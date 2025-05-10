Bản tin Xe cộ 5/10: Xem trước mẫu xe điện Mitsubishi Eclipse Cross EV sắp ra mắt tại châu Âu

- Nhiều mẫu SUV của Mazda đồng loạt giảm giá, có mẫu giảm hơn 200 triệu đồng
Từ ngày 15/9/2025, loạt xe gầm cao của Mazda tại Malaysia gồm CX-80, CX-8, CX-5 và CX-30 chính thức áp dụng bảng giá mới với mức giảm từ 30 triệu đến 219 triệu đồng, giúp khách hàng dễ dàng tiếp cận các mẫu xe hơn và tăng sức cạnh tranh trong phân khúc.
Bermaz Motor - nhà phân phối chính thức Mazda tại Malaysia vừa công bố bảng giá mới áp dụng từ 15/9/2025 cho loạt SUV Mazda CX-80, CX-8, CX-5 và CX-30. Đây là động thái nhằm gia tăng sức cạnh tranh của thương hiệu Nhật Bản trong bối cảnh chi phí nhập khẩu và biến động tiền tệ ảnh hưởng lớn đến thị trường.
Trong đó, mức giảm mạnh nhất thuộc về Mazda CX-80 PHEV, mẫu SUV 3 hàng ghế cao cấp. Phiên bản dẫn động bốn bánh (AWD) được điều chỉnh giảm tới 35.000 RM (khoảng 219 triệu đồng), từ giá cũ 331.610,40 RM ( khoảng 2,08 tỷ đồng) xuống còn 296.610,40 RM (khoảng 1,86 tỷ đồng). Đây được xem là bước đi chiến lược để thúc đẩy doanh số của dòng xe mới ra mắt gần đây.
Không kém phần đáng chú ý, Mazda CX-5 - mẫu SUV bán chạy nhất thương hiệu cũng được giảm giá đồng loạt 10.000 RM (xấp xỉ 62 triệu đồng) cho tất cả phiên bản. Cụ thể, bản 2.0 Mid hiện còn 134.469,20 RM (khoảng 840 triệu đồng), bản 2.0 High 151.469,20 RM (xấp xỉ 950 triệu đồng), bản 2.5 High 164.960,40 RM (gần 1,04 tỷ đồng) và bản 2.5T High AWD 178.760,40 RM (khoảng 1,12 tỷ đồng). Phiên bản diesel cũng nhận mức giảm tương tự, giúp CX-5 tiếp tục duy trì lợi thế trong phân khúc C-SUV đầy cạnh tranh.
Đối với Mazda CX-8, 3 phiên bản gồm 2.5 Mid, 2.5 High và 2.5 High Plus giảm tới 20.000 RM (xấp xỉ 125 triệu đồng), trong khi các bản cao hơn như 2.5T High Plus AWD và 2.2D High Plus vẫn giữ nguyên giá. Mazda CX-30 cũng được điều chỉnh, với mức giảm 5.000 RM (khoảng 30 triệu đồng) cho các bản 2.0 High, High+ và High+ Premium; riêng bản tiêu chuẩn 2.0 Base giảm 3.000 RM (xấp xỉ 19 triệu đồng), còn 128.409 RM (tương đương 805 triệu đồng).
Không phải toàn bộ danh mục Mazda đều có sự thay đổi, CX-60 vẫn giữ nguyên giá 200.510,40 RM (khoảng 1,25 tỷ đồng) cho bản 2.5 2WD High, trong khi các dòng như Mazda 2 và bán tải BT-50 đã bị loại khỏi danh mục sản phẩm. Các mẫu Mazda 6, CX-3 và MX-5 RF vẫn tiếp tục được phân phối.
Việc điều chỉnh giá lần này không chỉ giúp Mazda tăng tính cạnh tranh trước đối thủ mà còn mở rộng cơ hội sở hữu cho người dùng Malaysia. Động thái này hứa hẹn sẽ tạo cú hích đáng kể cho doanh số SUV Mazda trong giai đoạn cuối năm 2025.
- Xem trước mẫu xe điện Mitsubishi Eclipse Cross EV sắp ra mắt tại châu Âu
Mitsubishi vừa chính thức ra mắt mẫu xe điện Eclipse Cross EV dành riêng cho thị trường châu Âu.
Mitsubishi vừa trình làng mẫu Eclipse Cross EV 2026, một chiếc SUV điện được thiết kế dành riêng cho thị trường châu Âu. Đây là bước đi tiếp theo trong quá trình hợp tác sâu rộng giữa Mitsubishi và Renault, sau khi nhiều mẫu xe khác của hãng Nhật như Colt hay ASX đã mang đậm dấu ấn từ đối tác Pháp.
Để tạo khác biệt so với Scenic E-Tech, Mitsubishi đã nỗ lực thiết kế lại diện mạo cho Eclipse Cross EV. Xe sở hữu cụm đèn LED hai tầng quen thuộc, lưới tản nhiệt kín mang hơi hướng Outlander và chi tiết đen bóng ở phần đuôi giúp tăng sự cá tính. Kiểu dáng coupe-SUV từng là đặc điểm nhận diện của thế hệ trước đã được loại bỏ, nhường chỗ cho phong cách SUV truyền thống, thực dụng và phù hợp hơn với thị hiếu châu Âu.
Về khả năng vận hành, Mitsubishi Eclipse Cross EV được trang bị động cơ điện đặt trước với công suất 215 mã lực, kết hợp bộ pin dung lượng 87 kWh. Theo tiêu chuẩn WLTP, xe có thể đạt phạm vi hoạt động khoảng 600km, một con số ấn tượng trong phân khúc. Pin hỗ trợ sạc nhanh 150kW, đi kèm hệ thống làm mát bằng chất lỏng để duy trì hiệu suất ổn định.
Mitsubishi cũng xác nhận sẽ tung ra một phiên bản giá rẻ hơn vào năm 2026, sử dụng pin 60 kWh và động cơ 170 mã lực. Phiên bản này sẽ tương đương bản tiêu chuẩn của Scenic E-Tech, hướng đến nhóm khách hàng phổ thông hơn.
- Kawasaki KLX230S và KLX230SM 2025 ra mắt, giá từ 140 triệu đồng
Kawasaki KLX230S và KLX230SM 2025 đã chính thức ra mắt tại Malaysia với giá khởi điểm từ 140 triệu đồng, dự kiến bán ra từ tháng 10/2025. Hai phiên bản khác nhau chủ yếu ở kích thước bánh, hệ thống phanh và hành trình phuộc nhưng cùng chia sẻ động cơ 233 cc và tính năng kết nối thông minh.
Kawasaki vừa ra mắt tại Malaysia hai mẫu xe mới năm 2025 là KLX230S (đa dụng) và KLX230SM (supermoto), với mức giá lần lượt là 23.000 RM (khoảng 144 triệu đồng) và 23.600 RM (tương đương 148 triệu đồng). Mức giá này chưa bao gồm thuế đường bộ, bảo hiểm và phí đăng ký. Dự kiến, xe sẽ có mặt tại các đại lý Modenas Kawasaki từ đầu tháng 10/2025.
Cả hai phiên bản đều sử dụng động cơ xi-lanh đơn SOHC, làm mát bằng không khí, dung tích 233cc, đi kèm hộp số 6 cấp và truyền động xích. Khối động cơ này cho công suất 19,73 mã lực tại 8.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 20,3 Nm tại 6.000 vòng/phút.
Điểm khác biệt chính giữa KLX230S và KLX230SM nằm ở hệ thống bánh xe. Phiên bản S được trang bị bánh trước 21 inch và bánh sau 18 inch dạng căm, đi kèm lốp gai phù hợp chạy đa địa hình. Trong khi đó, bản SM sử dụng bánh 17 inch cả trước và sau, với lốp đường phố kích thước 110/70 và 120/70.
- Chú chó may mắn 'sở hữu' Rolls-Royce Spectre Bailey độc bản
Chú chó cưng của một cặp đôi người Mỹ là nguồn cảm hứng để Rolls-Royce thiết kế nên chiếc Spectre Bailey độc nhất thế giới.
Không chỉ là một phương tiện, mỗi chiếc Rolls-Royce còn là kỷ vật mang đậm yếu tố cá nhân, đánh dấu bất kỳ sự kiện nào quan trọng đối với chủ sở hữu như ngày cưới, ngày sinh của thành viên gia đình hay thậm chí là thú cưng.
Với triết lý đó, Rolls-Royce Spectre Bailey được chế tác với cảm hứng lấy từ chú chó cưng Labrador lai Golden Retriever của một cặp đôi người Mỹ. Chiếc xe được thiết kế và xây dựng cấu hình thông qua bộ phận Private Office New York của hãng.
Thân xe nổi bật với màu sơn hàng thửa Beautiful Bailey, vốn được mô phỏng từ bộ lông mềm mại trên tai Bailey, kết hợp cùng tông màu sậm hơn ở nắp capo, mui xe và nắp khoang hành lý. Tất cả được phủ lớp Crystal Fusion đặc biệt.
Đường Coachline trên thân xe được chế tác thủ công bằng màu sơn Rose Gold. Đặc biệt, chi tiết này được trang trí bởi chính dấu chân của Bailey.
Nội thất của Rolls-Royce Spectre Bailey được bọc da Moccasin và Crème Light, kết hợp với các điểm nhấn màu Dark Spice và Casden Tan, gợi nhớ đến màu lông của Bailey.
- SYM VFE185i 2025 quá mạnh, thách thức trực tiếp Exciter và Winner X
SYM tại Malaysia mới đây đã chính thức giới thiệu tới thị trường phiên bản 2025 của mẫu tay ga VFE185i 2025.
Đây là mẫu xe côn tay mới nhất của SYM, được giới thiệu cùng thời điểm với hai mẫu xe tay ga khác là SYM Cruisym 400i và SYM Naga 155. Ở phiên bản mới 2025 nfy, VFE185i được phân phối với ba tùy chọn màu sắc gồm trắng, xanh lá và xanh dương, trong khi các trang bị khác không có nhiều thay đổi.
Về sức mạnh, SYM VFE185i sử dụng khối máy xy-lanh đơn, 4 thì, làm mát bằng dung dịch, dung tích 183 cc, trục cam đơn (SOHC). Động cơ này sản sinh công suất tối đa 19,7 mã lực tại vòng tua 9.000 vòng/phút, và mô-men xoắn cực đại đạt 17,46 Nm tại 7.500 vòng/phút. Hệ thống phun xăng điện tử EFI đảm bảo khả năng tiết kiệm nhiên liệu, trong khi sức mạnh được truyền đến bánh sau thông qua hộp số 6 cấp và hệ thống truyền động bằng xích.
Bên cạnh những trang bị về hiệu năng, VFE185i cũng sở hữu nhiều tiện ích đáng giá. Toàn bộ hệ thống chiếu sáng đều sử dụng công nghệ LED, cụm đồng hồ kỹ thuật số toàn phần. Xe còn được tích hợp hệ thống khóa thông minh, giúp tăng tính tiện lợi và bảo mật. Ngoài ra, người dùng cũng có thể sạc các thiết bị di động qua cổng USB Type-A hỗ trợ sạc nhanh chuẩn QC 3.0.