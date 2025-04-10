Bản tin Xe cộ 4/10: Rộ tin Toyota Land Cruiser sắp có thêm bản hybrid mới

- Ra mắt Mercedes-Benz GLS 450 4MATIC phiên bản kỷ niệm 30 năm tại Việt Nam

Mercedes-Benz Việt Nam (MBV) thông báo ra mắt dòng xe Mercedes-Benz GLS 450 4MATIC Facelift phiên bản “Edition 30” kỷ niệm 30 năm tại thị trường Việt Nam.

Dòng xe SUV này đã được lựa chọn để nâng cấp thêm một phiên bản giới hạn – 30 chiếc GLS 450 4MATIC Facelift phiên bản “Edition 30” với mức giá khuyến nghị dự kiến là: 5,999,000,000 VNĐ.

Phiên bản nâng cấp giữa vòng đời sử dụng động cơ xăng I6 3.0L (M256M) tích hợp hệ thống khởi động và phát điện thông minh ISG2 thế hệ mới, sản sinh công suất 381 mã lực và mô-men xoắn 500 Nm, hỗ trợ tăng tốc mượt mà hơn và tiết kiệm nhiên liệu hơn.

Phiên bản giới hạn lần này được trang bị gói Premium-Plus mang lại những tiện nghi cao cấp nhất cho hành khách. Điểm nhấn là hệ thống cảnh báo va chạm bên hông PRE-SAFE Impulse Side, ghế trước đa chức năng có massage, dải thảm đèn chào mừng bên hông thân xe với các họa tiết ngôi sao ba cánh đặc trưng của Mercedes-Benz, và gói AIR BALANCE giúp không gian nội thất luôn trong lành. Ngoài ra, chức năng ENERGIZING Package kết hợp ánh sáng, âm nhạc và massage tạo nên một “spa di động” ngay trong khoang xe, mang lại sự thư thái cho mọi chuyến hành trình.

Đặc biệt, hàng ghế thứ hai nay còn được bổ sung thêm một số tiện nghi, khẳng định vị thế của mẫu SUV hạng sang dành cho gia đình và doanh nhân. Với chức năng sạc không dây cho hàng ghế sau, màn hình MBUX Rear Tablet và tựa đầu sang trọng, hành khách ở hàng ghế thứ hai được tận hưởng sự thoải mái tương đương hạng thương gia.

Bên cạnh đó, gói Night Package mang đến diện mạo thể thao và mạnh mẽ hơn cho GLS 450 4MATIC. Bộ mâm 21-inch AMG 5 chấu kép phối màu tương phản giúp chiếc xe trở nên ấn tượng trên mọi cung đường. Nội thất tiếp tục được nâng cấp với hệ thống giải trí MBUX Rear Seat Entertainment, gồm hai màn hình 11.6-inch độ phân giải cao và tai nghe không dây, biến mỗi hành trình thành một trải nghiệm cá nhân hóa cho hành khách phía sau.

