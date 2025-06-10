Bản tin Xe cộ 6/10: Lexus LS dừng sản xuất sau 30 năm phát triển

- Cận cảnh Subaru BRZ - 'Porsche 911 của châu Á
Với mức giá chưa đến 2 tỷ đồng, BRZ được mệnh danh là mẫu xe thể thao cầu sau có giá bán thấp nhất tại Việt Nam.
BRZ là một cái tên không quá mới lạ với người mê xe thể thao. Đây là mẫu xe được "chấp bút" bởi cả Toyota và Subaru, với thiết kế tương đồng chiếc Toyota GR 86. Phiên bản trong bài được trang bị hộp số tự động. Phiên bản số sàn chỉ nhận đặt trước và bán với số lượng hạn chế.
Kích thước tổng thể của BRZ là 4.265 x 1.775 x 1.310 mm (dài x rộng x cao), chiều dài cơ sở 2.575 mm. Số đo này khá tương đồng chiếc BMW Z4 cùng phân khúc. Vì là xe thể thao, khoảng sáng gầm của BRZ chỉ 130 mm.
Ngay từ đầu xe, BRZ ghi điểm với vẻ ngoài "lowkey", không quá hào nhoáng hay góc cạnh.
Phần đuôi cũng khá hiền so với các đối thủ cùng phân khúc xe thể thao 2 cửa.
Xe được trang bị động cơ boxer 2.4L đặt trước nhưng dẫn động cầu sau, cho công suất 233 mã lực, vận tốc tối đa đạt 226 km/h. Công suất không quá lớn nhưng với cấu hình động cơ cùng vô lăng và hệ thống treo chắc chắn, BRZ vẫn cho cảm giác tăng tốc tốt, dính ghế sau mỗi lần đạp ga.
- Lexus LS dừng sản xuất sau 30 năm phát triển
Lexus thông báo ngừng sản xuất dòng sedan LS sau hơn 30 năm phát triển.
Ra mắt lần đầu vào năm 1989 với LS400, Lexus LS đã định hình vị thế cho thương hiệu xe sang Nhật Bản trên bản đồ thế giới. Đây là mẫu sedan đầu tiên đủ sức cạnh tranh với BMW, Mercedes-Benz và Jaguar, đồng thời ghi điểm nhờ độ bền bỉ trứ danh của Toyota trong một chiếc xe sang.
Tuy nhiên, sau nhiều thập kỷ, dòng sedan đầu bảng của Lexus đã dần hụt hơi trước sự thay đổi của thị trường. Trong nửa đầu năm 2025, Lexus LS chỉ bán được 691 chiếc tại Mỹ, giảm 42,3% so với cùng kỳ năm trước và thấp hơn nhiều so với những giai đoạn trước đó. Doanh số ảm đạm buộc Lexus phải đưa ra quyết định dừng sản xuất mẫu sedan hạng sang lâu đời này tại Mỹ và nhiều thị trường khác.
Trước khi chính thức khai tử, Lexus ra mắt phiên bản đặc biệt LS Heritage Edition 2026 như một lời tri ân tới mẫu LS đầu tiên. Phiên bản này chỉ giới hạn 250 chiếc tại Mỹ với giá khởi điểm từ 99.280 USD. Xe được sơn màu Ninety Noir hoàn toàn mới, kết hợp mâm 20 inch đa chấu kép sơn xám kim loại và nhiều chi tiết trang trí tối màu.
Khoang nội thất gợi lại phong cách thập niên 1980 - 1990 với tông đỏ Rioja Red lần đầu xuất hiện trên LS. Điểm nhấn đặc biệt còn nằm ở logo Heritage Edition khắc trên bệ trung tâm và hình dáng LS thêu trên tựa đầu.
Danh sách tiện nghi tiêu chuẩn gồm cửa sổ trời toàn cảnh, camera 360 độ, ốp gỗ Laser Special Black, chất liệu Ultrasuede trên trần và tấm che nắng. Hàng ghế sau có sưởi, dây an toàn tích hợp cơ cấu nâng tự động, âm thanh Mark Levinson 23 loa công suất 2.400 watt và hỗ trợ đỗ xe tự động Advanced Park.
- Suzuki giới thiệu SUV động cơ hybrid, dẫn động 4 bánh, giá chưa tới 390 triệu đồng
Suzuki vừa giới thiệu mẫu SUV XBEE 2026 tại thị trường Nhật Bản với nhiều nâng cấp cả về thiết kế lẫn hệ truyền động, nổi bật là động cơ Mild Hybrid (MHEV) hoàn toàn mới.
Suzuki XBEE 2026 là phiên bản nâng cấp lớn đầu tiên kể từ khi ra mắt lần đầu vào năm 2017. Giá bán của SUV đô thị này tại Nhật Bản dao động từ 2.157.100-2.500.300 Yen (tương đương 385,76-447,14 triệu đồng).
Về ngoại hình, Suzuki XBEE 2026 sở hữu diện mạo hiện đại hơn với nhiều chi tiết được tinh chỉnh. Phần đầu xe nổi bật với lưới tản nhiệt nhỏ gọn, thanh mạ crôm mảnh tích hợp logo lớn ở trung tâm, đi kèm cụm đèn pha tròn đặc trưng. Cản trước được thiết kế mới với hốc hút gió vuông vức bo tròn, đèn sương mù nhỏ gọn và viền màu đen mang phong cách off-road.
Thân xe vẫn giữ đường nét bo tròn mềm mại, vòm bánh xe dày và khỏe khoắn. Điểm nhấn mới nằm ở bộ mâm hợp kim 16 inch với thiết kế hoa văn mới, trong đó bản MX cơ bản dùng mâm thép, còn bản MZ cao cấp sở hữu mâm hợp kim hình chữ X.
Suzuki XBEE 2026 được phát triển trên nền tảng Heartect, sử dụng hệ truyền động Mild Hybrid với động cơ xăng 3 xi lanh dung tích 1,2 lít cho công suất tối đa 80 mã lực và mô-men xoắn cực đại 108 Nm, kết hợp động cơ điện WA06D cho công suất 3,1 mã lực và mô-men xoắn 60,6 Nm.
- Kia Carnival HEV 2026 ra mắt, giá hơn 2 tỷ đồng
Kia Sales Thái Lan vừa chính thức giới thiệu Kia Carnival HEV 2026 - mẫu MPV 7 chỗ hybrid hoàn toàn mới.
Tại Thái Lan, Kia Carnival HEV 2026 phiên bản Premium có giá 2.499.000 Baht (tương đương 2,038 tỷ đồng). Giá của phiên bản Luxury là 2.699.000 Baht (2,202 tỷ đồng). MPV này có 4 màu sơn ngoại thất gồm trắng ngọc trai snowflake, xám thiên thạch, đen bóng và xanh lam astra.
Kia Carnival HEV sở hữu động cơ xăng Smartstream Gamma II 1.6L T-GDi tăng áp giúp sản sinh công suất tối đa 180 mã lực và mô-men xoắn 265 Nm kết hợp cùng động cơ điện 73 mã lực và pin lithium-ion cho tổng công suất 245 mã lực, mô-men xoắn cực đại 367 Nm.
Sức mạnh này được truyền tới bánh trước thông qua hộp số tự động 6 cấp, kèm 4 chế độ lái là EV, Eco, Smart và Sport. Hệ thống phanh tái tạo có 3 cấp độ giúp tiết kiệm năng lượng. Ngoài ra, xe còn được trang bị loạt công nghệ hỗ trợ vận hành hiện đại như E-Handling, E-Ride và E-Evasive Handling Assist, mang đến cảm giác lái ổn định, êm ái và an toàn hơn.
Về thiết kế, Kia Carnival HEV 2026 kết hợp hài hòa phong cách SUV mạnh mẽ và MPV đa dụng. Xe có kích thước dài 5.155 mm, rộng 1.995 mm, cao 1.785 mm, trục cơ sở 3.090 mm và khoảng sáng gầm xe 172 mm.
- Tesla Model Y bản 'giá rẻ' bất ngờ lộ diện
Phiên bản mới của Tesla Model Y xuất hiện với mức giá "mềm" hơn nhưng bị lược bỏ nhiều trang bị, khiến giá trị thực tế gây tranh cãi.
Những hình ảnh đầu tiên về phiên bản Tesla Model Y Standard đã bất ngờ rò rỉ trên mạng xã hội, khiến cộng đồng xe điện xôn xao bàn tán. Mẫu xe này được cho là bản "tối giản" của Model Y, mang đến mức giá rẻ hơn khoảng 5.000 USD so với bản tiêu chuẩn hiện tại. Tuy nhiên, đi kèm với mức giá dễ tiếp cận hơn là hàng loạt chi tiết, trang bị và tính năng cao cấp đã bị lược bỏ.
Tesla Model Y Standard đã loại bỏ dải đèn LED phía trước cùng cụm cản trước khí động học đặc trưng. Ở phần đuôi, dải đèn nối liền và huy hiệu "TESLA" tách rời cũng biến mất, khiến tổng thể trở nên đơn giản, ít tương lai hơn. Một số nguồn tin còn cho biết, cửa sổ trời toàn cảnh có thể được thay bằng mui xe liền khối, trong khi bộ mâm xe chỉ còn kích thước 18 inch, nhỏ hơn 1 inch so với các phiên bản hiện hành.
Nguồn tin từ tài khoản TheTeslaNewswire trên X cho biết hình ảnh này từng xuất hiện ngắn ngủi trên website Tesla trước khi bị gỡ bỏ. Hình ảnh cho thấy cụm đèn pha gọn hơn, gợi nhớ đến thiết kế mới của Tesla Model 3 facelift. Cản trước cũng được giản lược, chỉ còn một khe hút gió đen nhỏ bên dưới, càng củng cố nhận định rằng đây là mẫu xe hướng đến tối ưu chi phí.
Vấn đề lớn nhất vẫn nằm ở giá bán. Model Y Standard được cho là sẽ khởi điểm từ 39.990 USD tại Mỹ, rẻ hơn 5.000 USD so với Model Y Long Range Rear-Wheel Drive (44.990 USD). Nhưng mức chênh lệch này không thực sự hấp dẫn, đặc biệt nếu so với vài ngày trước khi ưu đãi thuế liên bang 7.500 USD bị hủy bỏ, khi khách hàng vẫn có thể mua bản Long Range với giá thực tế chỉ 37.490 USD.