Bản tin Xe cộ 7/9: BMW ra mắt xe điện thế hệ mới, chạy 800 km cho một lần sạc

- Toyota lần đầu tiên sẽ sản xuất xe điện chạy pin
Toyota lần đầu tiên sẽ sản xuất một mẫu xe điện chạy pin tại châu Âu, với dây chuyền lắp ráp được đặt tại nhà máy của hãng ở Cộng hòa Czech (Séc).
Thông tin này được Chủ tịch Toyota tại châu Âu, ông Yoshihiro Nakata, đưa ra trong một buổi lễ tại Văn phòng chính phủ Czech ngày 3/9.
Toyota sẽ hợp tác với Chính phủ Czech để mở rộng dây chuyền sản xuất và xây dựng một cơ sở lắp ráp pin mới tại nhà máy hiện có của hãng ở Kolin, cách thủ đô Praha khoảng 50 km về phía Đông.
Tổng vốn đầu tư của Toyota cho việc sản xuất mẫu xe điện và pin mới này là 680 triệu euro (khoảng 793 triệu USD), trong đó bao gồm một khoản ưu đãi từ chính phủ lên tới 64 triệu euro.
Trong một thông cáo, Toyota cho biết quyết định này đánh dấu một bước tiến mới trong chiến lược của hãng nhằm đạt được mục tiêu trung hòa carbon trong các hoạt động tại châu Âu vào năm 2040.
- Audi và tham vọng bán 2 triệu xe/năm
Mẫu xe ý tưởng Concept C là một phần trong chiến lược dài hạn của Audi, nhắm đến doanh số thường niên 2 triệu xe trên toàn cầu để bám đuổi đối thủ đồng hương Mercedes.
Theo Motor1, mẫu xe ý tưởng Concept C vừa ra mắt đánh dấu sự khởi đầu của ngôn ngữ thiết kế mới và sự trở lại của thương hiệu trong chất lượng vật liệu nội thất.
Các thay đổi này được cho là một phần chiến lược rộng lớn hơn nhằm bám đuổi đối thủ đồng hương Mercedes trong cuộc đua doanh số xe sang. Để đạt được điều đó, giới lãnh đạo Audi đang xây dựng kế hoạch dài hạn để tăng doanh số thường niên lên thành 2 triệu xe
Tính đến hiện tại, 2023 là năm hoạt động tốt nhất của Audi với doanh số gần 1,9 triệu xe trên toàn cầu. Bước sang năm 2024, lượng tiêu thụ xe Audi trên toàn thế giới giảm xuống còn 1,67 triệu xe, tương đương sụt giảm 11,8%.
Đà suy yếu này gián tiếp đưa Tesla có lần đầu tiên vượt mặt Audi nhờ doanh số gần 1,79 triệu xe điện. Thậm chí, chỉ riêng Model 3 và Model Y đã sở hữu doanh số tốt hơn toàn bộ danh mục sản phẩm Audi trong năm vừa rồi.
Trong cùng kỳ, doanh số toàn cầu của Mercedes đạt hơn 1,98 triệu xe, còn lượng tiêu thụ của BMW là hơn 2,2 triệu xe.
Sau khi chinh phục cột mốc doanh số thường niên 1 triệu xe vào năm 2008, Audi đang đặt mục tiêu tăng gấp đôi con số này, theo một nguồn tin nội bộ mà Reuters có được. Chưa rõ thời điểm Audi dự định đạt cột mốc doanh số 2 triệu xe, nhưng sẽ có nhiều thách thức xảy ra do hãng sắp ngừng sản xuất những mẫu xe giá rẻ.
Những cái tên từng là chủ lực doanh số Audi như A1 hay Q2 sẽ bị dừng sản xuất, chỉ còn lại Audi A3. Ở mảng điện hóa, Audi xác nhận một mẫu xe thuần điện giá rẻ sẽ ra mắt vào năm 2026.
- BMW ra mắt xe điện thế hệ mới, chạy 800 km cho một lần sạc
BMW vừa chính thức trình làng mẫu iX3 hoàn toàn mới, mẫu xe đầu tiên thuộc dòng Neue Klasse đi vào sản xuất hàng loạt.
Màn ra mắt này đánh dấu bước tiến lớn của hãng xe Đức trong kỷ nguyên xe điện, đồng thời gợi nhớ đến thế hệ Neue Klasse thập niên 1960 - dòng xe từng cứu BMW thoát khỏi bờ vực khủng hoảng.
Mẫu xe được giới thiệu là BMW iX3 50 xDrive sở hữu hệ dẫn động 4 bánh với hai động cơ điện thế hệ thứ sáu eDrive. Hệ thống này cho công suất 463 mã lực và mô-men xoắn 646 Nm, giúp xe tăng tốc 0-100 km/h trong 4,9 giây, vận tốc tối đa giới hạn ở 210 km/h.
Điểm nhấn lớn nhất nằm ở bộ pin dung lượng 108,7 kWh với công nghệ cell hình trụ và điện áp 800V, cho phạm vi hoạt động tới 800 km theo chuẩn WLTP. BMW iX3 mới có tích hợp công nghệ sạc nhanh 400 kW cho xe phép đi thêm 370 km chỉ sau 10 phút sạc.
So với thế hệ eDrive trước, hiệu suất sạc tăng 30%. BMW cũng cho biết mẫu xe mới đã được tối ưu để giảm 40% mức tiêu thụ năng lượng, 10% trọng lượng và 20% chi phí sản xuất.
Một trong những công nghệ đột phá của iX3 mới là hệ thống “superbrain” (siêu não bộ). Đây là cấu trúc điện tử gồm 4 máy tính siêu mạnh xử lý gần như toàn bộ chức năng vận hành. Trong đó, bộ điều khiển trung tâm có tên “Heart of Joy” kiểm soát động cơ, phanh, lái và an toàn, đưa ra quyết định nhanh gấp 10 lần so với ECU truyền thống.
- Yamaha chính thức ra mắt xe máy điện CUXiE: Trang bị hai pin, phạm vi hoạt động lên tới 83 km
Yamaha vừa công bố mẫu xe điện hoàn toàn mới mang tên CUXiE, đánh dấu bước tiến mới trong chiến lược điện hóa của hãng tại thị trường Đài Loan. Xe đã chính thức mở bán tại các đại lý chuyên về xe điện của Yamaha.
Mẫu xe CUXiE không chỉ là một sản phẩm mới mà còn là sự "hồi sinh" của dòng CUXi từng ra mắt lần đầu vào năm 2006 - chiếc xe từng tạo nên cơn sốt trong giới trẻ nhờ kiểu dáng nhỏ gọn, dễ thương cùng khả năng vận hành linh hoạt. Giờ đây, Yamaha đưa CUXi trở lại với "trái tim" hoàn toàn bằng điện, đáp ứng xu hướng sử dụng phương tiện thân thiện với môi trường mà vẫn giữ được phong cách cá tính vốn có.
Về thiết kế, CUXiE tiếp tục kế thừa phong cách "vuông trong tròn" đặc trưng của thế hệ tiền nhiệm, nhưng được làm mới với ngôn ngữ tạo hình hiện đại hơn theo tinh thần "CUBE", mang đến vẻ ngoài vừa cổ điển vừa thời thượng.
CUXiE là mẫu xe điện "biển xanh" (dòng xe điện phổ thông) đầu tiên của Yamaha tại Đài Loan có hai tùy chọn pin (1 hoặc 2 pin), sử dụng chung nền tảng với Gogoro EZZY. Động cơ có công suất tối đa 2.5 kW, cho phép xe di chuyển 39 km với một pin và lên đến 83 km với hai pin.
- Tay nắm cửa ẩn trên ôtô điện sẽ bị cấm?
Trung Quốc có thể sắp ban hành lệnh cấm tay nắm cửa ẩn, trang bị đang được nhiều hãng xe sử dụng trên các mẫu xe điện cao cấp.
Tay nắm cửa ẩn được Tesla Model S ra mắt từ năm 2012, sau đó trở thành “dấu hiệu nhận diện” của xe điện. Chúng giúp tăng tính khí động học và tạo cảm giác hiện đại, nhưng lại vướng nhiều chỉ trích về độ tin cậy và an toàn, đặc biệt trong tình huống khẩn cấp.
Theo CarnewsChina, một nguồn tin trong ngành cho biết dự thảo mới tại đất nước tỷ dân sẽ loại bỏ tay nắm cửa ẩn hoàn toàn, song vẫn cho phép dùng dạng bán ẩn hoặc truyền thống, miễn là có cơ chế mở cơ học dự phòng.
Làn sóng phản đối tay nắm cửa ẩn tại Trung Quốc gia tăng sau vụ tai nạn nghiêm trọng hồi tháng 4. Một chiếc Aito M7 đâm vào xe tải, bốc cháy khiến 3 người tử vong. Lực lượng cứu hộ cho biết tay nắm cửa xe không mở được, làm chậm quá trình giải cứu.
Nếu quy định được thông qua, không chỉ xe Trung Quốc mà cả xe ngoại nhập cũng phải thay đổi thiết kế để tuân thủ. Các mẫu như Ford Mustang Mach-E hay Lexus RZ350e đều có thể cần bổ sung tay nắm cửa truyền thống thay cho nút bấm điện tử.
Vấn đề này không chỉ của riêng Trung Quốc. Tại Mỹ, từng có vụ tai nạn Tesla Model S năm 2019 khiến nạn nhân thiệt mạng vì tay nắm cửa không bung ra cho cứu hộ mở.