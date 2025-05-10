Bản tin Xe cộ 5/10: Xem trước mẫu xe điện Mitsubishi Eclipse Cross EV sắp ra mắt tại châu Âu

- Nhiều mẫu SUV của Mazda đồng loạt giảm giá, có mẫu giảm hơn 200 triệu đồng

Từ ngày 15/9/2025, loạt xe gầm cao của Mazda tại Malaysia gồm CX-80, CX-8, CX-5 và CX-30 chính thức áp dụng bảng giá mới với mức giảm từ 30 triệu đến 219 triệu đồng, giúp khách hàng dễ dàng tiếp cận các mẫu xe hơn và tăng sức cạnh tranh trong phân khúc.

Bermaz Motor - nhà phân phối chính thức Mazda tại Malaysia vừa công bố bảng giá mới áp dụng từ 15/9/2025 cho loạt SUV Mazda CX-80, CX-8, CX-5 và CX-30. Đây là động thái nhằm gia tăng sức cạnh tranh của thương hiệu Nhật Bản trong bối cảnh chi phí nhập khẩu và biến động tiền tệ ảnh hưởng lớn đến thị trường.

Trong đó, mức giảm mạnh nhất thuộc về Mazda CX-80 PHEV, mẫu SUV 3 hàng ghế cao cấp. Phiên bản dẫn động bốn bánh (AWD) được điều chỉnh giảm tới 35.000 RM (khoảng 219 triệu đồng), từ giá cũ 331.610,40 RM ( khoảng 2,08 tỷ đồng) xuống còn 296.610,40 RM (khoảng 1,86 tỷ đồng). Đây được xem là bước đi chiến lược để thúc đẩy doanh số của dòng xe mới ra mắt gần đây.

Không kém phần đáng chú ý, Mazda CX-5 - mẫu SUV bán chạy nhất thương hiệu cũng được giảm giá đồng loạt 10.000 RM (xấp xỉ 62 triệu đồng) cho tất cả phiên bản. Cụ thể, bản 2.0 Mid hiện còn 134.469,20 RM (khoảng 840 triệu đồng), bản 2.0 High 151.469,20 RM (xấp xỉ 950 triệu đồng), bản 2.5 High 164.960,40 RM (gần 1,04 tỷ đồng) và bản 2.5T High AWD 178.760,40 RM (khoảng 1,12 tỷ đồng). Phiên bản diesel cũng nhận mức giảm tương tự, giúp CX-5 tiếp tục duy trì lợi thế trong phân khúc C-SUV đầy cạnh tranh.

Đối với Mazda CX-8, 3 phiên bản gồm 2.5 Mid, 2.5 High và 2.5 High Plus giảm tới 20.000 RM (xấp xỉ 125 triệu đồng), trong khi các bản cao hơn như 2.5T High Plus AWD và 2.2D High Plus vẫn giữ nguyên giá. Mazda CX-30 cũng được điều chỉnh, với mức giảm 5.000 RM (khoảng 30 triệu đồng) cho các bản 2.0 High, High+ và High+ Premium; riêng bản tiêu chuẩn 2.0 Base giảm 3.000 RM (xấp xỉ 19 triệu đồng), còn 128.409 RM (tương đương 805 triệu đồng).

Không phải toàn bộ danh mục Mazda đều có sự thay đổi, CX-60 vẫn giữ nguyên giá 200.510,40 RM (khoảng 1,25 tỷ đồng) cho bản 2.5 2WD High, trong khi các dòng như Mazda 2 và bán tải BT-50 đã bị loại khỏi danh mục sản phẩm. Các mẫu Mazda 6, CX-3 và MX-5 RF vẫn tiếp tục được phân phối.