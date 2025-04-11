Bản tin Xe cộ 4/1: Chiêm ngưỡng tuyệt tác Lamborghini siêu hiếm

- Bộ đôi xe Đức X4 và 5 Series giảm giá mạnh tại Việt Nam
Hai mẫu xe BMW X4 và 5 Series đang có các mức ưu đãi khá tốt để tránh việc tồn kho.
Một số ít đại lý BMW đang áp dụng chương trình giảm giá sâu cho hai mẫu xe BMW X4 và BMW 5 Series đời cũ, với mức ưu đãi cao nhất lên tới 480 triệu đồng. Đây được xem là động thái xả hàng tồn kho trước khi sang năm mới.
BMW X4 M Sport đời 2023 hiện đang được giảm giá mạnh, từ mức niêm yết 2,999 tỷ đồng xuống còn 2,519 tỷ đồng, ưu đãi lên tới 480 triệu đồng. So với giá khi ra mắt năm 2022 là 3,279 tỷ đồng, mẫu SAC này hiện đã rẻ hơn tới 760 triệu đồng.
Với mức chênh lệch này, người mua hoàn toàn có thể cân nhắc thêm một mẫu xe hạng A để phục vụ đi phố. Tại thị trường Việt Nam, BMW X4 hiện được trang bị động cơ xăng I4, dung tích 2.0L cho công suất 184 mã lực, kết hợp hộp số tự động 8 cấp, mang lại trải nghiệm lái thể thao và linh hoạt.
Bên cạnh mẫu BMW X4, dòng sedan 520i M Sport 2023 hiện cũng đang được ưu đãi mạnh, với giá bán chỉ còn 2,119 tỷ đồng, giảm 240 triệu so với niêm yết và thấp hơn tới 850 triệu đồng so với mức giá 2,969 tỷ khi ra mắt.
Phiên bản cao cấp hơn là BMW 530i M Sport 2022 cũng ghi nhận mức giảm 465 triệu đồng, hiện còn 2,354 tỷ, tức thấp hơn tới 935 triệu đồng so với giá gốc 3,289 tỷ đồng vào năm 2021. Cả hai mẫu xe đều sử dụng động cơ xăng I4, dung tích 2.0L tăng áp, nhưng bản 530i vượt trội hơn với công suất 252 mã lực, mang lại trải nghiệm vận hành mạnh mẽ hơn.
BMW 5 Series đang được giảm giá mạnh do thế hệ mới đã ra mắt vào tháng 6 với ba phiên bản dao động từ 2,589 đến 3,099 tỷ đồng. Sự xuất hiện của thế hệ mới khiến các phiên bản đời cũ đồng loạt giảm sâu để dọn kho, tuy nhiên mức ưu đãi này do các đại lý tự triển khai nên sẽ có sự khác biệt tùy từng nơi và không áp dụng đồng đều trên toàn hệ thống.
- Chiêm ngưỡng tuyệt tác Lamborghini siêu hiếm
Lamborghini Aventador Miura Edition 2017 là một siêu phẩm cực hiếm chỉ với 50 chiếc trên toàn cầu từng được sản xuất để kỷ niệm 50 năm sinh nhật dòng xe Miura.
Mới đây, một chiếc Aventador Miura Homage (tên gọi tắt của phiên bản này) màu đỏ cam đã được rao bán với giá 499.800 USD (tương đương hơn 3 tỷ đồng). Điều đặc biệt, chiếc xe gần như còn nguyên bản và mới đi được khoảng 850 km.
Được hoàn thiện với tông đỏ cam Rosso Arancio Miura nổi bật cùng các chi tiết mạ vàng sang trọng, chiếc Aventador này là phiên bản tri ân huyền thoại Miura – mẫu xe đã đưa Lamborghini trở thành cái tên lẫy lừng trong lịch sử siêu xe thế giới.
Ngoài màu đỏ cam Rosso Arancio Miura, 50 chiếc Aventador Miura Homage trên toàn cầu còn 2 phiên bản màu khác là Verde Scandal (xanh lá neon) và Blue Tahiti (xanh dương).
Điều đặc biệt là chiếc xe này gần như chưa từng được sử dụng, chỉ mới chạm 528 dặm (tương đương 850 km) – trung bình mỗi năm chỉ di chuyển khoảng 66 dặm. Dù được chăm sóc kỹ lưỡng, trong đợt bảo dưỡng gần nhất, chiếc xe vẫn ghi nhận hao mòn ly hợp khoảng 2%. Nói cách khác, siêu xe này chỉ mới “khởi động nhẹ nhàng”.
Chiếc Aventador Miura Edition đang được rao bán tại Diamond Motorworks với giá 499.800 USD (tương đương hơn 3 tỷ đồng) – gần như giữ nguyên giá gốc khi xuất xưởng (499.785 USD).
- Giá lăn bánh Kia Morning mới nhất thấp kỷ lục, xứng danh hatchback rẻ nhất thị trường, cạnh tranh khốc liệt với Hyundai Grand i10 về doanh số
Giá lăn bánh Kia Morning giảm sốc nhờ ưu đãi hấp dẫn, tạo ra áp lực không nhỏ cho Hyundai Grand i10.
Kia Morning 2024 thuộc thế hệ thứ 4, có 5 phiên bản với giá niêm yết chính hãng từ 349 đến 424 triệu đồng tùy phiên bản.
Hiện khách hàng mua xe Kia Morning MT sẽ nhận được ưu đãi giá cao nhất lên đến 6 triệu đồng. Ngoài ra, phía đại lý còn nhiều chương trình kích cầu tiêu dùng hấp dẫn.
Để chiếc xe Kia Morning có thể lăn bánh hợp pháp trên các cung đường Việt Nam, ngoài giá niêm yết, khách hàng cần chi thêm một số khoản thuế, phí liên quan như: Phí trước bạ (12 % đối với Hà Nội, Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ; 11% đối với Hà Tĩnh; 10% đối với TP HCM và các tỉnh khác); Phí đăng ký biển số (20 triệu đồng tại Hà Nội, TP HCM và 1 triệu đồng tại các tỉnh thành khác); Phí bảo trì đường bộ; Phí đăng kiểm; Bảo hiểm trách nhiệm dân sự.
Giá xe Kia Morning và các đối thủ
Kia Morning giá từ 349 triệu đồng
Hyundai Grand i10 giá từ 360 triệu đồng
Toyota Wigo giá từ 352 triệu đồng
- Đề xuất mới về thuế tiêu thụ đặc biệt: Ưu đãi lớn cho xe thân thiện môi trường
Bộ Tài chính vừa trình Chính phủ dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB), trong đó bổ sung nhiều quy định quan trọng liên quan đến nhóm xe ô tô thân thiện với môi trường và phương tiện hoạt động trong phạm vi đặc thù.
Một điểm nhấn đáng chú ý trong dự thảo là chính sách ưu đãi lớn cho xe sử dụng năng lượng sạch.
Cụ thể, xe ô tô chạy bằng xăng kết hợp năng lượng điện (hybrid) hoặc xe sử dụng năng lượng sinh học sẽ được giảm 30% mức thuế TTĐB so với xe cùng loại sử dụng xăng thuần túy.
Dự thảo cũng quy định, nếu xe đang thuộc diện không chịu thuế TTĐB nhưng sau đó chuyển đổi mục đích sử dụng, chủ sở hữu phải thực hiện nghĩa vụ nộp thuế theo quy định
Theo Thứ trưởng Bộ Tài chính Cao Anh Tuấn, để được hưởng ưu đãi này, xe hybrid phải đáp ứng điều kiện: Mức tiêu thụ nhiên liệu (lít xăng/100 km) không vượt quá 70% mức tiêu thụ trung bình của xe cùng loại chạy bằng xăng thông thường, căn cứ theo phân nhóm dung tích xi-lanh tại Biểu thuế TTĐB.
Tương tự, xe chạy bằng xăng kết hợp năng lượng sinh học do nhà sản xuất thiết kế, có tỷ lệ năng lượng từ xăng không vượt quá 70% tổng năng lượng sử dụng, cũng được hưởng mức thuế ưu đãi tương tự.
- Mazda chính thức ra mắt logo mới
Tại Triển lãm Japan Mobility Show 2025, Mazda đã chính thức công bố biểu tượng thương hiệu mới có dạng 2D phẳng.
Thực tế, logo mới của Mazda đã từng được hé lộ vào khoảng tháng 7/2024 thông qua các hồ sơ đăng ký bản quyền tại Nhật Bản. Ngoài ra, logo này cũng xuất hiện trên mẫu EZ-60 tại thị trường Trung Quốc.
Đây là phiên bản cải tiến từ biểu tượng “đôi cánh chữ M” quen thuộc ra đời từ năm 1997, nay được tái hiện với phong cách hiện đại hơn. Theo xu hướng thiết kế phẳng mà nhiều thương hiệu lớn như Volkswagen hay BMW đã theo đuổi, Mazda cũng hướng đến một diện mạo tối giản, phẳng và dễ nhận diện trên các nền tảng số.
Theo đó, logo mới đã loại bỏ lớp phủ kim loại hay hiệu ứng 3D. Phần viền bên ngoài logo mới cũng được làm tròn hơn, trong khi phần cánh chim cong mềm mại trước đây giờ chuyển thành các đường thẳng, sắc cạnh.
Bên cạnh đó, Mazda còn giới thiệu thiết kế mới cho logo dạng chữ. Thiết kế này đã được thể hiện trên dòng CX-5 thế hệ mới, cụ thể là dòng chữ MAZDA thanh mảnh ở nắp cốp sau và trên vô-lăng, cũng như ở đuôi xe của các dòng EZ-60 và EZ-6 tại Trung Quốc.
Mazda cho biết quá trình chuyển đổi sang logo dạng 2D sẽ bắt đầu được triển khai trên các nền tảng truyền thông kỹ thuật số.