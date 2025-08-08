Bản tin Xe cộ 8/8: Ford Territory 2025 sẽ trình làng khách Việt vào ngày 15/8

- Volkswagen Touareg bị khai tử?

Hãng xe Đức nhiều khả năng khai tử Volkswagen Touareg, chấm dứt vòng đời kéo dài 24 năm của mẫu SUV đầu bảng.

Theo Motor1, Volkswagen đã dừng bán mẫu SUV Touareg tại Mỹ từ năm 2017. Mẫu xe này sau đó được thay thế bằng Volkswagen Atlas, vốn sở hữu giá bán rẻ hơn nhưng vẫn là SUV đầu bảng của thương hiệu Đức ở thị trường xứ cờ hoa.

Dù bị dừng bán tại Mỹ, Volkswagen Touareg vẫn tiếp tục có mặt tại nhiều thị trường khác. Tuy nhiên, một báo cáo gần đây cho thấy Volkswagen sẽ dừng sản xuất mẫu SUV này từ năm sau, kết thúc vòng đời 24 năm của Touareg.

Thông tin này được chia sẻ lần đầu bởi Autocar, cho biết Volkswagen không có kế hoạch sản xuất mẫu xe kế nhiệm trực tiếp Touareg. Hãng xe Đức thay vào đó sẽ tập trung xây dựng danh mục các mẫu xe có giá bán rẻ hơn.

Volkswagen Touareg bắt đầu được sản xuất từ năm 2002. Mẫu SUV này là thành quả hợp tác giữa Volkswagen, Porsche và Audi, tương tự trường hợp của Porsche Cayenne hay Audi Q7.

- Pin xe điện của Samsung SDI lập kỷ lục thế giới về quãng đường di chuyển

Mẫu xe điện Lucid Air Grand Touring sử dụng pin của Samsung SDI đã hoàn thành hành trình dài 1.205km từ Thụy Sĩ sang Đức, vượt 160km so với kỷ lục được thiết lập vào tháng 6 vừa qua.