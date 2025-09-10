Bản tin Xe cộ 9/10: Nissan hé lộ SUV hạng C hoàn toàn mới, thiết kế hầm hố

- Nissan hé lộ SUV hạng C hoàn toàn mới, thiết kế hầm hố

Hãng xe Nhật Bản vừa chính thức công bố những hình ảnh đầu tiên của mẫu SUV hoàn toàn mới mang tên Nissan Tekton, được lấy cảm hứng từ dòng xe huyền thoại Nissan Patrol - biểu tượng sức mạnh và độ bền trong hơn 70 năm qua.

Tekton sẽ đóng vai trò chiến lược trong kế hoạch mở rộng toàn cầu của Nissan. Thị trường Ấn Độ là nơi đầu tiên đón nhận mẫu SUV hạng C này. Sau đó, nó sẽ được xuất khẩu sang nhiều quốc gia khác.

Theo công bố, Nissan Tekton dự kiến sẽ chính thức ra mắt vào năm 2026. Xe được sản xuất tại nhà máy liên doanh Chennai giữa Nissan và Renault, nơi đã trở thành trung tâm sản xuất quan trọng phục vụ cả thị trường nội địa Ấn Độ lẫn các thị trường quốc tế.

Nissan Tekton là mẫu xe thứ hai trong chiến lược “One Car, One World” (Một mẫu xe - Một thế giới) mà Nissan Motor India đang triển khai. Chiến lược này hướng đến việc tạo ra những mẫu xe toàn cầu đáp ứng đồng thời nhu cầu của người tiêu dùng trong nước và quốc tế, với tiêu chí thiết kế hiện đại, giá trị vượt trội và công nghệ tiên tiến.

Về thiết kế, Nissan Tekton được định hình như một mẫu SUV đậm chất địa hình nhưng vẫn mang phong cách sang trọng - đúng với tinh thần của Patrol. Phần đầu xe gây ấn tượng với nắp ca-pô cơ bắp, đèn pha LED hình chữ C đặc trưng và cản trước lớn mang đến diện mạo mạnh mẽ, dữ dội nhưng vẫn tinh tế. Lưới tản nhiệt đặc trưng của Nissan được thiết kế lại hiện đại hơn, gợi cảm hứng từ ngôn ngữ thiết kế V-Motion quen thuộc của hãng.

- Tasco ra mắt ‘Tasco Co-Club’

Công ty Cổ phần Tasco chính thức ra mắt Tasco Co-Club – hệ thống không gian làm việc chung hiện đại, được thiết kế dành riêng cho Hội viên chương trình khách hàng thân thiết VETC Loyalty.