Bản tin Xe cộ 8/10: Tesla chuẩn bị ra mắt Model Y giá rẻ hơn nhằm kích thích doanh số

- Tesla chuẩn bị ra mắt Model Y giá rẻ hơn nhằm kích thích doanh số
Theo Reuters, Tesla dự kiến sẽ công bố phiên bản giá thấp hơn của dòng xe SUV bán chạy Model Y vào ngày 7/10, trong nỗ lực đảo chiều xu hướng doanh số giảm và giành lại thị phần trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu ngày càng khốc liệt.
Một mẫu xe điện giá phải chăng của Tesla đã được chờ đợi từ lâu, khi Giám đốc điều hành Elon Musk đã nhiều lần cam kết đưa xe điện đến gần hơn với thị trường đại chúng. Dù từng huỷ bỏ kế hoạch phát triển một mẫu EV hoàn toàn mới trị giá 25.000 đô la Mỹ hồi năm ngoái, Tesla hiện đang theo đuổi một hướng tiếp cận khác là tận dụng nền tảng thiết kế và dây chuyền sản xuất sẵn có để tạo ra một phiên bản giá rẻ hơn của Model Y, qua đó tối ưu chi phí và đẩy nhanh tiến độ đưa xe ra thị trường.
Vừa qua, Tesla đăng hai đoạn video ngắn trên nền tảng X, lần lượt hé lộ hình ảnh đèn pha trong bóng tối và một bánh xe đang quay với dòng chữ “7/10”, ám chỉ ngày công bố. Dù chưa có dấu hiệu cho thấy sẽ tổ chức sự kiện trực tiếp, giới đầu tư và người hâm mộ Tesla đều trông đợi công ty sẽ chính thức giới thiệu mẫu xe mới.
Ban đầu, Tesla đặt mục tiêu bắt đầu sản xuất xe vào cuối tháng 6, nhưng đến tháng 7 công ty mới hoàn thiện những chiếc xe đầu tiên và cho biết sẽ giao hàng trong quý cuối cùng của năm nay.
Một số chi tiết vẫn chưa được hãng công bố, bao gồm mức giá chính thức, quãng đường di chuyển sau mỗi lần sạc và các biện pháp cụ thể nhằm giảm chi phí sản xuất. Trước đó, ông Elon Musk từng cho biết mẫu xe sẽ có giá dưới mốc 30.000 đô la Mỹ nếu tính cả ưu đãi thuế dành cho xe điện tại Mỹ. Tuy nhiên, khoản hỗ trợ 7.500 đô la Mỹ này đã hết hiệu lực vào cuối tháng 9, khiến giá bán thực tế tăng trở lại.
Khoản hỗ trợ kết thúc đã góp phần đẩy doanh số quý III của Tesla lên mức cao kỷ lục. Tuy nhiên, giới phân tích lo ngại xu hướng tăng trưởng sẽ chững lại nếu Tesla không tung ra sản phẩm đủ hấp dẫn về giá trong thời gian còn lại của năm.
Giá lăn bánh Hyundai Grand i10 mới nhất giảm sốc, thấp chưa từng có trong lịch sử, Kia Morning khó đua lại doanh số
- Giá lăn bánh Hyundai Grand i10 mới nhất đang vô cùng hấp dẫn để làm ưu thế cạnh tranh với đại kình địch Kia Morning.
Giá xe Hyundai Grand i10 2024 niêm yết chính hãng từ 360 đến 455 triệu đồng tùy phiên bản. Hiện Hyundai đang có chương trình khuyến mại vô cùng lớn, trong đó có Grand i10. Trong tháng 10, khi mua Hyundai Grand i10 khách hàng được ưu đãi giảm tới 13 triệu đồng kèm bảo hành 8 năm/12.000km.
Để mẫu xe Hyundai Grand i10 có thể lăn bánh, ngoài khoản giá mua xe, khách hàng sẽ phải bỏ ra nhiều khoản thuế, phí khác nhau (tùy vào tỉnh, thành). Riêng tại Hà Nội có phí trước bạ cao nhất (12%), phí ra biển cao nhất (20 triệu đồng), phí ra biển của TP. Hồ Chí Minh cũng là 20 triệu đồng, trong khi đó các tỉnh thành khác chỉ 1 triệu đồng phí lấy biển.
- Nissan tạm dừng dự án xe điện để hồi sinh SUV V6
Nissan Xterra dùng động cơ V6 dự kiến sẽ ra mắt vào năm 2028 và để làm được điều này, hãng đã tạm hoãn việc sản xuất một mẫu xe điện mới tại Mỹ.
Carscoops đưa tin, thông tin chi tiết đã xuất hiện về việc mẫu SUV huyền thoại của Nissan là Xterra sẽ được hồi sinh, khoảng 6 tuần sau khi nhà sản xuất ô tô Nhật Bản xác nhận thế hệ mới của mẫu xe đang được phát triển.
Sự trở lại của chiếc SUV địa hình mạnh mẽ này có khả năng làm hài lòng những khách hàng lâu năm. Dù vậy, Nissan sẽ phải đánh đổi cho sự tái xuất này bằng việc hoãn lại một mẫu xe điện mới đã được lên kế hoạch sản xuất tại Mỹ.
Không lâu sau khi Giám đốc điều hành, Ivan Espinosa xác nhận sự hồi sinh của Xterra tại một cuộc họp đại lý toàn quốc, Chủ tịch Nissan châu Mỹ, Christian Meunier, đã tái khẳng định kế hoạch đưa mẫu SUV này ra thị trường vào năm 2028.
Mẫu xe dự kiến sẽ được trang bị hệ truyền động hybrid V6 và được chế tạo tại nhà máy Canton, Mississippi của Nissan.
Đã hơn một thập kỷ kể từ khi Xterra bị khai tử, mẫu xe mới được kỳ vọng sẽ sử dụng nền tảng khung gầm rời (body-on-frame), cùng loại khung gầm sẽ được sử dụng cho mẫu Frontier được thiết kế lại, cũng như các phiên bản nâng cấp của Pathfinder và Infiniti QX60.
Phát biểu với Bloomberg, Chủ tịch Nissan châu Mỹ gợi ý rằng, một biến thể cao cấp hơn, mang thương hiệu Infiniti, cũng có thể nằm trong kế hoạch.
Ông cho biết "các đại lý vô cùng phấn khích" về sự trở lại của Xterra, mặc dù ông thừa nhận rằng sự thay đổi động lực thị trường đã buộc Nissan phải xem xét lại các kế hoạch về xe điện của mình. Nhu cầu xe điện yếu hơn đã khiến thương hiệu phải gác lại một dự án mới đã được lên kế hoạch cho chính cơ sở ở Mississippi này.
Mẫu xe điện bị hủy bỏ dự kiến sẽ sử dụng pin từ SK On, đơn vị có một cơ sở gần đó và được mong đợi sẽ ra mắt thị trường vào năm 2028.
Meunier nói rằng việc tạm dừng kế hoạch cho mẫu xe này là "điều nên làm". Đồng thời, nói thêm rằng Nissan vẫn đang cân nhắc khả năng sản xuất xe điện tại Hoa Kỳ.
- Xe điện Trung Quốc 'lại' bốc cháy
Chiếc xe bốc khói, bén lửa sang loạt ôtô bên cạnh dù đang đậu trong bãi gửi xe, không gặp sự cố về động cơ.
Tối ngày 5/10, tờ Sanxiang Daily đưa tin vụ cháy xảy ra tại bãi đỗ xe ở thành phố Ninh Đức, tỉnh Phúc Kiến (Trung Quốc). Hình ảnh tại hiện trường cho thấy chiếc Avatr 06 bốc cháy dữ dội, lửa lan sang 7 xe khác gồm Audi, BMW, Mazda và Aion. Rất may, không có thương vong được ghi nhận.
Theo Sanxiang Daily, chủ nhân chiếc Avatr 06 bị cháy đã chia sẻ một số chi tiết về vụ việc. Cô cho biết đã mua xe vào ngày 28/8/2025 và sau 1,5 tháng, quãng đường đi được là 1.066 km. Trước khi xảy ra hỏa hoạn, ứng dụng Avatr trên điện thoại báo nhiệt độ bên trong xe lên tới 76,4 độ C. Khói đầu tiên xuất hiện từ khu vực ghế hành khách phía trước.
Nữ chủ xe nói rằng phía nhà sản xuất đã chủ động liên hệ và cam kết sẽ xử lý vụ việc thỏa đáng. Tính đến thời điểm bài báo được đăng, cả Avatr, Changan và CATL đều chưa đưa ra tuyên bố chính thức. Tuy nhiên, qua hình ảnh hiện trường, người ta nhận thấy chủ xe đặt khá nhiều phụ kiện trên bệ trung tâm.
Blogger ôtô Vũ Điện Kha (Yu Dianke) cho rằng những vật này có thể đã phản chiếu ánh sáng, tập trung nhiệt vào ghế hành khách và gây cháy. Một giả thuyết khác được nêu ra là vụ nổ từ lọ nước hoa để trong xe.
Avatr 06 ra mắt thị trường Trung Quốc ngày 19/4/2025 và đây là vụ cháy đầu tiên liên quan đến mẫu xe này.
- 4 mẫu xe hybrid chốt lịch ra mắt khách Việt trong tháng 10/2025
Trong tháng 10/2025, thị trường ô tô Việt Nam sẽ chào đón loạt xe hybrid mới đến từ những thương hiệu nổi tiếng như Mercedes-Benz, Suzuki, BYD,... hứa hẹn mang đến cho người dùng nhiều sự lựa chọn mới mẻ.
Xu hướng sử dụng xe hybrid đang ngày càng lan rộng tại Việt Nam, khi dòng xe này mang đến sự kết hợp tối ưu giữa khả năng tiết kiệm nhiên liệu nhờ động cơ điện và hiệu suất vận hành mạnh mẽ của động cơ xăng.
Bước vào tháng 10, thị trường ô tô trong nước tiếp tục sôi động với sự xuất hiện của loạt xe hybrid mới. Theo kế hoạch, ít nhất 4 mẫu xe sử dụng công nghệ lai xăng – điện sẽ chính thức được giới thiệu tới người tiêu dùng Việt, hứa hẹn gia tăng sức cạnh tranh trong phân khúc xe thân thiện môi trường.
Mercedes-Benz E-Class 2025
Mẫu xe hybrid Mercedes-Benz E-Class 2025 sẽ chính thức ra mắt khách hàng Việt vào ngày 16/10 tại thủ đô Hà Nội. Tiếp tục duy trì chiến lược lắp ráp trong nước, xe sẽ được phân phối với ba phiên bản gồm E 200 Avantgarde, E 200 Exclusive và E 300 AMG, đáp ứng đa dạng nhu cầu khách hàng.
Mercedes-Benz E-Class 2025 nổi bật với hệ truyền động mild-hybrid tiên tiến, kết hợp động cơ I4 2.0L cùng mô-tơ điện và pin 48V. Công nghệ này không chỉ tăng cường hiệu suất vận hành mà còn giúp tiết kiệm nhiên liệu đáng kể, với mức tiêu hao chỉ từ 6,8 đến 7,2 lít/100 km theo chu trình kết hợp.
Về mặt giá bán, các đại lý nhận định E-Class thế hệ mới sẽ có mức giá cao hơn đôi chút so với hiện tại, dao động trong khoảng 2,09 tỷ đồng đến 2,95 tỷ đồng tùy từng phiên bản. Đây được xem là mức giá hợp lý cho một mẫu sedan hạng sang trang bị công nghệ hiện đại và tiện nghi cao cấp.
Lynk & Co 08
Cùng ngày 16/10, thị trường ô tô Việt Nam đón nhận sự xuất hiện của Lynk & Co 08 – mẫu xe PHEV (Plug-in Hybrid Electric Vehicle) đầu tiên của thương hiệu Trung Quốc tại thị trường trong nước. Mẫu SUV này dự kiến sẽ ra mắt với hai phiên bản, định giá trong khoảng 1,4 đến 1,5 tỷ đồng, hứa hẹn tạo nên sức hút mới trong phân khúc xe hybrid cỡ trung.
Mẫu xe hybrid này được trang bị động cơ xăng tăng áp 1.5L kết hợp cùng hai mô-tơ điện, mang đến tổng công suất lên tới 345 mã lực và mô-men xoắn cực đại 580 Nm. Điểm nhấn nổi bật của mẫu SUV này là khả năng chạy thuần điện lên đến 200 km, cho phép người dùng di chuyển trong đô thị một cách linh hoạt và thân thiện với môi trường.
Phạm vi vận hành kết hợp giữa xăng và điện cũng rất ấn tượng, có thể vượt hơn 1.400 km, đáp ứng tốt nhu cầu di chuyển dài ngày. Theo nguồn tin chưa chính thức, mức tiêu hao nhiên liệu khi vận hành hỗn hợp chỉ khoảng 0,9 lít/100 km, trong khi mức tiêu hao khi chạy thuần xăng vào khoảng 6,5 lít/100 km, giúp Lynk & Co 08 trở thành lựa chọn tiết kiệm nhiên liệu đáng cân nhắc trong phân khúc SUV hybrid tại Việt Nam.
BYD Seal 5 DM-i
Ngày 17/10 tới đây, BYD sẽ chính thức giới thiệu mẫu sedan Seal 5 DM-i tại thị trường Việt Nam, đánh dấu bước tiến mới trong cuộc cạnh tranh khốc liệt của phân khúc sedan hạng C. Xe sẽ đối đầu trực tiếp với những cái tên quen thuộc như Mazda3, Toyota Corolla Altis, Honda Civic và Kia K3.
Với công nghệ hybrid tiên tiến cùng thiết kế hiện đại, BYD Seal 5 DM-i hứa hẹn mang đến làn gió mới, đáp ứng nhu cầu khách hàng tìm kiếm sự kết hợp giữa hiệu suất vận hành và tiết kiệm nhiên liệu trong phân khúc xe phổ thông.
Tại thị trường Thái Lan, BYD Seal 5 DM-i được cung cấp với hai phiên bản, đều trang bị động cơ xăng 1.5L kết hợp mô-tơ điện, mang lại tổng công suất khoảng 209 mã lực. Mẫu xe hybrid này ghi điểm với mức tiêu hao nhiên liệu ấn tượng, chỉ từ 2,9 đến 3,9 lít/100 km tùy thuộc vào cấu hình, vượt trội so với nhiều đối thủ cùng phân khúc.
Suzuki Fronx
Cùng ngày 17/10, Suzuki Fronx sẽ chính thức được giới thiệu tại TP.HCM, đánh dấu bước tiến mới trong chiến lược phát triển dòng xe hybrid của Suzuki tại thị trường Việt Nam, nối tiếp thành công của các mẫu Ertiga, XL7 và Swift.
Suzuki Fronx dự kiến trang bị động cơ mild-hybrid, với hai tùy chọn: máy xăng tăng áp 1.0L cho công suất 99 mã lực hoặc động cơ hút khí tự nhiên 1.2L sản sinh 89 mã lực, đi kèm hộp số tự động 6 cấp.
Phiên bản mild-hybrid của Fronx ghi điểm với mức tiêu hao nhiên liệu chỉ khoảng 4,9 lít/100 km, tiết kiệm hơn so với bản máy xăng thường có mức 5,5 lít/100 km. Được xếp vào phân khúc xe đa dụng cỡ A, Fronx sẽ trực tiếp cạnh tranh với các đối thủ như Toyota Raize, Kia Sonet, Hyundai Venue, và thậm chí cả mẫu xe điện VinFast VF 5 trên thị trường Việt Nam.