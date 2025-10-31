Bản tin Xe cộ 31/10: Chiếc siêu xe chạy điện 'xấu xí' của Mercedes trông thế nào?

- Chiếc siêu xe chạy điện 'xấu xí' của Mercedes trông thế nào?
Được xem là thiết kế "kì quái" nhất của Mercedes-Benz trong năm, GT XX EV có gì đặc biệt?
Tại JMS 2025, bản concept chạy điện mang tên GT XX Concept được xuất hiện sau 3 tháng giới thiệu toàn cầu. Ngay từ khi xuất hiện, mẫu xe đã gây tranh cãi về mặt thiết kế.
Chiếc xe được mang màu sơn cam Sunset Beam và thiết kế lấy ý tưởng từ chiếc C-111 huyền thoại năm 1970, từng đạt kỷ lục về sức mạnh. Và điều này cho thấy, thứ mà Mercedes-AMG đang hướng đến với GT XX EV không phải là mặt thẩm mỹ, mà là hiệu suất.
Ngay từ đầu xe, ta có thể nhìn thấy phần lưới tản nhiệt viền LED cỡ lớn được đăt sát gần cản trước, dồn trọng tâm của toàn bộ xe về phía trước.
Các chi tiết khe gió ở nắp ca pô góp phần tăng tính khí động học cho xe.
Điểm gây tranh cãi còn nằm ở phần đuôi, khi phía trước được thiết kế như một "siêu xe chạy xăng", phần đuôi với thiết kế đèn đặt ngang, bóng tròn cùng kiểu đèn LED pixel khiến nhìn từ phía sau, mẫu siêu xe điện trông như một chiếc xe đồ chơi.
Dù không phải là một mẫu xe được đánh giá cao về mặt thiết kế, sức mạnh của chiếc siêu xe điện này là điều không thể phủ nhận. Xe sở hữu 3 motor điện, 2 ở phía sau, một đặt trước, cho tổng công suất đến 945 mã lực, cho khả năng tăng tốc 0-96 km/h trong 2 giây trước khi đạt vận tốc tối đa 320 km/h.
- Ducati Monster 2026 trình làng - "quái thú" được tăng cường sức mạnh!
Ducati chính thức ra mắt Monster 2026 với sự nâng cấp toàn diện về động cơ, bộ khung và trang bị.
Phiên bản Ducati Monster 2026 là thuộc thế hệ thứ 5 của dòng naked bike huyền thoại. Xe vẫn giữ triết lý đặc trưng đã được Ducati duy trì từ khi trình làng năm 1992, nhưng đã được nâng cấp toàn diện với động cơ mới, khung xe cải tiến và hệ thống điện tử tiên tiến nhất trong phân khúc.
Trái tim của Monster 2026 là động cơ V2 dung tích 890cc, tích hợp hệ thống Intake Variable Timing (IVT) giúp điều chỉnh thời điểm mở van phù hợp với mọi điều kiện lái, từ phố xá đông đúc đến đường trường. Động cơ này tạo ra công suất tối đa 109,5 mã lực tại 9.000 vòng/phút, momen xoắn cực đại 91 Nm tại 7.250 vòng/phút. Ducati cũng cho biết mô-men xoắn của xe duy trì trên 80% mức cực đại ở vòng tua 4.000 đến 10.000 vòng/phút. Động cơ nhẹ hơn gần 6 kg so với phiên bản trước, chu kỳ kiểm tra van được kéo dài đến 45.000 km.
Khung xe mới vẫn sử dụng động cơ làm thành phần chịu lực, với khung Monocoque nhôm liên kết trực tiếp với nắp xi-lanh, kết hợp subframe trellis làm từ technopolymer và gắp đôi mới. Khối lượng bản thân xe chỉ 175 kg, nhẹ hơn 4 kg so với phiên bản trước. Hệ thống treo phía trước sử dụng phuộc USD Showa 43 mm, phía sau là phuộc đơn điều chỉnh preload, phanh trước trang bị caliper Brembo M4.32 radial cùng đĩa đôi 320 mm.
- Ngắm xe mui trần siêu sang, chế tác thủ công của Mercedes-Maybach
Chiếc xe được trạm khắc các logo Maybach phong cách Monogram từ ngoài vào trong, với các trang bị siêu sang đầu bảng của Mercedes-Maybach.
Mẫu roadster siêu sang của Mercede-Maybach được mang đến trưng bày tại triển lãm JMS 2025. So với chiếc từng xuất hiện vào năm ngoái, mẫu xe cũng không có quá nhiều thay đổi.
Phiên bản giới thiệu tại Nhật Bản mang màu sơn White Ambience cùng bộ mâm Maybach đặc trưng, nhưng không phải bộ mâm dạng chảo từng đi cùng chiếc SL xuất hiện tại Đức năm 2024.
Mercedes‑Maybach SL 680 Monogram Series White Ambience sở hữu nước sơn trắng nhám Opalite White Magno, với lưới tản nhiệt dạng dọc. Lưới bảo vệ cản trước cũng được trang trí với các họa tiết logo monogram.
Các logo xuất hiện dày đặc ở nắp ca pô và phần mui xếp phía sau, sử dụng kĩ thuật mài nhẵn thủ công.
Đuôi trông vẫn thể thao nhưng sang trọng với ống xả kép mạ chrome.
Xe có cấu hình 2 chỗ ngồi, khác với kiểu 2+2 quen thuộc trên những chiếc AMG SL-Class.
- Thị trường xe máy Việt Nam đổi chiều: Xe xăng chững lại, xe điện bứt tốc mạnh mẽ
Thị trường xe máy Việt Nam trong những tháng đầu năm đang ghi nhận xu hướng giảm nhu cầu đối với xe chạy xăng, trong khi sức mua xe điện ngày càng tăng.
Thị trường xe máy Việt Nam đang chứng kiến sự chuyển mình rõ rệt khi doanh số xe máy xăng có dấu hiệu chững lại, trong khi xe điện tăng trưởng nhanh chóng.
Theo số liệu từ Hiệp hội Các nhà sản xuất xe máy Việt Nam (VAMM), tổng doanh số bán hàng của 5 thành viên gồm Honda, Yamaha, Piaggio, Suzuki và SYM trong giai đoạn tháng 7 đến tháng 9/2025 đạt 621.732 xe, giảm 9,37% so với cùng kỳ năm 2024.
Tính chung 9 tháng đầu năm 2025, các doanh nghiệp thuộc VAMM tiêu thụ 1.906.023 xe, chỉ tăng nhẹ 0,69% so với cùng kỳ năm ngoái (1.892.873 xe). Điều này cho thấy nhu cầu đối với xe máy xăng đang dần bão hòa.
Trong nhóm này, Honda - hãng chiếm khoảng 80% thị phần xe máy tại Việt Nam tiếp tục dẫn đầu doanh số nhưng cũng ghi nhận mức giảm đáng kể. Riêng tháng 9/2025, Honda bán ra 163.787 xe, giảm 11,4% so với cùng kỳ 2024. Tổng cộng, từ tháng 4 đến tháng 9/2025, hãng này bán được 1.028.183 xe, thấp hơn so với cùng kỳ năm tài chính trước.
Trái ngược với đà chững lại của xe máy xăng, xe máy điện đang ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng. Theo Motorcycles Data, phân khúc xe điện hạng nhẹ (dưới 50cc) tăng gần 90%, trong khi nhóm xe điện hiệu suất cao (tương đương xe xăng trên 50cc) tăng tới 178% trong 9 tháng đầu năm 2025.
VinFast là thương hiệu dẫn đầu với mức tăng trưởng 354%, bỏ xa các đối thủ cùng phân khúc. Yadea xếp thứ hai với mức tăng 48,5%, còn các hãng như Dibao, Pega, Dat Bike cũng đang mở rộng nhanh chóng thị phần.
- Ra mắt xe ga Honda Genio 2026, hút giới trẻ thế hệ Gen Z
Honda Genio 2026 vừa được tung ra thị trường Đông Nam Á, giá từ hơn 31 triệu đồng, có thiết kế đồ họa rất cuốn hút giới trẻ Gen Z.
Honda Genio 2026 vừa chính thức được tung ra thị trường Indonesia. Các phiên bản của Genio 2026 mới thể hiện tinh thần trẻ trung, thời trang và đậm dấu ấn cá nhân của thế hệ Gen Z. Điểm thay đổi nổi bật của phiên bản mới không nằm ở thiết kế, tính năng hay động cơ, mà ở sự phối màu và họa tiết sọc thân xe – yếu tố được giới trẻ đặc biệt yêu thích.
Honda Genio 2026 có hai phiên bản gồm CBS và CBS-ISS, tổng cộng sáu lựa chọn màu sắc hiện đại, phù hợp với xu hướng. Phiên bản Honda Genio CBS sở hữu màu Đen bóng (Glossy Black) với thiết kế cổ điển, sang trọng, giá lăn bánh tại DKI Jakarta là 20.075.000 IDR (31,95 triệu đồng), phù hợp với người dùng yêu thích sự đơn giản và tinh tế.
Trong khi đó, Honda Genio CBS Special Color nổi bật nhờ bộ vành trắng và hai tùy chọn màu tam thể đặc biệt (Đỏ – Trắng – Xanh dương) gợi nhớ phong cách rô-bốt Gundam, và màu Trắng-Đen trẻ trung, năng động. Phiên bản này có giá 20.275.000 IDR (32,27 triệu đồng).
Cao cấp hơn là Honda Genio CBS-ISS, được trang bị Hệ thống dừng tạm thời (ISS), mang phong cách tối giản và thanh lịch với ba tùy chọn màu mới: Nâu Mờ, Xanh Mờ và Đen Mờ Fabulous, giá bán 20.695.000 IDR (32,94 triệu đồng).