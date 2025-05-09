Bản tin Xe cộ 5/9: Hãng ô tô Toyota chuẩn bị tạo ra 'cú sốc' cho người tiêu dùng

- Hãng ô tô Toyota chuẩn bị tạo ra 'cú sốc' cho người tiêu dùng

Người tiêu dùng có thể chuẩn bị đón nhận dòng ô tô Toyota mới trong tương lai.

Hãng ô tô Toyota vừa cho biết sẽ sản xuất một mẫu xe điện tại nhà máy của mình ở Cộng hòa Séc, đánh dấu mẫu xe thuần điện đầu tiên được sản xuất tại châu Âu. Hãng cũng sẽ đầu tư vào một cơ sở lắp ráp pin mới tại nhà máy này.

Hãng xe Nhật Bản không tiết lộ chi tiết về mẫu ô tô Toyota mới hay thời gian sản xuất, nhưng cho biết sẽ đầu tư khoảng 680 triệu euro để mở rộng nhà máy ở Kolin.

"Chính phủ Séc cũng sẽ đầu tư tới 64 triệu euro vào cơ sở sản xuất pin chuyên dụng" - Hãng ô tô Toyota cho biết.

Thủ tướng Séc Petr Fiala nhận định, ngành công nghiệp ô tô chiếm khoảng 10% tổng sản phẩm quốc nội của Séc, và quyết định của Hãng ô tô Toyota là một bước đi then chốt nhằm giữ vững ngành sản xuất ô tô.

- Kia Seltos nhận ưu đãi 'khủng' tại đại lý, giá bán tiệm cận xe hạng A

Loạt đại lý đã tung ra chương trình ưu đãi giảm giá sâu dành cho Kia Seltos sản xuất năm 2024 (VIN 2024), mức giảm dao động từ 25 triệu đến gần 100 triệu đồng, tùy từng phiên bản và khu vực.

Theo như khảo sát, số lượng Kia Seltos VIN 2024 đang còn khá ít, chỉ rải rác 1-2 chiếc tại một số đại lý. Để nhanh chóng giải phóng kho, nhiều nơi đã tung ra chương trình giảm giá “chưa từng có”.