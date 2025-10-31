Bản tin Xe cộ 31/10: Chiếc siêu xe chạy điện 'xấu xí' của Mercedes trông thế nào?

- Chiếc siêu xe chạy điện 'xấu xí' của Mercedes trông thế nào?

Được xem là thiết kế "kì quái" nhất của Mercedes-Benz trong năm, GT XX EV có gì đặc biệt?

Tại JMS 2025, bản concept chạy điện mang tên GT XX Concept được xuất hiện sau 3 tháng giới thiệu toàn cầu. Ngay từ khi xuất hiện, mẫu xe đã gây tranh cãi về mặt thiết kế.

Chiếc xe được mang màu sơn cam Sunset Beam và thiết kế lấy ý tưởng từ chiếc C-111 huyền thoại năm 1970, từng đạt kỷ lục về sức mạnh. Và điều này cho thấy, thứ mà Mercedes-AMG đang hướng đến với GT XX EV không phải là mặt thẩm mỹ, mà là hiệu suất.

Ngay từ đầu xe, ta có thể nhìn thấy phần lưới tản nhiệt viền LED cỡ lớn được đăt sát gần cản trước, dồn trọng tâm của toàn bộ xe về phía trước.

Các chi tiết khe gió ở nắp ca pô góp phần tăng tính khí động học cho xe.

Điểm gây tranh cãi còn nằm ở phần đuôi, khi phía trước được thiết kế như một "siêu xe chạy xăng", phần đuôi với thiết kế đèn đặt ngang, bóng tròn cùng kiểu đèn LED pixel khiến nhìn từ phía sau, mẫu siêu xe điện trông như một chiếc xe đồ chơi.

Dù không phải là một mẫu xe được đánh giá cao về mặt thiết kế, sức mạnh của chiếc siêu xe điện này là điều không thể phủ nhận. Xe sở hữu 3 motor điện, 2 ở phía sau, một đặt trước, cho tổng công suất đến 945 mã lực, cho khả năng tăng tốc 0-96 km/h trong 2 giây trước khi đạt vận tốc tối đa 320 km/h.