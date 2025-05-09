Bản tin Xe cộ 5/9: Hãng ô tô Toyota chuẩn bị tạo ra 'cú sốc' cho người tiêu dùng

- Hãng ô tô Toyota chuẩn bị tạo ra 'cú sốc' cho người tiêu dùng
Người tiêu dùng có thể chuẩn bị đón nhận dòng ô tô Toyota mới trong tương lai.
Hãng ô tô Toyota vừa cho biết sẽ sản xuất một mẫu xe điện tại nhà máy của mình ở Cộng hòa Séc, đánh dấu mẫu xe thuần điện đầu tiên được sản xuất tại châu Âu. Hãng cũng sẽ đầu tư vào một cơ sở lắp ráp pin mới tại nhà máy này.
Hãng xe Nhật Bản không tiết lộ chi tiết về mẫu ô tô Toyota mới hay thời gian sản xuất, nhưng cho biết sẽ đầu tư khoảng 680 triệu euro để mở rộng nhà máy ở Kolin.
"Chính phủ Séc cũng sẽ đầu tư tới 64 triệu euro vào cơ sở sản xuất pin chuyên dụng" - Hãng ô tô Toyota cho biết.
Thủ tướng Séc Petr Fiala nhận định, ngành công nghiệp ô tô chiếm khoảng 10% tổng sản phẩm quốc nội của Séc, và quyết định của Hãng ô tô Toyota là một bước đi then chốt nhằm giữ vững ngành sản xuất ô tô.
- Kia Seltos nhận ưu đãi 'khủng' tại đại lý, giá bán tiệm cận xe hạng A
Loạt đại lý đã tung ra chương trình ưu đãi giảm giá sâu dành cho Kia Seltos sản xuất năm 2024 (VIN 2024), mức giảm dao động từ 25 triệu đến gần 100 triệu đồng, tùy từng phiên bản và khu vực.
Theo như khảo sát, số lượng Kia Seltos VIN 2024 đang còn khá ít, chỉ rải rác 1-2 chiếc tại một số đại lý. Để nhanh chóng giải phóng kho, nhiều nơi đã tung ra chương trình giảm giá “chưa từng có”.
Tại khu vực TP.HCM, một tư vấn bán hàng cho biết mẫu Kia Seltos 1.5L Luxury đã được điều chỉnh giá bán từ 699 triệu đồng xuống còn 607 triệu đồng, tức giảm đến 92 triệu đồng.
Trong khi đó, tại khu vực Hà Nội, mức giảm dao động trong khoảng 65-85 triệu đồng. Đặc biệt, phiên bản Premium VIN 2024 có nơi hạ xuống chỉ 654 triệu đồng, thấp hơn gần 95 triệu đồng so với mức giá công bố.
Ngay cả phiên bản cao cấp nhất GT-Line cũng chứng kiến mức giảm đáng kể, hiện chỉ còn 679 triệu đồng. Nếu so với giá bán khi mới ra mắt, khách hàng đã tiết kiệm tới 160 triệu đồng.
Không chỉ dừng lại ở xe VIN 2024, Kia còn triển khai khuyến mãi cho những chiếc Seltos lắp ráp trong năm 2025. Phiên bản tiêu chuẩn hiện có giá thực tế từ 574 triệu đồng, chỉ nhỉnh hơn đôi chút so với mẫu SUV cỡ nhỏ Kia Sonet (504 - 604 triệu đồng sau khuyến mãi).
Việc điều chỉnh giá bán khiến khoảng cách giữa các phiên bản Kia Seltos ngày càng thu hẹp. Chẳng hạn, bản Luxury hiện đang tiệm cận với Sonet bản cao cấp nhất mang lại nhiều lựa chọn hơn cho người mua trong cùng phân khúc.
- Toyota ra mắt bản giới hạn tại Việt Nam của loạt xe bán chạy
Các mẫu xe gồm Vios, Veloz Cross và Yaris Cross có phiên bản đặc biệt kỷ niệm 30 năm Toyota đặt chân tới thị trường Việt Nam.
Toyota Việt Nam (TMV) thông báo ra mắt bản đặc biệt của loạt xe bán chạy tại Việt Nam, gồm Toyota Vios, Toyota Veloz Cross và Toyota Yaris Cross. Các xe này có số lượng giới hạn 1.000 xe, chỉ bán tại Việt Nam với giá không đổi so với bản thường.
Các mẫu xe đặc biệt sở hữu logo kỷ niệm 30 năm gắn nổi trên thân xe. Ngoài ra, dải logo đen-đỏ cũng là điểm nhấn trên các xe Toyota Vios, Toyota Veloz Cross và Toyota Yaris Cross bản đặc biệt này.
Các phiên bản đặc biệt của Vios, Veloz Cross và Yaris Cross kỷ niệm 30 năm thành lập sẽ có mặt tại hệ thống đại lý trên toàn quốc từ ngày 4/9.
Hiện, Toyota Vios có 3 phiên bản với giá bán từ 458 triệu đến 545 triệu đồng. Toyota Veloz Cross có 2 phiên bản, giá bán lần lượt 638 triệu và 660 triệu đồng. Toyota Yaris Cross cũng có 2 phiên bản, trong đó bản xăng giá 650 triệu đồng còn bản hybrid có giá 765 triệu đồng.
- Toyota và Ford tại Mỹ tăng trưởng ấn tượng trong tháng 8
Thị trường ôtô tại Mỹ trong tháng 8 ghi nhận sự bứt phá của Toyota, Ford, Hyundai, Kia và Genesis, trong khi Honda, Subaru và Mazda lại hụt hơi trước áp lực cạnh tranh.
Thị trường ôtô tại Mỹ trong tháng 8 chứng kiến sự phân hóa rõ rệt khi Toyota, Ford, Hyundai, Kia và Genesis ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng, trong khi Honda, Subaru và Mazda lại sụt giảm doanh số.
Nhờ thiết kế đa dụng, tiết kiệm nhiên liệu, độ tin cậy cao và đáp ứng tốt nhu cầu từ gia đình đến cá nhân, Toyota RAV4 tiếp tục là mẫu xe bán chạy nhất tại Mỹ của thương hiệu đến từ Nhật Bản.
Toyota Motor cho biết doanh số Toyota tại Mỹ trong tháng 8 tăng 13,8%, đạt 191.999 xe, trong khi Lexus tăng 12,4% với 33.368 xe. Mẫu crossover RAV4 tiếp tục dẫn đầu với mức tăng 20% lên 42.311 xe, còn Camry sedan tăng 14% đạt 28.523 xe.
Ford cũng ghi nhận doanh số thương hiệu tăng 5,3% lên 180.934 xe. Tuy nhiên, Lincoln lại giảm 14,9% xuống 8.379 xe. Phân khúc xe tải và crossover Ford tăng 6,2%, dẫn đầu bởi Bronco, Expedition và Explorer, nhưng dòng bán tải F-series lại giảm 3,4%. Đáng chú ý, doanh số xe điện Mustang Mach-E tăng vọt 35%, đạt 7.226 xe.
- Hyundai Creta bổ sung phiên bản đặc biệt kỷ niệm 10 năm
Các phiên bản đặc biệt nhân dịp kỷ niệm 10 năm của Hyundai Creta sở hữu nhiều nâng cấp, một trong số đó được chia sẻ với Creta tiêu chuẩn và Creta N Line.
Được bán tại Trung Quốc từ 2014 với tên ix25 nhưng phải tới 2015, tên gọi Creta mới chính thức ra đời tại Ấn Độ. Nhân dịp kỷ niệm 10 năm có mặt trên thị trường, Hyundai vừa giới thiệu hai phiên bản cao cấp mới của mẫu SUV cỡ nhỏ này mang tên Creta King và Creta King Limited Edition.
Ở bản Creta King, xe được bổ sung nhiều trang bị và tiện ích mới như bộ mâm hợp kim 18 inch, ghế lái chỉnh điện kèm chức năng nhớ vị trí, ghế phụ phía trước chỉnh điện 8 hướng, điều hòa tự động hai vùng độc lập, camera hành trình, bệ tì tay trung tâm trượt tích hợp hộc chứa đồ và biểu tượng “King” riêng biệt.
Phiên bản đặc biệt này còn mượn nhiều chi tiết từ mẫu xe đàn anh Alcazar, gồm bàn gập sau lưng ghế, chế độ “boss mode” cho ghế phụ và bảng điều khiển điều hòa cảm ứng. Kết nối Apple CarPlay/Android Auto không dây cũng xuất hiện, thông qua bộ chuyển đổi từ cổng có dây.
Tất cả năm tùy chọn động cơ của Creta đều có mặt trên bản King: động cơ xăng 1.5L hút khí tự nhiên (115 mã lực) kết hợp hộp số sàn 6 cấp hoặc CVT; động cơ diesel 1.5L (116 mã lực) với hộp số sàn 6 cấp hoặc tự động 6 cấp; và động cơ tăng áp xăng 1.5L (160 mã lực) đi kèm hộp số ly hợp kép 7 cấp.
Ngoài ra, Creta King cũng có biến thể Knight Edition với ngoại thất và nội thất màu đen thể thao, nhưng chỉ giới hạn cho cấu hình động cơ xăng 1.5L CVT và diesel 1.5L AT.
Về phiên bản Creta King Limited Edition, Hyundai đã bổ sung thêm các chi tiết như bọc dây an toàn, gối tựa đầu, thảm sàn mới, ốp chìa khóa và ốp cửa. Phiên bản này chỉ đi cùng hai tùy chọn động cơ là xăng 1.5L CVT và diesel 1.5L AT, đồng thời giới hạn màu sơn.
Theo Hyundai Ấn Độ, một số tính năng mới trên Creta King bao gồm điều hòa hai vùng với bảng điều khiển cảm ứng, kết nối Apple CarPlay/Android Auto không dây, camera hành trình và mâm 18 inch, cũng sẽ được mở rộng sang nhiều phiên bản khác của Creta và Creta N Line. Ngoài ra, Creta 2025 còn được bổ sung màu sơn đen mờ mới.
Giá khởi điểm của Hyundai Creta King được công bố ở mức 1,789 triệu Rupee (khoảng 532 triệu đồng) và tăng lên thành 1,949 triệu Rupee (khoảng 580 triệu đồng) với bản Creta King Knight Edition. Trong khi đó, phiên bản Creta King Limited Edition có giá thấp nhất từ 1,964 triệu Rupee (khoảng 585 triệu đồng).