chỉ di chuyển chưa đến 10.000 dặm (16.000 km) trước khi gặp trục trặc. Điều này đặt tài xế vào một chu kỳ luẩn quẩn của việc kích nổ, thay thế và bảo trì liên tục.
Theo đơn kiện, Toyota và Subaru đã không cảnh báo khách hàng đầy đủ về khuyết điểm này. Các đại lý cũng bị cáo buộc chậm trễ trong việc khắc phục sự cố, với nguyên nhân cốt lõi được cho là nằm ở hệ thống sạc pin của xe.
Hồ sơ pháp lý nêu rõ: “Khuyết điểm này... đã khiến nguyên đơn và các thành viên trong nhóm phải tốn rất nhiều thời gian và tiền bạc, họ phải tự khởi động xe hoặc sắp xếp xe được kéo đi, chờ đợi đại lý sạc hoặc thay pin, đồng thời tự sắp xếp phương tiện đi lại cho các nhu cầu cá nhân (đi học, đi làm, khám bệnh,…)”.
Mặc dù một số người trong số họ đã được thay pin 12 volt miễn phí theo chế độ bảo hành, ngay cả những bộ pin mới cũng nhanh chóng hỏng hóc.
Đây không phải là lần đầu tiên vấn đề này được đưa ra trước tòa. Trước đó, Toyota đã bị ông John Wade, chủ sở hữu chiếc bZ4x tại California, khởi kiện, và đơn khiếu nại của ông đã được sáp nhập vào vụ kiện tập thể hiện tại, cùng với các vụ kiện khác trên khắp cả nước.
- Honda City e:HEV Hatchback 2025 chốt giá từ 550 triệu đồng
Honda City e:HEV Hatchback 2025 là mẫu xe hybrid đô thị sở hữu thiết kế cá tính, khả năng tiết kiệm nhiên liệu ấn tượng.
Honda City e:HEV Hatchback 2025 phiên bản SV có giá 679.000 Baht (tương đương 550,55 triệu đồng) tại Thái Lan. Giá của phiên bản RS là 749.000 Baht (607,30 triệu đồng).
Không chỉ hấp dẫn ở giá bán, Honda City e:HEV Hatchback 2025 còn được nâng cấp với nhiều chi tiết mới trong bản Minorchange. Xe được bổ sung phiên bản e:HEV SV hoàn toàn mới, đồng thời bản e:HEV RS được tinh chỉnh ngoại thất với cản trước - sau thiết kế lại mang phong cách thể thao, mái sơn đen tương phản, cùng ống xả thiết kế thẳng tăng nét mạnh mẽ.
Ngoài ra, Honda City e:HEV Hatchback 2025 còn được trang bị thêm hệ thống gạt mưa tự động, theo sau tốc độ thấp (LSF), cảnh báo giám sát hành khách phía sau, 2 cổng sạc USB Type-C cho hàng ghế sau, khởi động động cơ từ xa và khóa cửa tự động khi rời xe - những tiện ích hiện đại thường chỉ thấy trên các dòng xe cao cấp hơn.
Khoang nội thất được thiết kế tinh tế với vật liệu chất lượng cao, đồng thời bổ sung ngăn chứa điện thoại phía sau ghế phụ tiện dụng. Xe có 6 màu ngoại thất để khách hàng lựa chọn gồm xanh kim loại thể thao (mới), Ignite Red Metallic, xám thiên thạch, Sonic Grey Pearl, Crystal Black Pearl và Platinum White Pearl.