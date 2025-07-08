Bản tin Xe cộ 7/8: Đại lý nhận cọc Volkswagen Touareg 2025, bổ sung ADAS

- VinFast bàn giao lô xe Limo Green đầu tiên cho khách hàng
VinFast chính thức bàn giao những chiếc xe MPV 7 chỗ Limo Green đầu tiên cho khách hàng.
Những khách hàng đầu tiên sở hữu Limo Green đều đã đặt cọc sớm từ tháng 3/2025 thông qua công ty GSM. Trong số đó, có cả các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ vận tải và các khách hàng cá nhân đang chờ xe để đăng ký vận doanh trên nền tảng Xanh SM Platform.
Limo Green là dòng xe MPV 7 chỗ đầu tiên của VinFast, được thiết kế tối ưu cho kinh doanh dịch vụ với hàng ghế thứ 3 và không gian chứa đồ rộng rãi. Xe có kích thước các chiều Dài x Rộng x Cao lần lượt là 4.740 x 1.872 x 1.728 (mm), chiều dài cơ sở 2.840 mm, thoải mái cho 7 người ngồi.
Về vận hành, VinFast Limo Green được trang bị động cơ điện có công suất tối đa 150 kW, mô-men xoắn cực đại 280 Nm, đi kèm hệ dẫn động cầu trước, hệ thống treo trước MacPherson, treo sau đa liên kết, cho khả năng vận hành mạnh mẽ cả trong đô thị lẫn trên đường trường. Khối pin LFP được trang bị cho xe có dung lượng khả dụng 60,13 kWh, cho khả năng di chuyển lên tới 450 km sau mỗi lần sạc đầy (theo tiêu chuẩn NEDC). Thời gian sạc pin từ 10% lên 70% chỉ trong vòng 30 phút, với công suất sạc nhanh DC tối đa 80 kW.
Xe được trang bị đầy đủ các tính năng an toàn tiên tiến như chống bó cứng phanh (ABS), phân phối lực phanh điện tử (EBD), hỗ trợ phanh khẩn cấp (BA), cân bằng điện tử (ESC), kiểm soát lực kéo (TCS), hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HSA), chống lật (ROM)…
Xe có mức giá niêm yết 749 triệu đồng (bao gồm pin), được bảo hành chính hãng 7 năm hoặc 160.000 km cho xe và 8 năm hoặc 160.000 km cho pin (tùy điều kiện nào đến trước).
- Hyundai ra mắt SUV điện đầu tiên tại Trung Quốc
Mẫu xe từng mang tên Hyundai Elexio chỉ mới là ôtô thuần điện đầu tiên của liên doanh Beijing Hyundai tại thị trường Trung Quốc.
Theo Car News China, Beijing Hyundai - liên doanh giữa Hyundai Motor với BAIC - vừa chính thức công bố SUV thuần điện đầu tiên mang tên Hyundai EO.
Chiếc xe ban đầu có tên Elexio, dự kiến ra mắt khách hàng Trung Quốc vào tháng 9 tới đây. Hyundai EO sẽ đánh dấu sự khởi đầu cho “Year of New Energy”, hay năm năng lượng mới của liên doanh Beijing Hyundai tại quốc gia tỷ dân.
Liên doanh đặt mục tiêu ra mắt hơn 5 mẫu xe thuần điện tại Trung Quốc trong 3 năm tiếp theo. Các mẫu xe này sở hữu giá bán dao động trong khoảng 100.000-300.000 NDT, tương đương 14.000-42.000 USD.
Hồ sơ đăng ký cho thấy Hyundai EO sẽ có cả cấu hình dẫn động cầu trước (FWD) và dẫn động 4 bánh toàn thời gian (AWD). Phiên bản FWD có một motor điện mạnh 215 mã lực, còn bản AWD có thêm một motor điện phía sau, sản sinh công suất đầu ra tối đa 312 mã lực. Cả hai phiên bản đều có thể đạt đến tốc độ tối đa 185 km/h.
Gói pin LFP do FinDreams của BYD sản xuất cung cấp phạm vi hoạt động tối đa 700 km, công bố theo chu trình CLTC.
- Genesis GV90 sẽ có cửa mở ngược như Rolls-Royce Cullinan
Từng là thách thức về mặt thiết kế, cơ cấu cửa mở ngược trên mẫu SUV đầu bảng Genesis GV90 sẽ vẫn có mặt như trên bản concept.
Ra mắt vào tháng 3/2024, Genesis Neolun Concept là mẫu SUV đầu bảng ấn tượng của thương hiệu con đến từ tập đoàn Hyundai. Chiếc xe được xem là bản thiết kế trước của mẫu Genesis GV90 trong tương lai.
Gần đây, mẫu SUV cỡ lớn này được bắt gặp chạy thử nghiệm tại nhiều nơi tại châu Âu. Chiếc xe có thiết gần như tương đồng với bản concept với cụm đèn trước LED 2 sọc đặc trưng và lưới tản nhiệt mô phỏng hình tam giác.
Điểm nổi bật là cơ cấu cửa mở ngược tại hàng ghế thứ 2, vốn chỉ có mặt trên dòng SUV siêu sang Rolls-Royce Cullinan. Chưa rõ mẫu xe này có trang bị cột B giống như chiếc SUV đến từ Anh, hay đã lược bỏ cơ cấu này như trên concept.
Cửa sổ thứ 3 được thiết kế rộng, giúp mang ánh sáng vào bên trong nội thất. Cụm đèn hậu LED cũng được thiết kế dạng 2 tầng với bề mặt đuôi xe ít đường nét cắt xẻ.
- Mô tô phân khối lớn Kawasaki Z900 2025 ra mắt tại Việt Nam, giá 299 triệu đồng
Mẫu mô tô phân khối lớn Kawasaki Z900 2025 chính thức ra mắt tại Việt Nam với thiết kế hầm hố, nâng cấp công nghệ hiện đại và vẫn giữ động cơ 948 phân khối.
Kawasaki Z900 2025 được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan, với mức giá bán lẻ đề xuất 299 triệu đồng cho bản màu đen (Metallic Flat Spark Black).
Z900 2025 vẫn giữ phong cách thiết kế Sugomi đặc trưng, thể hiện qua ngoại hình mạnh mẽ, sắc sảo như một mãnh thú đang rình mồi. Ở phiên bản mới, phần đầu xe được tinh chỉnh với cụm đèn pha LED được tái thiết kế cùng ốp đầu hoàn toàn mới, góp phần tăng tính khí động học và mang lại diện mạo hầm hố, hiện đại hơn.
Thân xe được thiết kế lộ cơ, phô diễn khối động cơ 4 xi-lanh đầy uy lực cùng bộ khung mắt cáo chắc chắn, tạo cảm giác mạnh mẽ và đậm chất thể thao. Phần cổ ống xả nổi bật với lớp phủ màu vàng đồng, làm nổi bật vẻ đẹp cơ khí đặc trưng của dòng nakedbike Z nhà Kawasaki.
Kawasaki Z900 2025 tiếp tục sử dụng động cơ 4 xi-lanh thẳng hàng, dung tích 948 cc, làm mát bằng chất lỏng, sản sinh ra công suất 124 mã lực và mô-men xoắn 97,4 Nm. Một nâng cấp đáng chú ý nằm ở hệ thống van ga điện tử được tinh chỉnh, giúp cải thiện mức tiêu hao nhiên liệu đến 16% so với thế hệ trước.
- Đại lý nhận cọc Volkswagen Touareg 2025, bổ sung ADAS
Mẫu xe thế hệ mới dự kiến được nâng cấp loạt trang bị và sức mạnh động cơ.
Theo ghi nhận của phóng viên, các đại lý Volkswagen đã bắt đầu nhận cọc cho mẫu Touareg thế hệ mới tại Việt Nam vào tháng 8. So với mẫu xe tiền nhiệm, Touareg mới dự kiến được bổ sung 2 phiên bản R-Line và Highline, đi kèm gói trang bị thể thao.
Nhìn từ ngoại thất có thể thấy thiết kế của Toureg đã thay đổi hoàn toàn ở bản mới. Đầu xe xuất hiện cụm đèn bóng LED đặt ngang, lưới tản nhiệt tinh chỉnh kích thước cùng logo thương hiệu ở trung tâm. Thiết kế đuôi có sự liên kết cùng cặp ống xả đặt nổi ở cản sau. Theo đại lý, bản R-Line có thêm các trang bị thể thao với bộ mâm 20 inch và ốp cản trước/sau kiểu mới.
Nếu tương tự thị trường châu Âu, xe sẽ được nâng cấp lên động cơ V6 3.0L cho công suất 340 mã lực, mô men xoắn 450 Nm, kết hợp hộp số 8 cấp và dẫn động 4 bánh. Đáng chú ý Touareg mới dự kiến được bổ sung ADAS cùng các tính năng hỗ trợ phanh khẩn cấp, giữ làn đường và ga tự động thích ứng.
Hiện chưa rõ giá của mẫu xe mới, nhưng với các trang bị và nâng cấp về động cơ, có lẽ Touareg sẽ khó giữ được mức giá như hiện tại. Mẫu SUV hiện hành có giá từ 2,699 đến 3,099 tỷ đồng. Mẫu xe cạnh tranh cùng Audi Q7 và Lexus RX tại Việt Nam.