Bản tin Xe cộ 8/9: Mercedes-AMG GT 53 giảm giá kỷ lục còn 3,888 tỷ đồng

- Chi phí bảo hiểm xe điện tại Mỹ đắt hơn 49% so với xe xăng

Theo dữ liệu từ Insurify, chi phí bảo hiểm xe điện tại Mỹ hiện cao hơn gần 50% so với xe xăng, với Tesla đứng đầu danh sách các mẫu xe đắt đỏ nhất khi mua bảo hiểm.

Theo báo cáo mới nhất của Insurify, chi phí bảo hiểm xe điện (EV) tại Mỹ cao hơn tới 48,54% so với xe sử dụng động cơ đốt trong. Trong khi mức phí bảo hiểm trung bình của xe xăng là 2.732 USD/năm, người dùng xe điện phải chi trung bình 4.058 USD/năm. Tại bang Florida và Nevada, con số này lên tới 5.000 USD/năm - cao nhất toàn nước Mỹ.

Bên cạnh việc so sánh các công nghệ, giá cả hay chương trình hậu mãi, chênh lệch mức phí bảo hiểm hàng năm giữa xe điện và xe sử dụng động cơ đốt trong cũng là một yếu tố đáng cân nhắc.

Báo cáo cho thấy trong 12 tháng qua, phí bảo hiểm xe điện đã tăng 16%, trái ngược với mức bảo hiểm cho ôtô truyền thống vẫn ổn định. Nguyên nhân chủ yếu đến từ chi phí sửa chữa và thay thế cao hơn, khi xe điện thường đòi hỏi linh kiện chính hãng và số giờ lao động nhiều gấp đôi xe xăng. Ngoài ra, giá xe điện trung bình cũng cao hơn 18% so với xe xăng, khiến rủi ro bồi thường của các công ty bảo hiểm tăng lên.

Không chỉ vậy, yếu tố cơ sở hạ tầng sạc, số lượng chuyên viên kỹ thuật có chuyên môn và chính sách ưu đãi cũng ảnh hưởng trực tiếp đến chi phí bảo hiểm. Mức tín dụng thuế liên bang dành cho EV lên tới 7.500 USD, vốn giúp giảm bớt gánh nặng chi phí ban đầu, sẽ hết hạn vào ngày 30/9, dự báo có thể kìm hãm tốc độ phổ cập xe điện và làm chi phí bảo hiểm tăng thêm.

Cơ sở hạ tầng sạc, chính sách ưu đãi... cũng ảnh hưởng trực tiếp đến số tiền mà người dùng phải trả. Thậm chí, việc cắt giảm mức tín dụng thuế liên bang vào cuối tháng 9 này cũng khiến chi phí bảo hiểm xe điện tăng vọt.

Trong phân khúc xe điện, Tesla dẫn đầu về chi phí bảo hiểm. Model X hiện là mẫu xe tốn kém nhất với mức phí trung bình 4.765 USD/năm, tăng 36% so với năm trước. Đứng ngay sau là Model 3, dù có giá bán chỉ bằng phân nửa Model X nhưng lại có chi phí bảo hiểm trung bình 4.546 USD/năm, đi kèm tỷ lệ yêu cầu bồi thường tới 26,95%, cao gấp nhiều lần mức trung bình 3,12% của các mẫu xe điện khác.