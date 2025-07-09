Bản tin Xe cộ 7/9: BMW ra mắt xe điện thế hệ mới, chạy 800 km cho một lần sạc

- Toyota lần đầu tiên sẽ sản xuất xe điện chạy pin

Toyota lần đầu tiên sẽ sản xuất một mẫu xe điện chạy pin tại châu Âu, với dây chuyền lắp ráp được đặt tại nhà máy của hãng ở Cộng hòa Czech (Séc).

Thông tin này được Chủ tịch Toyota tại châu Âu, ông Yoshihiro Nakata, đưa ra trong một buổi lễ tại Văn phòng chính phủ Czech ngày 3/9.

Toyota sẽ hợp tác với Chính phủ Czech để mở rộng dây chuyền sản xuất và xây dựng một cơ sở lắp ráp pin mới tại nhà máy hiện có của hãng ở Kolin, cách thủ đô Praha khoảng 50 km về phía Đông.

Tổng vốn đầu tư của Toyota cho việc sản xuất mẫu xe điện và pin mới này là 680 triệu euro (khoảng 793 triệu USD), trong đó bao gồm một khoản ưu đãi từ chính phủ lên tới 64 triệu euro.

Trong một thông cáo, Toyota cho biết quyết định này đánh dấu một bước tiến mới trong chiến lược của hãng nhằm đạt được mục tiêu trung hòa carbon trong các hoạt động tại châu Âu vào năm 2040.

- Audi và tham vọng bán 2 triệu xe/năm

Mẫu xe ý tưởng Concept C là một phần trong chiến lược dài hạn của Audi, nhắm đến doanh số thường niên 2 triệu xe trên toàn cầu để bám đuổi đối thủ đồng hương Mercedes.