Bản tin Xe cộ 8/8: Ford Territory 2025 sẽ trình làng khách Việt vào ngày 15/8

- Volkswagen Touareg bị khai tử?
Hãng xe Đức nhiều khả năng khai tử Volkswagen Touareg, chấm dứt vòng đời kéo dài 24 năm của mẫu SUV đầu bảng.
Theo Motor1, Volkswagen đã dừng bán mẫu SUV Touareg tại Mỹ từ năm 2017. Mẫu xe này sau đó được thay thế bằng Volkswagen Atlas, vốn sở hữu giá bán rẻ hơn nhưng vẫn là SUV đầu bảng của thương hiệu Đức ở thị trường xứ cờ hoa.
Dù bị dừng bán tại Mỹ, Volkswagen Touareg vẫn tiếp tục có mặt tại nhiều thị trường khác. Tuy nhiên, một báo cáo gần đây cho thấy Volkswagen sẽ dừng sản xuất mẫu SUV này từ năm sau, kết thúc vòng đời 24 năm của Touareg.
Thông tin này được chia sẻ lần đầu bởi Autocar, cho biết Volkswagen không có kế hoạch sản xuất mẫu xe kế nhiệm trực tiếp Touareg. Hãng xe Đức thay vào đó sẽ tập trung xây dựng danh mục các mẫu xe có giá bán rẻ hơn.
Volkswagen Touareg bắt đầu được sản xuất từ năm 2002. Mẫu SUV này là thành quả hợp tác giữa Volkswagen, Porsche và Audi, tương tự trường hợp của Porsche Cayenne hay Audi Q7.
- Pin xe điện của Samsung SDI lập kỷ lục thế giới về quãng đường di chuyển
Mẫu xe điện Lucid Air Grand Touring sử dụng pin của Samsung SDI đã hoàn thành hành trình dài 1.205km từ Thụy Sĩ sang Đức, vượt 160km so với kỷ lục được thiết lập vào tháng 6 vừa qua.
Theo hãng tin Yonhap, ngày 7/8, công ty Samsung SDI (Hàn Quốc) cho biết mẫu xe điện Lucid Air Grand Touring do hãng Lucid Group Inc. của Mỹ sản xuất, sử dụng pin của Samsung SDI, đã lập kỷ lục thế giới mới về quãng đường di chuyển xa nhất chỉ sau một lần sạc đầy.
Theo thông cáo báo chí của Samsung SDI, mẫu xe Lucid Air Grand Touring đã hoàn thành hành trình dài 1.205km từ Thụy Sĩ sang Đức. Tuyến đường bao gồm các cung đường đèo ở vùng núi Alps, đường cao tốc và đường phụ.
Kỷ lục thế giới mới này vượt 160km so với kỷ lục trước đó được thiết lập vào tháng 6 vừa qua.
Mẫu xe điện nói trên được trang bị 6.600 cell pin hình trụ 21700 do Samsung SDI phát triển và sản xuất.
- Ford Territory 2025 sẽ trình làng khách Việt vào ngày 15/8
Ford Việt Nam vừa tung ra hình ảnh teaser cho thấy Ford Territory 2025 sẽ sớm trình làng vào ngày 15/8 tới với nhiều nâng cấp sáng giá, sẵn sàng đối đầu Mazda CX-5.
Trước đó, Ford Territory 2025 đã bị bắt gặp nhiều lần khi đang chạy thử tại Hà Nội và cao tốc Hà Nội - Hải Phòng vào hồi tháng 3 vừa rồi.
Dù xuất hiện với lớp ngụy trang kín đáo, nhưng Territory 2025 vẫn không giấu được một số thay đổi đáng chú ý trong thiết kế ngoại thất. Nổi bật nhất là dải đèn LED định vị ban ngày hình móc câu được bố trí cao hơn, kết hợp cùng bộ mâm đa chấu có thiết kế hoàn toàn mới, mang lại diện mạo hiện đại và thể thao hơn.
Nếu tương đồng với phiên bản đang bán tại Trung Quốc, Ford Territory 2025 có thể được kéo dài thêm 55 mm về tổng thể, trong khi các thông số về chiều rộng, chiều cao và chiều dài trục cơ sở nhiều khả năng vẫn được giữ nguyên.
Dựa trên phiên bản Territory 2025 tại các thị trường quốc tế, phần đầu xe đã được tái thiết kế với diện mạo hiện đại và sắc sảo hơn. Cụm đèn chiếu sáng chính được dời lên cao, kết hợp liền mạch với dải LED định vị hình móc câu kéo dài sang hai bên, tạo nên điểm nhấn đặc trưng cho khu vực đầu xe. Lưới tản nhiệt bên dưới cũng được mở rộng, tăng thêm vẻ bề thế và mạnh mẽ.
Ngược lại, phần thân và đuôi xe gần như giữ nguyên thiết kế so với phiên bản hiện tại, mang đến sự quen thuộc cho người dùng nhưng vẫn đảm bảo nét hài hòa với diện mạo mới của đầu xe.
Hiện tại, Ford Territory đang được phân phối tại Việt Nam với 4 phiên bản, có mức giá dao động từ 759 đến 889 triệu đồng. Xe nằm trong phân khúc SUV hạng C và là đối thủ trực tiếp của những cái tên quen thuộc như Mazda CX-5, Honda CR-V, Hyundai Tucson và Mitsubishi Outlander.
- Yamaha MT-15 Ver 2.0 2025 trình làng, "lột xác" với trang bị cao cấp ấn tượng!
Đầu tháng 8, Yamaha Motor Ấn Độ đã chính thức giới thiệu mẫu xe naked-bike Yamaha MT-15 Ver 2.0 phiên bản 2025.
Đây là phiên bản nâng cấp với những cải tiến đáng kể về công nghệ và thiết kế nhằm thu hút giới trẻ yêu thích phong cách thể thao, hiện đại và thực dụng. Xe được định giá ở mức 169.550 rupee cho bản tiêu chuẩn (khoảng 50,6 triệu đồng) và 180.500 rupee cho bản DLX (khoảng 54 triệu đồng).
Một trong những điểm nâng cấp quan trọng nhất của phiên bản 2025 là việc Yamaha trang bị màn hình màu TFT hoàn toàn mới cho phiên bản DLX, thay thế màn hình LCD đơn sắc trước đó. Màn hình này không chỉ hiện đại hơn mà còn hỗ trợ dẫn đường – tính năng từng xuất hiện trên mẫu R15M và nhận được phản hồi tích cực từ người dùng. TFT này kết nối với ứng dụng Yamaha Y-Connect qua Bluetooth, cho phép người dùng truy cập hàng loạt tiện ích như: đề xuất lịch bảo dưỡng, hiển thị vị trí đỗ xe, tiêu thụ nhiên liệu theo thời gian thực, cảnh báo lỗi kỹ thuật, bảng điều khiển vòng tua và hệ thống xếp hạng người lái.
Không chỉ có công nghệ mới, Yamaha cũng đem đến ba màu sơn mới đầy cá tính để làm mới diện mạo chiếc MT-15, hướng đến nhóm khách hàng trẻ trung, yêu thích sự nổi bật. Đi kèm với đó là hệ thống tem xe được thiết kế lại đem tới bề ngoài ấn tượng cho mẫu naked-bike này.
Về mặt vận hành, Yamaha MT-15 Ver 2.0 2025 vẫn sử dụng khối động cơ quen thuộc dung tích 155cc, làm mát bằng dung dịch, phun xăng điện tử và tích hợp công nghệ van biến thiên VVA. Động cơ này sản sinh công suất tối đa 18,4 PS tại 10.000 vòng/phút và mô-men xoắn 14,1 Nm tại 7.500 vòng/phút, kết hợp với hộp số 6 cấp có hỗ trợ Assist & Slipper Clutch, giúp xe sang số mượt mà và ổn định hơn khi giảm số đột ngột.
- Suzuki GSX-R1000R phiên bản đặc biệt được trang bị nhiều công nghệ mới
Suzuki vừa cho ra mắt mẫu GSX-R1000R mới kỷ niệm 40 năm dòng GSX-R huyền thoại với ngoại hình nổi bật và nhiều công nghệ tiên tiến.
Suzuki tiếp tục chiến lược ra mắt sản phẩm mới với việc trình làng siêu mô tô GSX-R1000R. Mẫu xe này đánh dấu kỷ niệm 40 năm dòng GSX-R huyền thoại, vốn ra đời với chiếc GSX-R750 vào năm 1985.
Phiên bản mới này mang trong mình di sản của những người tiền nhiệm như GSX-R1100, GSX-R600 và GSX-R1000.
Về ngoại hình, phiên bản kỷ niệm 40 năm có thiết kế nổi bật với ống xả titan và ba tùy chọn màu sắc đặc trưng của dòng GSX-R: Xanh/Trắng, Đỏ/Trắng và Vàng/Xanh. Xe còn sở hữu hệ thống đèn LED, màn hình LC hiển thị thông tin lái, cùng cánh gió hỗ trợ ổn định ở tốc độ cao.
Về trang bị, khung sườn của GSX-R1000R được chế tạo từ hợp kim nhôm, mang lại khả năng chuyển hướng nhanh và phản hồi chính xác. Hệ thống treo bao gồm phuộc trước Upside-Down và giảm xóc trung tâm phía sau đều có thể điều chỉnh toàn phần.
Xe được trang bị phanh Brembo Monoblock với đĩa 320 mm và hệ thống chống bó cứng phanh ABS hoạt động theo góc nghiêng.
Về động cơ, GSX-R1000R phiên bản kỷ niệm 40 năm được nâng cấp toàn diện với động cơ Euro 5+ mới. Xe đạt công suất 195 mã lực và mô-men xoắn 110 Nm, nặng 203 kg khi đầy đủ nhiên liệu.