Bản tin Xe cộ 7/8: Đại lý nhận cọc Volkswagen Touareg 2025, bổ sung ADAS

- VinFast bàn giao lô xe Limo Green đầu tiên cho khách hàng

VinFast chính thức bàn giao những chiếc xe MPV 7 chỗ Limo Green đầu tiên cho khách hàng.

Những khách hàng đầu tiên sở hữu Limo Green đều đã đặt cọc sớm từ tháng 3/2025 thông qua công ty GSM. Trong số đó, có cả các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ vận tải và các khách hàng cá nhân đang chờ xe để đăng ký vận doanh trên nền tảng Xanh SM Platform.

Limo Green là dòng xe MPV 7 chỗ đầu tiên của VinFast, được thiết kế tối ưu cho kinh doanh dịch vụ với hàng ghế thứ 3 và không gian chứa đồ rộng rãi. Xe có kích thước các chiều Dài x Rộng x Cao lần lượt là 4.740 x 1.872 x 1.728 (mm), chiều dài cơ sở 2.840 mm, thoải mái cho 7 người ngồi.

Về vận hành, VinFast Limo Green được trang bị động cơ điện có công suất tối đa 150 kW, mô-men xoắn cực đại 280 Nm, đi kèm hệ dẫn động cầu trước, hệ thống treo trước MacPherson, treo sau đa liên kết, cho khả năng vận hành mạnh mẽ cả trong đô thị lẫn trên đường trường. Khối pin LFP được trang bị cho xe có dung lượng khả dụng 60,13 kWh, cho khả năng di chuyển lên tới 450 km sau mỗi lần sạc đầy (theo tiêu chuẩn NEDC). Thời gian sạc pin từ 10% lên 70% chỉ trong vòng 30 phút, với công suất sạc nhanh DC tối đa 80 kW.

Xe được trang bị đầy đủ các tính năng an toàn tiên tiến như chống bó cứng phanh (ABS), phân phối lực phanh điện tử (EBD), hỗ trợ phanh khẩn cấp (BA), cân bằng điện tử (ESC), kiểm soát lực kéo (TCS), hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HSA), chống lật (ROM)…

Xe có mức giá niêm yết 749 triệu đồng (bao gồm pin), được bảo hành chính hãng 7 năm hoặc 160.000 km cho xe và 8 năm hoặc 160.000 km cho pin (tùy điều kiện nào đến trước).

