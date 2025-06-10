Bản tin Xe cộ 6/10: Lexus LS dừng sản xuất sau 30 năm phát triển

- Cận cảnh Subaru BRZ - 'Porsche 911 của châu Á

Với mức giá chưa đến 2 tỷ đồng, BRZ được mệnh danh là mẫu xe thể thao cầu sau có giá bán thấp nhất tại Việt Nam.

BRZ là một cái tên không quá mới lạ với người mê xe thể thao. Đây là mẫu xe được "chấp bút" bởi cả Toyota và Subaru, với thiết kế tương đồng chiếc Toyota GR 86. Phiên bản trong bài được trang bị hộp số tự động. Phiên bản số sàn chỉ nhận đặt trước và bán với số lượng hạn chế.

Kích thước tổng thể của BRZ là 4.265 x 1.775 x 1.310 mm (dài x rộng x cao), chiều dài cơ sở 2.575 mm. Số đo này khá tương đồng chiếc BMW Z4 cùng phân khúc. Vì là xe thể thao, khoảng sáng gầm của BRZ chỉ 130 mm.

Ngay từ đầu xe, BRZ ghi điểm với vẻ ngoài "lowkey", không quá hào nhoáng hay góc cạnh.

Phần đuôi cũng khá hiền so với các đối thủ cùng phân khúc xe thể thao 2 cửa.

Xe được trang bị động cơ boxer 2.4L đặt trước nhưng dẫn động cầu sau, cho công suất 233 mã lực, vận tốc tối đa đạt 226 km/h. Công suất không quá lớn nhưng với cấu hình động cơ cùng vô lăng và hệ thống treo chắc chắn, BRZ vẫn cho cảm giác tăng tốc tốt, dính ghế sau mỗi lần đạp ga.

