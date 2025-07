Bản tin Xe cộ 6/7: Ra mắt phiên bản cuối cùng của Mercedes-AMG CLA 45

Greenlynk Automotives (Greenlynk) – nhà phân phối chính thức thương hiệu Lynk & Co tại Việt Nam, thành viên của Tasco Auto – vừa ra mắt xe Lynk & Co 06 Core Plus, sản phẩm mới thuộc phân khúc SUV đô thị (B-SUV) của hãng tại thị trường Việt Nam.

- Mẫu xe Lynk & Co 06 Core Plus được bán tại thị trường Việt Nam

Mẫu xe nổi bật với ngoại hình cá tính, với ngôn ngữ thiết kế Mega Contrast City – đặc trưng của Lynk & Co, mang đậm dấu ấn thị giác và bản sắc nhận diện riêng biệt.

Xe sử dụng nền tảng khung gầm BMA, sử dụng thép cường lực lên tới 1.600 MPa đảm bảo an toàn tối đa trong mọi tình huống. Hệ thống treo sau độc lập đa liên kết - giúp khả năng vận hành ổn định, mạnh mẽ, cảm giác lái chắc chắn và linh hoạt trong điều kiện đô thị. Xe được trang bị động cơ I4 1.5L Turbo tăng áp, công suất cực đại 178hp và Mô men xoắn lên tới 290Nm kết hợp hộp số ly hợp kép ướt 7 cấp DCT – hiệu suất mạnh mẽ, phản hồi nhanh và cảm giác lái thể thao.

Lynk & Co 06 Core Plus vẫn giữ nguyên các tính năng an toàn quan trọng như hệ thống cân bằng điện tử 9.3, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, cảm biến sau, camera lùi góc quan sát 90 độ, tính năng giới hạn tốc độ LIM…. – đảm bảo sự an tâm trong mọi tình huống vận hành thực tế. Phiên bản Core Plus tinh gọn hệ thống hỗ trợ lái nâng cao (ADAS), hướng đến trải nghiệm lái chủ động, chân thực - phù hợp với các khách hàng yêu thích cảm giác lái, muốn tự mình làm chủ hành trình.

Lynk & Co 06 Core Plus có giá bán lẻ là 679 triệu đồng.

- Mazda CX-5 hoàn toàn mới lộ ảnh chính thức

Mazda đã khởi động chiến dịch “nhá hàng” cho CX-5 thế hệ thứ ba, dự kiến ra mắt toàn cầu vào ngày 10/7 tới đây.

Chỉ còn vài ngày nữa là tới thời điểm ra mắt chính thức, Mazda đã tung ra những hình ảnh đầu tiên của Mazda CX-5 thế hệ mới.

Sau khi kéo sáng các bức ảnh teaser được đăng tải, có thể nhận thấy rõ nhiều điểm mới trong thiết kế của mẫu xe này. So với thế hệ hiện tại ra mắt từ năm 2016, CX-5 2026 giữ lại tỷ lệ quen thuộc nhưng có những nâng cấp ở phần đầu xe với cụm đèn LED ban ngày dạng mới, trụ C lớn hơn, đuôi xe được tái thiết kế theo phong cách CX-70 và CX-90. Chiếc xe trong ảnh có nhiều chi tiết sơn đen nên có thể là phiên bản thể thao.

Bên cạnh đó, hãng xe Nhật Bản cũng hứa hẹn một "thiết kế sắc sảo hơn" và "khoang nội thất rộng rãi, không rối rắm," phù hợp với thông tin rằng Mazda CX-5 mới sẽ có kích thước lớn hơn. Ngoài ra, xe cũng sẽ được trang bị "công nghệ tiên tiến, lấy con người làm trung tâm," dự kiến sẽ bao gồm nội thất mới với màn hình lớn hơn và thêm tiện nghi.

Mazda xác nhận CX-5 mới sẽ có phiên bản hybrid tự sạc do hãng tự phát triển. Đây cũng là mẫu xe đầu tiên sử dụng động cơ xăng SkyActiv-Z hoàn toàn mới của thương hiệu Nhật Bản, được kỳ vọng sẽ mang lại hiệu suất tốt hơn và tiết kiệm nhiên liệu hơn. Tuy nhiên, động cơ này sẽ chỉ được trang bị từ cuối năm 2027, nên phiên bản hybrid ra mắt sớm khả năng cao sẽ dùng động cơ như hiện tại.