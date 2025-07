Bản tin Xe cộ 31/7: KIA EV4 có thể chạy 630km sau một lần sạc

Do đó nhiều khả năng đây là phiên bản nâng cấp giữa vòng đời (facelift) của mẫu xe điện VinFast VF 6, thay vì một mẫu xe hoàn toàn mới. Nhận định này cũng phù hợp với chu kỳ phát triển sản phẩm hiện tại của VinFast, khi VF 6 đã được giới thiệu ra thị trường hơn hai năm.

Trong Công báo Sở hữu Công nghiệp số 448, tập A - Quyển 2 do Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam phát hành vào tháng 7/2025, một bản vẽ thiết kế kiểu dáng công nghiệp của mẫu xe VinFast mới bất ngờ được hé lộ. Đây là một mẫu SUV/Crossover chạy hoàn toàn bằng điện, có thiết kế tổng thể khá giống với VinFast VF 6.

Chia sẻ trên diễn đàn Tesla Owners Online, một chủ xe Cybertruck sống tại tiểu bang Texas (Mỹ) cho biết đang ở nhà thì nghe thấy một tiếng nổ nhỏ như shotgun, phát ra từ chiếc Cybertruck Foundation Series đang đỗ bên ngoài. Anh cho biết đã nhìn thấy khói hoặc bụi bốc lên từ thùng xe chiếc bán tải điện Tesla.

Sau tiếng nổ, phần thân bên phải của chiếc Tesla Cybertruck ngay lập tức sụp xuống. Chiếc bán tải điện sau đó được kéo đến trung tâm dịch vụ Tesla gần nhất. Tại đây, kỹ thuật viên phát hiện một trong những bộ giảm xóc và lò xo đã tự đẩy lên trên, làm hỏng một phần khung xe.

- Xe điện mini Honda N-One e: chính thức ra mắt, di chuyển tối đa 270 km

Honda N-One e: sở hữu thiết kế nhỏ gọn của dòng xe kei-car nổi tiếng tại Nhật Bản và sẽ cạnh tranh trực tiếp với Vinfast VF 3 nếu có mặt tại Việt Nam.

Sau một số teaser, Honda đã chính thức giới thiệu mẫu xe điện cỡ nhỏ Honda N-One e:. Chiếc xe mang phong cách hatchback 5 cửa dành cho đô thị với ngôn ngữ thiết kế vuông vức quen thuộc của các dòng xe kei-car đến từ Nhật Bản.

Thông số kích thước của Honda N-ONE e: vẫn chưa được công bố. Xe được trang bị bộ mâm 14 inch cùng 5 màu sắc ngoại thất trẻ trung gồm trắng Platinum White Pearl, bạc Lunar Silver Metallic, xanh Fjord Mist Pearl, xanh Seabed Blue Pearl và màu sơn đặc biệt xanh Cheerful Green.

Tại thời điểm ra mắt, Honda N-One e: được phân phối với 2 phiên bản là N-ONE e: G và N-ONE e: L. Phiên bản tiêu chuẩn được trang bị 1 động cơ điện 53 mã lực, hệ dẫn động cầu trước và bộ pin điện 29,6 kWh.

Phiên bản cao cấp hơn sử dụng 1 động cơ điện 64 mã lực. Cả 2 đều sử dụng hệ dẫn động cầu trước, với khả năng di chuyển tối đa lần lượt là 245 km và 270 km theo chuẩn WLTC.