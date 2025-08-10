Bản tin Xe cộ 8/10: Tesla chuẩn bị ra mắt Model Y giá rẻ hơn nhằm kích thích doanh số

- Tesla chuẩn bị ra mắt Model Y giá rẻ hơn nhằm kích thích doanh số

Theo Reuters, Tesla dự kiến sẽ công bố phiên bản giá thấp hơn của dòng xe SUV bán chạy Model Y vào ngày 7/10, trong nỗ lực đảo chiều xu hướng doanh số giảm và giành lại thị phần trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu ngày càng khốc liệt.

Một mẫu xe điện giá phải chăng của Tesla đã được chờ đợi từ lâu, khi Giám đốc điều hành Elon Musk đã nhiều lần cam kết đưa xe điện đến gần hơn với thị trường đại chúng. Dù từng huỷ bỏ kế hoạch phát triển một mẫu EV hoàn toàn mới trị giá 25.000 đô la Mỹ hồi năm ngoái, Tesla hiện đang theo đuổi một hướng tiếp cận khác là tận dụng nền tảng thiết kế và dây chuyền sản xuất sẵn có để tạo ra một phiên bản giá rẻ hơn của Model Y, qua đó tối ưu chi phí và đẩy nhanh tiến độ đưa xe ra thị trường.

Vừa qua, Tesla đăng hai đoạn video ngắn trên nền tảng X, lần lượt hé lộ hình ảnh đèn pha trong bóng tối và một bánh xe đang quay với dòng chữ “7/10”, ám chỉ ngày công bố. Dù chưa có dấu hiệu cho thấy sẽ tổ chức sự kiện trực tiếp, giới đầu tư và người hâm mộ Tesla đều trông đợi công ty sẽ chính thức giới thiệu mẫu xe mới.

Ban đầu, Tesla đặt mục tiêu bắt đầu sản xuất xe vào cuối tháng 6, nhưng đến tháng 7 công ty mới hoàn thiện những chiếc xe đầu tiên và cho biết sẽ giao hàng trong quý cuối cùng của năm nay.

Một số chi tiết vẫn chưa được hãng công bố, bao gồm mức giá chính thức, quãng đường di chuyển sau mỗi lần sạc và các biện pháp cụ thể nhằm giảm chi phí sản xuất. Trước đó, ông Elon Musk từng cho biết mẫu xe sẽ có giá dưới mốc 30.000 đô la Mỹ nếu tính cả ưu đãi thuế dành cho xe điện tại Mỹ. Tuy nhiên, khoản hỗ trợ 7.500 đô la Mỹ này đã hết hiệu lực vào cuối tháng 9, khiến giá bán thực tế tăng trở lại.

Khoản hỗ trợ kết thúc đã góp phần đẩy doanh số quý III của Tesla lên mức cao kỷ lục. Tuy nhiên, giới phân tích lo ngại xu hướng tăng trưởng sẽ chững lại nếu Tesla không tung ra sản phẩm đủ hấp dẫn về giá trong thời gian còn lại của năm.

Giá lăn bánh Hyundai Grand i10 mới nhất giảm sốc, thấp chưa từng có trong lịch sử, Kia Morning khó đua lại doanh số

- Giá lăn bánh Hyundai Grand i10 mới nhất đang vô cùng hấp dẫn để làm ưu thế cạnh tranh với đại kình địch Kia Morning.

Giá xe Hyundai Grand i10 2024 niêm yết chính hãng từ 360 đến 455 triệu đồng tùy phiên bản. Hiện Hyundai đang có chương trình khuyến mại vô cùng lớn, trong đó có Grand i10. Trong tháng 10, khi mua Hyundai Grand i10 khách hàng được ưu đãi giảm tới 13 triệu đồng kèm bảo hành 8 năm/12.000km.

Để mẫu xe Hyundai Grand i10 có thể lăn bánh, ngoài khoản giá mua xe, khách hàng sẽ phải bỏ ra nhiều khoản thuế, phí khác nhau (tùy vào tỉnh, thành). Riêng tại Hà Nội có phí trước bạ cao nhất (12%), phí ra biển cao nhất (20 triệu đồng), phí ra biển của TP. Hồ Chí Minh cũng là 20 triệu đồng, trong khi đó các tỉnh thành khác chỉ 1 triệu đồng phí lấy biển.

- Nissan tạm dừng dự án xe điện để hồi sinh SUV V6