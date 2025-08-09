Bản tin Xe cộ 8/9: Mercedes-AMG GT 53 giảm giá kỷ lục còn 3,888 tỷ đồng

- Chi phí bảo hiểm xe điện tại Mỹ đắt hơn 49% so với xe xăng
Theo dữ liệu từ Insurify, chi phí bảo hiểm xe điện tại Mỹ hiện cao hơn gần 50% so với xe xăng, với Tesla đứng đầu danh sách các mẫu xe đắt đỏ nhất khi mua bảo hiểm.
Theo báo cáo mới nhất của Insurify, chi phí bảo hiểm xe điện (EV) tại Mỹ cao hơn tới 48,54% so với xe sử dụng động cơ đốt trong. Trong khi mức phí bảo hiểm trung bình của xe xăng là 2.732 USD/năm, người dùng xe điện phải chi trung bình 4.058 USD/năm. Tại bang Florida và Nevada, con số này lên tới 5.000 USD/năm - cao nhất toàn nước Mỹ.
Báo cáo cho thấy trong 12 tháng qua, phí bảo hiểm xe điện đã tăng 16%, trái ngược với mức bảo hiểm cho ôtô truyền thống vẫn ổn định. Nguyên nhân chủ yếu đến từ chi phí sửa chữa và thay thế cao hơn, khi xe điện thường đòi hỏi linh kiện chính hãng và số giờ lao động nhiều gấp đôi xe xăng. Ngoài ra, giá xe điện trung bình cũng cao hơn 18% so với xe xăng, khiến rủi ro bồi thường của các công ty bảo hiểm tăng lên.
Không chỉ vậy, yếu tố cơ sở hạ tầng sạc, số lượng chuyên viên kỹ thuật có chuyên môn và chính sách ưu đãi cũng ảnh hưởng trực tiếp đến chi phí bảo hiểm. Mức tín dụng thuế liên bang dành cho EV lên tới 7.500 USD, vốn giúp giảm bớt gánh nặng chi phí ban đầu, sẽ hết hạn vào ngày 30/9, dự báo có thể kìm hãm tốc độ phổ cập xe điện và làm chi phí bảo hiểm tăng thêm.
Trong phân khúc xe điện, Tesla dẫn đầu về chi phí bảo hiểm. Model X hiện là mẫu xe tốn kém nhất với mức phí trung bình 4.765 USD/năm, tăng 36% so với năm trước. Đứng ngay sau là Model 3, dù có giá bán chỉ bằng phân nửa Model X nhưng lại có chi phí bảo hiểm trung bình 4.546 USD/năm, đi kèm tỷ lệ yêu cầu bồi thường tới 26,95%, cao gấp nhiều lần mức trung bình 3,12% của các mẫu xe điện khác.
Tesla Model Y và Model S cũng thuộc nhóm đắt đỏ với giá trị trung bình của hợp đồng bảo hiểm lần lượt là 4.189 USD/năm và 3.909 USD/năm, với tỷ lệ yêu cầu bồi thường lần lượt là 29,47% và 5,22%. Dữ liệu từ Insurify cho thấy chi phí bảo hiểm xe Tesla trung bình cao hơn 26% so với các hãng xe điện khác.
Theo báo cáo từ Mitchell, một công ty phần mềm chuyên cung cấp các dịch vụ trong lĩnh vực bảo hiểm và sửa chữa ôtô, chi phí sửa chữa xe điện cao hơn 22% so với xe xăng. Một vụ va chạm của xe điện cần trung bình 3,04 giờ lao động để khắc phục, so với chỉ 1,66 giờ đối với xe sử dụng động cơ đốt trong.
Thêm vào đó, pin xe điện là một phụ tùng đặc thù, giá thay thế rất cao và thường là cấu trúc chịu lực của xe. Các hệ thống hỗ trợ lái cao cấp ADAS cũng làm tăng chi phí sửa chữa vì dễ hỏng khi va chạm và cần nhiều cảm biến, camera, phụ tùng chính hãng để thay thế.
- Honda Prelude thế hệ mới trình làng, sở hữu công nghệ mới
Honda vừa ra mắt mẫu xe Prelude sau hơn 20 năm và đây là chiếc coupe hybrid e:HEV sở hữu nhiều công nghệ.
Sau hơn 20 năm vắng bóng, Honda Prelude 2026 chính thức ra mắt, đánh dấu sự trở lại của một trong những cái tên biểu tượng trong lịch sử Honda. Tuy nhiên, thay vì là mẫu xe thể thao thuần túy, Prelude thế hệ mới được định vị là một grand tourer (GT), tập trung vào sự thoải mái và tính thực dụng, song vẫn giữ ngôn ngữ coupe hiện đại.
Honda Prelude 2026 giữ nguyên phong cách từ bản concept, với kích thước dài x rộng x cao lần lượt là: 4.532 x 1.880 x 1.356 mm và chiều dài cơ sở 2.606 mm. Xe sở hữu kiểu dáng coupe thể thao nhưng mềm mại hơn, phù hợp với định hướng GT.
Khoang nội thất chia sẻ nhiều chi tiết từ Civic như vô-lăng D-Cut, màn hình kỹ thuật số 10,2 inch và màn hình giải trí 9 inch hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto không dây. Điểm mới là thiết kế ghế bất đối xứng: ghế lái cứng vững, đệm đùi nổi bật giúp kiểm soát tốt hơn, trong khi ghế phụ thoải mái hơn cho sử dụng hằng ngày. Hàng ghế sau 2 2 cùng dung tích khoang hành lý 428 lít, nhỉnh hơn Civic Sedan.
Honda Prelude 2026 dùng hệ truyền động hybrid e:HEV tương tự Civic Hybrid, gồm động cơ xăng 2.0L hút khí tự nhiên (141 mã lực, 182 Nm) và mô-tơ điện (181 mã lực, 315 Nm), cho tổng công suất khoảng 200 mã lực và 315 Nm. Động cơ điện dẫn động trực tiếp bánh trước, không có hộp số truyền thống, nhưng được hỗ trợ bởi tính năng Linear Shift Control và chế độ S Shift giả lập chuyển số để tăng cảm giác thể thao.
- BMW iX3 thế hệ mới ra mắt, mở ra kỷ nguyên điện khí hóa 'Neue Klasse'
BMW iX3 thế hệ thứ hai là sản phẩm đầu tiên được ra mắt trên nền tảng Neue Klasse, hứa hẹn mở ra một chương mới trong lịch sử phát triển của Tập đoàn BMW.
Sau quá trình đầu tư và phát triển dài hạn, BMW đã chính thức ra mắt chiếc BMW iX3 thế hệ mới, mang mã nội bộ NA5. Đây cũng là sản phẩm thương mại đầu tiên được giới thiệu với nền tảng Neue Klasse hoàn toàn mới của Tập đoàn BMW.
Khác với chiếc BMW iX3 thế hệ trước, vốn chia sẻ chung khung gầm với phiên bản sử dụng động cơ đốt trong G08, chiếc BMW iX3 này không chia sẻ chung nền tảng với chiếc BMW X3 thế hệ mới, vốn mang mã nội bộ G45.
Tại thời điểm này, BMW chỉ giới thiệu duy nhất phiên bản iX3 50 xDrive và iX3 50 xDrive M Sport. Theo một số nguồn tin, hãng cũng có kế hoạch ra mắt phiên bản BMW iX3 40 với hệ dẫn động cầu sau trong tương lai.
Về ngoại hình, chiếc xe được lấy cảm hứng từ bản concept BMW Vision Neue Klasse X, vốn được giới thiệu lần đầu tại Hội nghị thường niên Tập đoàn BMW 2024.
- Yamaha Cygnus XR 155 DX 2025 ra mắt: Trang bị vượt trội, "đe nẹt" cả Honda SH125i
Yamaha vừa chính thức giới thiệu mẫu xe tay ga thể thao Cygnus XR 155 DX 2025 tại thị trường Đài Loan. Với thiết kế năng động, đậm chất thể thao và loạt trang bị hiện đại, mẫu xe này được đánh giá là đủ sức "gây khó" cho cả những đối thủ sừng sỏ như Honda SH125i.
Thuộc thế hệ thứ 7 trong dòng Cygnus - cái tên đã gắn bó với người dùng Đài Loan suốt hơn 20 năm kể từ năm 2002 - Cygnus XR 155 DX mới sở hữu nhiều điểm tương đồng với dòng Aerox, nhưng tối ưu hơn với sàn để chân phẳng, tăng sự thoải mái khi điều khiển.
Ở phiên bản 2025, Yamaha nâng cấp động cơ từ 125cc lên 155cc, dùng chung nền tảng với các mẫu NMAX và Aerox. Xe tích hợp công nghệ van biến thiên VVA giúp cải thiện hiệu suất vận hành, tuy nhiên không có chế độ Turbo hay hộp số YE-CVT, mà vẫn trung thành với hộp số CVT truyền thống.
Ngoại hình xe ấn tượng với cụm đèn LED projector lấy cảm hứng từ Ducati Panigale, đi cùng dải đèn định vị dọc hai bên và xi-nhan đặt riêng trên phần ốp tay lái, tăng khả năng nhận diện. Đèn pha LED trắng ấm vừa thể thao, vừa dễ chịu khi sử dụng.
- Mercedes-AMG GT 53 giảm giá kỷ lục còn 3,888 tỷ đồng
Mercedes-AMG GT 53 4Matic+ đang được các đại lý Mercedes-Benz tại Việt Nam chào bán với mức ưu đãi lớn nhất từ trước đến nay.
Theo các tư vấn bán hàng, giá niêm yết của mẫu xe này đã được điều chỉnh từ 6 tỷ xuống còn 4,799 tỷ đồng. Kết hợp với ưu đãi riêng của từng đại lý, giá thực tế có thể xuống tới 3,888 tỷ đồng - thấp nhất kể từ khi mẫu xe này ra mắt thị trường Việt Nam năm 2020.
Từng có thời điểm giá niêm yết của AMG GT 53 lên đến 6,719 tỷ đồng, như vậy mức giảm hiện tại lên tới gần 2,831 tỷ đồng. Số xe đang được giảm giá đều là xe mới 100%, sản xuất năm 2022. Trong khi đó, phiên bản facelift ra mắt toàn cầu từ 2023 vẫn chưa được phân phối chính thức tại Việt Nam.
Mercedes-AMG GT 53 4Matic+ thuộc dòng coupe 4 cửa hiệu suất cao, cạnh tranh với Porsche Panamera và Maserati Quattroporte. Xe nổi bật với thiết kế thể thao đặc trưng AMG như lưới tản nhiệt Panamericana, 4 ống xả, cản thể thao, mâm đa chấu và cánh gió khí động học chủ động làm từ sợi carbon. Cánh gió sau có thể điều chỉnh điện, giúp tối ưu lực ép xuống khi chạy ở tốc độ cao.