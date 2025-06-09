Bản tin Xe cộ 6/9: Siêu xe Lamborghini Temerario ra mắt tại Singapore, giá 1,2 triệu USD

- Người Nga mua 100 chiếc Rolls-Royce mới trong nửa đầu năm 2025

Mặc dù chịu nhiều lệnh cấm vận từ phương Tây, giới nhà giàu tại Nga vẫn tiếp tục "vung tiền" để sở hữu nhiều thương hiệu xe siêu sang trong nửa đầu năm 2025.

Theo số liệu mới nhất từ công ty phân tích Autostat, thị trường xe sang tại Nga đang chứng kiến sự tăng trưởng mạnh mẽ, trái ngược hoàn toàn với xu hướng sụt giảm của toàn bộ thị trường ôtô tại đây.

Trong nửa đầu năm 2025, doanh số xe siêu sang tại Nga tăng 19% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt tổng cộng 320 chiếc, trong khi thị trường ôtô nói chung lại giảm tới 26%.

Rolls-Royce tiếp tục khẳng định vị thế số một với 100 xe bán ra, tăng thêm 56 chiếc so với năm ngoái, chiếm gần một phần ba tổng doanh số toàn phân khúc. Đứng thứ hai là Bentley với 90 xe, tăng nhẹ 4%. Lamborghini ghi nhận mức giảm nhẹ, xuống còn 72 xe.

Ferrari bán được 43 chiếc, trong khi Aston Martin và Maserati lần lượt chỉ đạt 11 và 4 chiếc. Giá bán trung bình trong phân khúc này dao động từ 30–45 triệu rúp (tương đương 380.000–573.000 USD). Khách hàng chủ yếu tập trung tại khu vực thủ đô Moskva.

Mặc dù nhiều hãng xe đã chính thức ngừng phân phối tại Nga sau khi xung đột Ukraine nổ ra từ năm 2022, các mẫu xe mới vẫn tiếp tục xuất hiện trên thị trường thông qua các kênh "nhập khẩu song song".

Song song đó, thị trường xe sang đã qua sử dụng cũng phát triển mạnh. Riêng tháng 5/2025, đã có 234 xe được bán, tăng 30% so với cùng kỳ năm trước nhưng giảm 7,5% so với tháng 4. Bentley chiếm gần một phần ba lượng xe sang cũ giao dịch trong tháng.

- VinFast tiếp tục ghi nhận tăng trưởng doanh thu mạnh mẽ trên toàn cầu trong quý II

VinFast chính thức công bố kết quả tài chính chưa kiểm toán cho quý II/2025 (kết thúc vào ngày 30/6/2025).