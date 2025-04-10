Bản tin Xe cộ 4/10: Rộ tin Toyota Land Cruiser sắp có thêm bản hybrid mới

- Ra mắt Mercedes-Benz GLS 450 4MATIC phiên bản kỷ niệm 30 năm tại Việt Nam
Mercedes-Benz Việt Nam (MBV) thông báo ra mắt dòng xe Mercedes-Benz GLS 450 4MATIC Facelift phiên bản “Edition 30” kỷ niệm 30 năm tại thị trường Việt Nam.
Dòng xe SUV này đã được lựa chọn để nâng cấp thêm một phiên bản giới hạn – 30 chiếc GLS 450 4MATIC Facelift phiên bản “Edition 30” với mức giá khuyến nghị dự kiến là: 5,999,000,000 VNĐ.
Phiên bản nâng cấp giữa vòng đời sử dụng động cơ xăng I6 3.0L (M256M) tích hợp hệ thống khởi động và phát điện thông minh ISG2 thế hệ mới, sản sinh công suất 381 mã lực và mô-men xoắn 500 Nm, hỗ trợ tăng tốc mượt mà hơn và tiết kiệm nhiên liệu hơn.
Phiên bản giới hạn lần này được trang bị gói Premium-Plus mang lại những tiện nghi cao cấp nhất cho hành khách. Điểm nhấn là hệ thống cảnh báo va chạm bên hông PRE-SAFE Impulse Side, ghế trước đa chức năng có massage, dải thảm đèn chào mừng bên hông thân xe với các họa tiết ngôi sao ba cánh đặc trưng của Mercedes-Benz, và gói AIR BALANCE giúp không gian nội thất luôn trong lành. Ngoài ra, chức năng ENERGIZING Package kết hợp ánh sáng, âm nhạc và massage tạo nên một “spa di động” ngay trong khoang xe, mang lại sự thư thái cho mọi chuyến hành trình.
Đặc biệt, hàng ghế thứ hai nay còn được bổ sung thêm một số tiện nghi, khẳng định vị thế của mẫu SUV hạng sang dành cho gia đình và doanh nhân. Với chức năng sạc không dây cho hàng ghế sau, màn hình MBUX Rear Tablet và tựa đầu sang trọng, hành khách ở hàng ghế thứ hai được tận hưởng sự thoải mái tương đương hạng thương gia.
Bên cạnh đó, gói Night Package mang đến diện mạo thể thao và mạnh mẽ hơn cho GLS 450 4MATIC. Bộ mâm 21-inch AMG 5 chấu kép phối màu tương phản giúp chiếc xe trở nên ấn tượng trên mọi cung đường. Nội thất tiếp tục được nâng cấp với hệ thống giải trí MBUX Rear Seat Entertainment, gồm hai màn hình 11.6-inch độ phân giải cao và tai nghe không dây, biến mỗi hành trình thành một trải nghiệm cá nhân hóa cho hành khách phía sau.
- Ra mắt “cào cào” Kawasaki KLX230, bất chấp đường ngập nước
Bộ đôi mô tô địa hình đa dụng KLX230S và KLX230SM vừa được Kawasaki tung ra thị trường Đông Nam Á, có thiết kế gầm cao, sẵn sàng chinh phục cả những đoạn đường ngập nước sâu.
Kawasaki chính thức ra mắt tại Malaysia hai mẫu xe mới cho năm 2025: mẫu xe địa hình đa dụng KLX230S và phiên bản siêu mô tô KLX230SM, với giá bán lần lượt là 23.000 RM (144 triệu đồng) và 23.600 RM (147,8 triệu đồng).
Mức giá này chưa bao gồm thuế đường bộ, bảo hiểm và đăng ký. Cả hai sẽ có mặt tại các đại lý Kawasaki do Modenas phân phối tại Malaysia từ đầu tháng 10/2025.
Bộ đôi KLX230S và KLX230SM đều sử dụng động cơ xi-lanh đơn SOHC, làm mát bằng không khí, dung tích 233 cc, đi kèm hộp số 6 cấp và hệ dẫn động xích, cho công suất 19,73 mã lực tại 8.000 vòng/phút và mô-men xoắn 20,3 Nm tại 6.000 vòng/phút.
- Giá xe Honda City giảm sốc, thấp kỷ lục, Hyundai Accent, Toyota Vios chạy đua so doanh số
Giá xe Honda City lăn bánh giảm sâu sẽ đem lại ưu thế không nhỏ, giúp Honda City tăng sức hấp dẫn trong mắt khách hàng Việt, qua đó cạnh tranh mạnh mẽ với Hyundai Accent và Toyota Vios.
Giá xe Honda City hiện từ 499 đến 569 triệu đồng tùy phiên bản. Hiện Honda Việt Nam đang tung khuyến mại cực lớn cho khách hàng chọn mua Honda City đến hết ngày 31/10. Hiện khi mua Honda City, khách hàng được tặng 100% lệ phí trước bạ. Đây là cơ hội cực tốt để sở hữu Honda City có giá dưới 500 triệu đồng.
Bên cạnh số tiền cần bỏ ra để "rước" Honda City 2024 về dinh, khách hàng sẽ cần phải trả thêm các chi phí để xe ra biển và lăn bánh. Trong đó có thể kể đến: phí trước bạ, phí đăng ký biển số, phí bảo trì đường bộ, phí đăng kiểm, bảo hiểm trách nhiệm dân sự và thêm bảo hiểm vật chất xe nếu như một dạng bảo hành.
- Rộ tin Toyota Land Cruiser sắp có thêm bản hybrid mới
Sau khi ra mắt phiên bản hybrid tự sạc của Land Cruiser LC300, Toyota được cho là có thể cung cấp thêm cả tùy chọn hybrid sạc ngoài cho dòng xe off-road biểu tượng này.
Theo chuyên trang ô tô Creative Trend từ Nhật Bản, Toyota có thể sẽ cung cấp một hệ truyền động mới cho dòng Land Cruiser LC300 tại thị trường nội địa. Đây sẽ là tùy chọn mới bổ sung cho bản máy xăng và diesel vốn đang bị hạn chế nguồn cung tại Nhật Bản.
Khả năng cao sẽ là bản hybrid tự sạc (HEV) từng ra mắt tại Trung Đông. Nhưng bên cạnh đó cũng có nhiều đồn đoán về sự xuất hiện của phiên bản hybrid cắm sạc (PHEV).
Nếu khả năng này xảy ra, đây sẽ là lần đầu tiên dòng Land Cruiser có cấu hình PHEV. Xe có thể sử dụng kết hợp động cơ V6 3.5L với mô-tơ điện công suất lớn, mang đến hiệu năng vượt trội cả trên đường nhựa lẫn off-road.
Pin dung lượng cao hơn sẽ cung cấp một quãng đường di chuyển thuần điện đủ dùng trong đô thị, trong khi động cơ đốt trong vẫn đảm bảo khả năng đi xa ở những nơi thiếu trạm sạc.
Tuy nhiên, lợi ích này đi kèm một số đánh đổi. Việc bổ sung hệ thống pin PHEV lớn hơn sẽ làm tăng trọng lượng xe, đồng thời khiến không gian nội thất và khoang hành lý có thể bị thu hẹp.
Do đó, Land Cruiser PHEV dự kiến chỉ có cấu hình 5 chỗ, với dung tích chứa đồ giảm so với các bản còn lại. Bình xăng cũng có thể nhỏ hơn mức 80 lít trên bản xăng và 68 lít trên bản HEV hiện tại. Để so sánh, Toyota Alphard bản xăng có bình 75 lít, bản HEV là 60 lít, còn bản PHEV giảm chỉ còn 47 lít.
Đây không phải lần đầu tiên xuất hiện tin đồn về một chiếc Toyota Land Cruiser có cấu hình PHEV. Ngay từ năm 2023, hãng được cho là đã nghiên cứu nhiều giải pháp truyền động cho dòng Land Cruiser 250 (Prado), gồm PHEV, thuần điện và cả hydro.
Trở lại với Land Cruiser LC300, dòng SUV này ra mắt lần đầu vào năm 2021, dựa trên kiến trúc TNGA-F. Ban đầu, xe chỉ có hai tùy chọn động cơ V6 là máy xăng tăng áp kép 3.5L và diesel tăng áp 3.3L.
Đến năm 2025, Toyota bổ sung bản hybrid tự sạc, kết hợp động cơ V6 với một mô-tơ điện cho tổng công suất 457 mã lực, trở thành biến thể Land Cruiser mạnh nhất từ trước đến nay.
Ở thị trường Việt Nam, Toyota Land Cruiser LC300 được bán ra với duy nhất tùy chọn máy xăng tăng áp V6 3.5L, cho công suất 409 mã lực và mô-men xoắn cực đại 650 Nm. Xe nhập khẩu từ Nhật Bản, có mức giá từ 4,58 tỷ đồng.
- Kia K4 Hatchback ra mắt, giá hơn 920 triệu đồng, ‘đe nẹt’ Volkswagen Golf
Sự xuất hiện của Kia K4 Hatchbacktại thị trường Anh đang khiến Volkswagen Golf - mẫu hatchback lâu nay thống trị phân khúc phải đối mặt với sức ép cạnh tranh chưa từng có.
Tại Anh, Kia K4 Hatchback có 3 phiên bản gồm Pure, GT-Line và GT-Line S. Giá bán của mẫu xe này dao động từ 25.995-36.195 bảng (tương đương 924,71 triệu đồng - 1,288 tỷ đồng).
Đáng chú ý, mức giá khởi điểm của K4 Hatchback thấp hơn Volkswagen Golf tới 2.155 bảng (76,66 triệu đồng). Nhờ đó, K4 trở thành lựa chọn hấp dẫn nhờ kết hợp giá trị kinh tế cùng loạt trang bị hiện đại.
Theo công bố, phiên bản tiêu chuẩn Kia K4 Pure được trang bị động cơ hybrid nhẹ 1.0L, sản sinh công suất 113 mã lực, ngang bằng với Life - phiên bản tiêu chuẩn của Volkswagen Golf sử dụng động cơ 1.5L không có trợ lực điện. Tuy nhiên, điểm khác biệt lớn nhất nằm ở giá bán. Như vậy, người mua K4 tiết kiệm ngay gần 10% chi phí so với đối thủ đến từ Wolfsburg, Đức.
Đáng chú ý, Kia vẫn duy trì trang bị công nghệ cao cấp ngay cả trên bản thấp nhất của K4 Hatchback. Xe sở hữu màn hình kép 12,3 inch, hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto không dây cùng trợ lý giọng nói AI tích hợp ChatGPT - những tính năng vốn thường chỉ xuất hiện trên các phiên bản cao cấp.