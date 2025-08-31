Bản tin Xe cộ 31/8: Tesla Model Y thể thao hơn với phiên bản Performance

- Tesla Model Y thể thao hơn với phiên bản Performance
Mẫu crossover thuần điện cỡ nhỏ Tesla Model Y Performance vừa chính thức trình làng tại nhiều thị trường, vốn sẽ cạnh tranh trực tiếp với Ford Mustang Mach-E GT.
Sau nhiều hình ảnh teaser, Tesla đã chính thức giới thiệu phiên bản hiệu năng cao của mẫu crossover thuần điện cỡ nhỏ - chiếc Tesla Model Y Performance.
Giống như Model 3 Performance, Model S Plaid hay Model X Plaid, Tesla Model Y Performance được nâng cấp ngoại hình thể thao và tăng công suất so với bản tiêu chuẩn.
Ngoại hình của mẫu crossover thuần điện này được phát triển trên bản facelift Tesla Model Y Juniper, vốn đã được giới thiệu vào đầu năm nay.
Tesla Model Y Performance được trang bị cấu hình 2 động cơ điện AWD. Công suất của xe đạt mức 466 mã lực đối với phiên bản châu Âu, và lên đến 517 mã lực khi phân phối tại thị trường Bắc Mỹ.
Với phiên bản tại thị trường châu Âu, mẫu crossover thuần điện này có khả năng tăng tốc từ 0 lên 100 km/h trong 3,5 giây, trước khi đạt tốc độ tối đa 250 km/h. Hiệu suất này tối ưu hơn Model Y Long Range AWD tới 1,3 giây.
- Xe số sàn đang dần biến mất
Với sự phát triển của công nghệ, hộp số tự động ngày càng phổ biến.
Những năm 2000, xu hướng sử dụng xe gầm cao nở rộ tại các quốc gia phương tây, khiến sedan dần không còn được ưa chuộng. Và gần đây, một sự thay đổi cũng đang được diễn ra tương tự khi hộp số tự động trở thành trang bị tiêu chuẩn ở nhiều thị trường, đe dọa sự tồn tại của xe số sàn.
Năm 2001, gần như toàn bộ ôtô đăng ký mới tại 5 thị trường lớn châu Âu gồm Đức, Anh, Pháp, Italy và Tây Ban Nha đều dùng số sàn. Số liệu cho thấy khi đó, xe số sàn chiếm đến 91% lượng đăng ký ở 5 thị trường này, phổ biến hơn cả số tự động ngay cả trong phân khúc xe sang.
Khi đó, công nghệ chưa phát triển như hiện nay, chi phí nghiên cứu cao tác động trực tiếp đến giá bán, khiến hộp số tự động trở thành tính năng xa xỉ hơn là phổ thông.
Tuy nhiên, giống như túi khí và nhiều công nghệ ôtô khác, quy trình sản xuất và nghiên cứu đã dễ dàng hơn, mang các tính năng cao cấp đến gần xe phổ thông. Với tình trạng ùn tắc ở các đô thị lớn cùng việc người lái ngày càng bận rộn, hộp số tự động nhanh chóng trở thành lựa chọn phù hợp với thực tế mới.
Theo Motor1, năm 2024, xe số sàn chỉ còn chiếm 29% lượng đăng ký mới tại 5 thị trường lớn ở châu Âu. Phân tách theo thương hiệu phổ thông và thương hiệu cao cấp cũng cho thấy sự thay đổi rõ rệt.
Năm 2001, xe sang dùng số tự động chỉ chiếm 31% doanh số. Đến năm 2024, con số này đã đạt 97%. Với các thương hiệu phổ thông, tỷ lệ xe số tự động cũng tăng mạnh từ 5% năm 2001 lên 63% trong năm ngoái.
Sự thay đổi mạnh mẽ này cũng tác động trực tiếp đến Mỹ. Quốc gia của những chiếc xe gầm cao cỡ lớn và xa lộ dài cũng chính là thị trường lớn nhất cho hộp số tự động. General Motors là hãng đầu tiên sản xuất xe số tự động hàng loạt vào năm 1939.
Ngay từ năm 2001, xe số tự động đã phổ biến tại Mỹ và nay càng áp đảo hơn. Số liệu cho thấy 25 năm trước, gần 72% xe mới, bao gồm cả xe bán tải cỡ nhỏ, sử dụng hộp số tự động, trong khi xe số sàn chiếm 28%. Năm 2024, xe số sàn chỉ còn chiếm vỏn vẹn 0,8% lượng ôtô mới bán ra tại Mỹ.
Xe số sàn dường như “sắp tuyệt chủng”, ngoại trừ một số ít mẫu xe thể thao vẫn duy trì cần số truyền thống. Nhưng với xu hướng hiện tại, ngay cả nhóm xe này cũng có nguy cơ biến mất trong vài năm tới.
- Bộ đôi xe Toyota Camry và Fortuner tăng giá bán tại Việt Nam
Hai mẫu xe chủ lực của Toyota Việt Nam vừa có đợt tăng giá từ 8 đến 12 triệu đồng.
Trên website chính thức, Toyota Việt Nam đã cập nhật bảng giá mới cho dòng sedan hạng D Camry. Tất cả phiên bản đều tăng thêm 12 triệu đồng. Cụ thể, Camry 2.0Q tăng từ 1,22 tỷ lên 1,232 tỷ đồng; Camry 2.5 HEV Mid tăng từ 1,46 tỷ lên 1,472 tỷ đồng; Camry 2.5 HEV Top tăng từ 1,53 tỷ lên 1,542 tỷ đồng.
Đáng chú ý, việc tăng giá không đi kèm bất kỳ nâng cấp nào về trang bị hay tính năng. Hiện Toyota chưa đưa ra lý do chính thức cho động thái điều chỉnh giá lần này.
Camry vốn giữ vị thế áp đảo trong phân khúc sedan hạng D với 85,9% thị phần nửa đầu năm 2025. Xe cung cấp hai tùy chọn động cơ: máy xăng 2.0L công suất 169 mã lực, mô-men xoắn 206 Nm trên bản 2.0Q; và hệ truyền động hybrid 2.5L kết hợp mô-tơ điện, cho tổng công suất 184 mã lực từ động cơ xăng và 134 mã lực từ mô-tơ điện.
Khác với Camry, chỉ hai phiên bản Fortuner Legender dùng động cơ xăng 2.7L được điều chỉnh giá, với mức tăng 8 triệu đồng. Fortuner Legender 2.7 4x2 AT tăng từ 1,29 tỷ lên 1,298 tỷ đồng, trong khi Fortuner Legender 2.7 4x4 AT tăng từ 1,395 tỷ lên 1,403 tỷ đồng. Các phiên bản còn lại giữ nguyên giá bán.
- Hãng xe mâu thuẫn vì quy định khí thải ở châu Âu
Thương hiệu Kia của Hàn Quốc khẳng định đã có kế hoạch đáp ứng quy định khí thải mà châu Âu dự kiến áp dụng, trái ngược với phản ứng của hiệp hội các hãng xe ở lục địa già.
Theo InsideEVs, Kia đang đi ngược lại xu hướng chung ở châu Âu, tin rằng một vài hãng xe thực sự có thể đáp ứng các tiêu chuẩn khí thải nghiêm ngặt hơn. Hiện, kế hoạch cấm xe động cơ đốt trong vào năm 2035 của Liên minh châu Âu đang vướng phải phản ứng của nhiều hãng xe đang kinh doanh ở lục địa già.
“Chúng tôi có kế hoạch đạt được 100% mức độ tuân thủ các quy định khí thải ở châu Âu vào năm 2035”, CEO Kia châu Âu Marc Hedrich phát biểu vào tuần trước tại buổi khởi động dây chuyền sản xuất Kia EV4 ở nhà máy Slovakia.
Lập trường của hãng xe Hàn Quốc là trái ngược hoàn toàn những gì Hiệp hội các nhà sản xuất ôtô châu Âu (ACEA) và Hiệp hội các nhà cung cấp ôtô châu Âu (CLEPA) nêu ra trong thông điệp chung gửi trực tiếp cho bà Ursula von der Leyen - người đứng đầu Ủy ban châu Âu.
ACEA và CLEPA cho biết trong hoàn cảnh hiện tại, dưới sự cạnh tranh ngày càng tăng từ Trung Quốc cũng như chính sách thuế quan mới do Mỹ áp đặt, việc đạt được các quy định nghiêm ngặt hơn về khí thải là “không còn khả thi”.
- Cận cảnh Honda Accord 2025 ra mắt tại Thái Lan, giá từ 1,2 tỷ đồng
Honda Accord 2025 đã chính thức ra mắt tại thị trường Thái Lan với nhiều công nghệ mới, đáng chú ý giá bán còn thấp hơn đời cũ nhưng đi kèm nhiều trang bị hiện đại hơn.
Tại Thái Lan, Honda Accord 2025 được phân phối với 3 phiên bản đi kèm mức giá bán dao động từ 1,479 – 1,729 triệu Baht (tương đương 1,199 – 1,402 tỷ đồng). So với đời cũ, mẫu sedan hạng D này rẻ hơn 70.000 Baht (khoảng 56 triệu đồng), tạo lợi thế cạnh tranh đáng kể.
Điểm nâng cấp đáng chú ý nhất trên Honda Accord 2025 chính là việc bổ sung hệ thống cảnh báo điểm mù (Blind Spot Information – BSI), thay thế hoàn toàn cho công nghệ camera LaneWatch từng gây nhiều tranh luận trong các thế hệ trước.
BSI hiển thị cảnh báo trực tiếp qua đèn LED tích hợp trên gương chiếu hậu, giúp người lái dễ dàng nhận biết phương tiện đang nằm trong vùng điểm mù hai bên hông xe.
Bên cạnh đó, toàn bộ dải sản phẩm còn được trang bị thêm hệ thống cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau (Cross Traffic Monitor), hỗ trợ đắc lực khi lùi xe ra khỏi bãi đỗ hoặc không gian khuất tầm nhìn.
Phiên bản Honda Accord 2025 phân phối tại Thái Lan vẫn sử dụng hệ truyền động hybrid e:HEV với động cơ xăng 2.0L chu trình Atkinson, cho công suất 145 mã lực và mô-men xoắn 182 Nm. Động cơ này kết hợp cùng mô-tơ điện mạnh 181 mã lực, 335 Nm, mang lại tổng công suất hệ thống lên đến 207 mã lực.