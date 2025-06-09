Bản tin Xe cộ 6/9: Siêu xe Lamborghini Temerario ra mắt tại Singapore, giá 1,2 triệu USD

- Người Nga mua 100 chiếc Rolls-Royce mới trong nửa đầu năm 2025
Mặc dù chịu nhiều lệnh cấm vận từ phương Tây, giới nhà giàu tại Nga vẫn tiếp tục "vung tiền" để sở hữu nhiều thương hiệu xe siêu sang trong nửa đầu năm 2025.
Theo số liệu mới nhất từ công ty phân tích Autostat, thị trường xe sang tại Nga đang chứng kiến sự tăng trưởng mạnh mẽ, trái ngược hoàn toàn với xu hướng sụt giảm của toàn bộ thị trường ôtô tại đây.
Trong nửa đầu năm 2025, doanh số xe siêu sang tại Nga tăng 19% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt tổng cộng 320 chiếc, trong khi thị trường ôtô nói chung lại giảm tới 26%.
Rolls-Royce tiếp tục khẳng định vị thế số một với 100 xe bán ra, tăng thêm 56 chiếc so với năm ngoái, chiếm gần một phần ba tổng doanh số toàn phân khúc. Đứng thứ hai là Bentley với 90 xe, tăng nhẹ 4%. Lamborghini ghi nhận mức giảm nhẹ, xuống còn 72 xe.
Ferrari bán được 43 chiếc, trong khi Aston Martin và Maserati lần lượt chỉ đạt 11 và 4 chiếc. Giá bán trung bình trong phân khúc này dao động từ 30–45 triệu rúp (tương đương 380.000–573.000 USD). Khách hàng chủ yếu tập trung tại khu vực thủ đô Moskva.
Mặc dù nhiều hãng xe đã chính thức ngừng phân phối tại Nga sau khi xung đột Ukraine nổ ra từ năm 2022, các mẫu xe mới vẫn tiếp tục xuất hiện trên thị trường thông qua các kênh "nhập khẩu song song".
Song song đó, thị trường xe sang đã qua sử dụng cũng phát triển mạnh. Riêng tháng 5/2025, đã có 234 xe được bán, tăng 30% so với cùng kỳ năm trước nhưng giảm 7,5% so với tháng 4. Bentley chiếm gần một phần ba lượng xe sang cũ giao dịch trong tháng.
- VinFast tiếp tục ghi nhận tăng trưởng doanh thu mạnh mẽ trên toàn cầu trong quý II
VinFast chính thức công bố kết quả tài chính chưa kiểm toán cho quý II/2025 (kết thúc vào ngày 30/6/2025).
Trong quý II/2025, VinFast đã bàn giao tổng cộng 35.837 ô tô điện, duy trì số lượng ổn định so với quý trước và tăng trưởng 172% so với cùng kỳ năm 2024.
Lũy kế 6 tháng đầu năm 2025, Công ty bàn giao tổng cộng 72.167 ô tô điện trên toàn cầu, đánh dấu mức tăng trưởng 223% so với cùng kỳ năm trước.
Số lượng xe máy điện và xe đạp điện được bàn giao trong quý II là 69.580 xe, tăng 55% so với quý trước và tăng 432% so với cùng kỳ năm 2024.
Lũy kế 6 tháng đầu năm 2025, Công ty đã bàn giao 114.484 xe máy điện và xe đạp điện, tăng 447% so với cùng kỳ năm trước.
Tính đến ngày 30/6/2025, mạng lưới của VinFast ở tất cả thị trường đạt tổng cộng 394 cửa hàng.
Trong quý II/2025, VinFast đạt tổng doanh thu 16.609,3 tỷ đồng (663,0 triệu USD), tăng 1,9% so với mức của quý I/2025 và tăng 91,6% so với quý II/2024.
Lỗ gộp ghi nhận 6.824,9 tỷ đồng (272,4 triệu USD), lỗ ròng 20.341,6 tỷ đồng (812,0 triệu USD) trong quý II/2025.
Biên lợi nhuận gộp ở mức âm 41,1% trong quý II/2025, cải thiện so với mức âm 62,7% cùng kỳ năm 2024. Sự cải thiện trong biên lợi nhuận gộp cho thấy Công ty đang hoạt động hiệu quả hơn nhờ tăng trưởng doanh thu và tối ưu chi phí.
- Tesla sắp làm SUV và minivan mang phong cách Cybertruck?
Trong đoạn video giới thiệu về kế hoạch trong tương lai, Tesla đã "vô tình" tiết lộ các mẫu xe SUV và minivan chưa công bố, vốn mô phỏng theo thiết kế của dòng Cybertruck.
Vừa qua, Tesla đã chính thức công bố video Master Plan Part IV (Kế hoạch tổng thể phần 4). Đặc biệt, video này chứa những "quả trứng phục sinh" thú vị chỉ xuất hiện trong tích tắc: các thiết kế xe Tesla mới lấy cảm hứng từ mẫu bán tải Cybertruck.
Đoạn video Master Plan Part 4 ghi lại cảnh cánh tay robot tạo hình Tesla Cybercab bằng đất sét, công việc vốn thường thực hiện thủ công, trong khi các mô hình thiết kế độc đáo được giấu trên kệ.
Trong đoạn clip, 4 mô hình xe thử nghiệm của Tesla xuất hiện trên giá trưng bày. Mẫu xe ở phía ngoài cùng bên trái, được che bởi tấm nhựa, được cho là chiếc bán tải thuần điện Tesla Cybertruck đã ra mắt. Ngoài cùng bên phải là một mẫu xe có thiết kế bo tròn hơn, với phần đầu xe bị che khuất. Ở giữa là hai mẫu xe mang ngôn ngữ thiết kế giống Cybertruck, nhưng khi quan sát kỹ, có thể thấy chúng sở hữu các kiểu thân xe khác nhau.
Một mẫu có phần đuôi cao, nhìn không giống một chiếc bán tải mà thiên về SUV hơn. Phần đầu xe cũng vuông vức hơn, gợi cảm giác một chiếc SUV mạnh mẽ. Mẫu còn lại mang dáng vẻ của một chiếc minivan. Trong thời gian qua, nhiều chủ sở hữu Tesla đã kêu gọi hãng sản xuất một mẫu minivan, nhất là khi hãng từng cam kết sẽ phát triển các dòng xe bao phủ tất cả các phân khúc chính trong các kế hoạch trước.
Đáng chú ý, các nhà thiết kế của Tesla đã có ý tưởng phát triển các mẫu SUV và minivan dựa trên ngoại hình đậm chất tương lai của mẫu bán tải thuần điện Tesla Cybertruck.
Trước đây, Tesla cũng từng nhá hàng các mẫu minivan và giới thiệu một concept mang tên Robovan đi kèm Cybercab. Nhiều người đặt câu hỏi liệu đây có phải là ý tưởng ban đầu của Tesla cho một chiếc Cybervan hay không.
- Porsche Cayenne Electric sẽ được trang bị công nghệ sạc không dây
Nếu được triển khai thành công, chức năng sạc không dây trên Porsche Cayenne Electric sẽ thay đổi cục diện phân khúc xe điện.
Tại triển lãm IAA Mobility 2025, Porsche sẽ trưng bày nguyên bản của chiếc Cayenne Electric hoàn toàn mới. Điểm đặc biệt của mẫu xe này là khả năng sạc không dây.
Với hơn 75% lượt sạc diễn ra tại nhà, Porsche nhận định sạc không dây sẽ trở thành một trong những giải pháp tiện ích quan trọng nhất cho người dùng xe điện trong tương lai.
Tấm đế sạc có kích thước tổng thể 117 x 78 x 6 cm, nặng khoảng 50 kg và được trang bị sẵn module LTE và WLAN để nhận cập nhật phần mềm từ xa.
Sản phẩm đạt chuẩn an toàn CE/UL tại châu Âu và Mỹ, cũng như được thiết kế với khả năng chống nước, tuyết và chịu được việc xe vô tình cán qua.
Nhờ góc nhìn chuyên biệt trong chức năng Surround View, việc điều khiển chiếc Porsche Cayenne Electric đến vị trí sạc chuẩn xác trở nên đơn giản và trực quan hơn.
- Siêu xe Lamborghini Temerario ra mắt tại Singapore, giá 1,2 triệu USD
Sau Thái Lan, siêu xe Lamborghini Temerario tiếp tục được trình làng tại đảo quốc sư tử Singapore với giá khởi điểm 1,2 triệu USD.
Lamborghini vừa chính thức ra mắt dòng siêu xe hybrid Temerario tại Singapore, vốn đã được giới thiệu toàn cầu vào tháng 8/2024. Sau hơn một năm, "đàn em" của Huracan đã chính thức được trưng bày đến giới thượng lưu tại đảo quốc sư tử.
Với nhiệm vụ trở thành mẫu xe nhập môn cho thương hiệu, Lamborghini Temerario còn là mẫu xe thể thao đầu tiên sở hữu cấu hình động cơ V8 đặt giữa, kể từ khi chiếc Lamborghini Jalpa ra mắt vào năm 1981.
Thay vì động cơ V10 hút khí tự nhiên như Gallardo hay Huracan, Lamborghini Temerario được trang bị động cơ V8 twin-turbo 4.0L, hiệu suất tối đa 800 mã lực và 730 Nm.
Đi kèm là 3 động cơ điện: 2 đặt ở cầu trước và 1 đặt trong cơ cấu V8 twin-turbo, bên cạnh bộ pin Lithium-ion dung lượng 3.8 kWh. Xe có 13 chế độ lái, bao gồm chế độ thuần điện cho phép di chuyển tối đa khoảng 10 km.
Temerario có sức mạnh tối đa 920 mã lực. Đi kèm là hộp số 8 cấp ly hợp kép và hệ dẫn động 4 bánh, xe có khả năng tăng tốc 0-100 km/h trong 2,7 giây, tốc độ tối đa 343 km/h.
Tại Singapore, Lamborghini Temerario có giá từ 1,528 triệu SGD (khoảng 1,2 triệu USD), chưa bao gồm các tùy chọn cá nhân hóa, thuế và phí COE đắt đỏ tại thị trường này.
Vẫn tiếp tục truyền thống đặt tên của Lamborghini, Temerario là tên của con bò tót trong trận đấu vào năm 1875. Trong tiếng Tây Ban Nha, "Temerario" có nghĩa là "liều lĩnh".