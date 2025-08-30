Bản tin Xe cộ 30/8: Đại gia bí ẩn 'mua sỉ' bộ sưu tập 20 siêu xe McLaren

- Ford dồn lực cho xe điện giá rẻ, sẽ sản xuất Mustang 4 cửa
Trong thông cáo chiến lược sản phẩm mới nhất, Ford sẽ tập trung cho nền tảng EV phổ thông, đồng thời tiếp tục khai thác lợi nhuận từ các mẫu xe ăn khách như Mustang, Bronco và Maverick.
Ford vừa công bố chiến lược mới cho mảng xe điện, đặt trọng tâm vào nền tảng Ford Universal EV Platform với tham vọng phát triển tới 8 mẫu xe thuần điện giá rẻ. Hai sản phẩm mở đầu sẽ là một mẫu bán tải cỡ trung ra mắt năm 2027 và crossover cỡ nhỏ sản xuất từ 2028 tại nhà máy Louisville, Kentucky.
Giám đốc Điều hành Ford Jim Farley trình bày về kế hoạch dài hạn nhằm phát triển nền tảng Ford Universal EV Platform, giúp thương hiệu giành lại lợi thế trong phân khúc xe điện trên toàn cầu.
Tuy nhiên, các mẫu xe điện cỡ lớn, gồm dòng bán tải full-size được sản xuất tại nhà máy BlueOval City (Tennessee) và xe van thương mại mới tại nhà máy Ohio, bị dời kế hoạch ra mắt sang năm 2028. Ban lãnh đạo khẳng định chỉ tung sản phẩm thuần điện nếu có thể đạt lợi nhuận trong vòng 1 năm, điều mà Mustang Mach-E và F-150 Lightning hiện vẫn chưa làm được.
Song song với đó, Ford vẫn tiếp tục đầu tư và nâng cấp các dòng xe sử dụng động cơ đốt trong sinh lời. Tuy nhiên, một số sản phẩm thế hệ mới, trong đó có F-150, đã bị trì hoãn. CEO Jim Farley nhấn mạnh chiến lược sẽ xoay quanh việc mở rộng các nhánh xe Mustang, Bronco và Maverick, đồng thời phát triển thêm biến thể hybrid và EREV.
Ra mắt vào năm 2020, E-Transit là biến thể thuần điện của dòng xe van Ford Transit thế hệ thứ 4. Doanh số của mẫu xe này không mấy khả quan khiến Ford phải dời lịch ra mắt của thế hệ mới đến năm 2028.
Ở mảng thương mại, Ford E-Transit, mẫu xe van thuần điện, có doanh số giảm 34% trong nửa đầu năm nay. Điều này khiến thế hệ mới của dòng xe này bị dời lịch ra mắt đến năm 2028. Ford Mustang Mach-E cũng tiếp tục gặp khó: dù đã ra mắt biến thể Rally, doanh số tại Mỹ của mẫu xe này vẫn giảm 2% nửa đầu năm nay. Bất chấp mức thuế quan của chính phủ Trump, hãng vẫn duy trì sản xuất tại Mexico.
Trong nhóm bán tải, kế hoạch với mẫu bán tải điện cỡ lớn mã hiệu T3 tiếp tục bị lùi lịch đến năm 2028. Đây là sản phẩm được thiết kế để thay thế F-150 Lightning và sẽ sản xuất tại nhà máy BlueOval City. Trong khi đó, bán tải điện cỡ trung, vốn đã được hé lộ vào giữa tháng 8 này, sẽ bắt đầu sản xuất ở Louisville từ 2027 với giá khởi điểm 30.000 USD. Chiếc xe có thiết kế nhỏ gọn hơn F-150 nhưng rộng hơn Toyota RAV4, sử dụng pin LFP từ nhà máy Michigan.
Mẫu bán tải thuần điện Ford F-150 Lightning vẫn chưa mang lại lợi nhuận cho thương hiệu. Hãng đang phát triển dòng bán tải hoàn toàn mới với mã nội bộ "T3", dự kiến sẽ thay thế F-150 Lightning từ năm 2028.
Song song với xe điện, Ford vẫn đầu tư mạnh vào các dòng xe xăng và hybrid. Ford F-150, mẫu xe bán chạy hàng đầu tại Mỹ, đã ra mắt bản facelift vào năm 2023 nhưng thế hệ kế tiếp bị lùi lịch ra mắt đến 2028. Riêng F-150 Lightning, dù vẫn là bán tải điện bán chạy nhất nước Mỹ, doanh số nửa đầu năm nay đã giảm 17% và sản lượng bị cắt giảm. Xe vẫn được sản xuất tại Dearborn cho đến khi mẫu "T3" ra mắt.
- Nissan Kicks thế hệ mới có gì đặc biệt?
Mẫu xe động cơ lai Nissan Kicks vừa được công bố giá bán và đi kèm nhiều thay đổi.
Nissan Kicks đáng chú ý với ngoại thất xe bắt mắt. Ngoài ra, hãng tập trung cải tiến công nghệ và trang bị bên trong để nâng cao trải nghiệm người dùng. Điểm nhấn lớn nhất trên Nissan Kicks 2026 là màn hình cảm ứng 12,3 inch, hỗ trợ Android Auto và Apple CarPlay không dây. Đây là cải tiến đáng kể so với màn hình 7 inch trước đây vốn bị đánh giá thiếu tính năng. Trong khi đó, tại Việt Nam, Kicks hiện chỉ được trang bị màn hình 8 inch.
Ngoài ra, bản tiêu chuẩn S nay sở hữu 2 cổng USB-C phía trước, thay thế USB Type-A cũ. Các phiên bản SV và SR còn có thêm gói Cold Weather, bao gồm ghế trước sưởi, cửa gió hàng ghế sau và gương chiếu hậu sưởi, những tiện ích đặc biệt hữu dụng tại các vùng có khí hậu lạnh
Khác với bản tại Việt Nam sử dụng hệ thống hybrid e-Power, Nissan Kicks 2026 dành cho thị trường Mỹ tiếp tục trung thành với động cơ xăng 2.0L, cho công suất 141 mã lực và mô-men xoắn 190 Nm, đi kèm hộp số vô cấp Xtronic CVT. Đáng chú ý, người dùng Mỹ nay có thêm tùy chọn dẫn động bốn bánh toàn thời gian (AWD), mang lại trải nghiệm vận hành linh hoạt hơn.
Mức tiêu thụ nhiên liệu được công bố ở mức 8,4 lít/100 km trong đô thị, 6,7 lít/100 km trên cao tốc và trung bình 7,6 lít/100 km. Tuy nhiên, con số này vẫn cao hơn đáng kể so với Kicks e-Power tại Việt Nam, mẫu xe hybrid chỉ tiêu hao 2,2 lít/100 km nội đô, 6,1 lít/100 km cao tốc và 4,6 lít/100 km đường hỗn hợp.
- BMW R 1300 GS và R 1300 GSA thế hệ mới chính thức ra mắt tại Việt Nam
THACO AUTO phối hợp cùng BMW Motorrad đã chính thức giới thiệu hai mẫu mô tô địa hình cao cấp BMW R 1300 GS và BMW R 1300 GS Adventure (GSA) thế hệ mới tại thị trường Việt Nam.
Theo THACO AUTO, đây là cột mốc quan trọng đánh dấu sự xuất hiện của thế hệ “GS” mới, kết hợp giữa sức mạnh động cơ, khả năng chinh phục địa hình và công nghệ hỗ trợ lái tiên tiến hàng đầu.
Dòng GS của BMW Motorrad vốn nổi tiếng từ năm 1980 với sự ra đời của mẫu BMW R 80 G/S, chiếc enduro boxer đầu tiên mở ra phân khúc mô tô địa hình cỡ lớn. Trải qua hơn bốn thập kỷ, các phiên bản kế nhiệm như R 100 GS, R 1150 GS, R 1200 GS và R 1250 GSA đã trở thành biểu tượng của những tay lái đam mê phiêu lưu.
Thế hệ mới nhất BMW R 1300 GS và R 1300 GSA được kỳ vọng tiếp tục kế thừa di sản, đồng thời nâng trải nghiệm lái lên một tầm cao mới.
Ông Christof Lischka, Giám đốc Phát triển toàn cầu BMW Motorrad, chia sẻ: “BMW R 1300 GS và BMW R 1300 GSA không chỉ thay đổi về diện mạo mà còn mở ra chuẩn mực mới về sự thoải mái, công thái học và khả năng xử lý chính xác. Đặc biệt, R 1300 GSA được định vị là ‘chuẩn vàng’ trong phân khúc Adventure cỡ lớn”.
BMW R 1300 GS và R 1300 GSA được phát triển trên khung gầm hoàn toàn mới, giúp trọng lượng giảm lần lượt 12 kg so với thế hệ trước, còn 237 kg và 269 kg. “Trái tim” của xe là khối động cơ boxer hai xi-lanh dung tích 1.300 cc, sản sinh công suất 145 mã lực tại 7.750 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 149 Nm tại 6.500 vòng/phút. Đây là động cơ boxer mạnh mẽ nhất trong lịch sử BMW Motorrad.
- Đại gia bí ẩn 'mua sỉ' bộ sưu tập 20 siêu xe McLaren
Toàn bộ 20 siêu xe McLaren trong bộ sưu tập huyền thoại của ông Mansour Ojjeh đã chính thức thuộc về tay một nhà sưu tập duy nhất, đánh dấu thương vụ lịch sử trong giới chơi xe toàn cầu.
Trong thế giới sưu tầm xe, rất ít thương vụ có thể trở thành dấu mốc lịch sử. Tuy nhiên, thương vụ bán trọn bộ sưu tập McLaren của cố doanh nhân và nhân vật nổi tiếng trong làng đua xe, Mansour Ojjeh, vừa qua đã làm được điều đó.
Trong vòng chưa đầy 2 tháng, bộ sưu tập gồm 20 chiếc siêu xe McLaren độc bản của doanh nhân Mansour Ojjeh đã tìm được chủ sở hữu mới. Đặc biệt hơn, người mua là một cá nhân duy nhất.
Theo thông cáo từ Tom Hartley Jnr, toàn bộ 20 chiếc McLaren trong bộ sưu tập đã được bán thành công cho một người mua duy nhất, với mức giá không được tiết lộ. Điều này giúp bảo toàn tính nguyên vẹn của bộ sưu tập vốn được đánh giá là quan trọng nhất trong lịch sử McLaren từng được tập hợp.
Điểm khiến bộ sưu tập của Ojjeh trở nên đặc biệt không chỉ nằm ở số lượng mà còn ở sự chú trọng tuyệt đối đến từng chi tiết. Mỗi chiếc xe đều là chiếc cuối cùng của dòng sản phẩm tương ứng, thể hiện niềm đam mê của ông với sự chính xác và giá trị lịch sử. Gần như tất cả những chiếc xe trong bộ sưu tập này vẫn còn trong tình trạng "mới tinh", được McLaren trực tiếp bảo dưỡng và lưu giữ.
Theo đánh giá của giới chuyên môn, giá trị của bộ sưu tập McLaren của ông Mansour Ojjeh có thể vượt mức 70 triệu USD. Tuy nhiên, mức giá mà người mua duy nhất bỏ ra không được tiết lộ.
Trái tim của bộ sưu tập là chiếc McLaren F1 cuối cùng từng được sản xuất, khoác lớp sơn đặt riêng cam Yquem, sau này được cộng đồng sưu tầm tôn vinh là "Mansour Orange". Bên cạnh đó là những kiệt tác hiện đại của McLaren như P1 GTR, Speedtail, Senna, Sabre, Elva và nhiều mẫu xe khác. Tổng thể tạo nên một bộ sưu tập không có đối thủ trong lịch sử xe thể thao hiện đại.
Đây là thành công lớn thứ hai của Tom Hartley Jnr khi ông đứng sau thương vụ bán Bộ sưu tập Bernie Ecclestone, gồm 69 chiếc xe F1 lịch sử, cho Mark Mateschitz, con trai đồng sáng lập Red Bull Dietrich Mateschitz. Những chiếc xe đó từng gắn liền với các huyền thoại đua xe như Juan Manuel Fangio, Stirling Moss, Niki Lauda hay Michael Schumacher.
- Mercedes-Benz hé lộ SUV mạnh 496 mã lực, thiết kế cá tính, giá hơn 920 triệu đồng
Smart Automobile - liên doanh giữa Mercedes-Benz và Geely vừa giới thiệu Smart #1 Brabus Performance Edition 2026 với hàng loạt nâng cấp đáng chú ý.
Smart #1 Brabus Performance Edition 2026 có giá niêm yết 249.900 Nhân dân tệ (tương đương 924,07 triệu đồng). So với đời cũ, SUV này sở hữu 219 cải tiến, trong đó bao gồm 103 nâng cấp về ngoại thất và nội thất, 30 nâng cấp liên quan đến hệ truyền động và điều khiển, cùng 86 nâng cấp về tính năng thông minh và trang bị sang trọng.
Về thiết kế, Smart #1 Brabus Performance Edition 2026 tiếp tục giữ phong cách thể thao đặc trưng với màu sơn tùy chỉnh độc quyền, kết hợp bộ mâm hợp kim nhẹ Brabus Monoblock Z 10 chấu kích thước 19 inch.
Gói ngoại thất Brabus Design nổi bật với lớp sơn đen mờ, mui xe màu đỏ, lưới tản nhiệt ánh sáng đỏ, logo Brabus độc quyền, nắp capo và cánh gió thể thao, cùng logo màu đen. Đặc biệt, nghệ thuật chiếu sáng riêng biệt của Brabus càng làm tăng thêm bản sắc và tính nhận diện mạnh mẽ cho mẫu SUV điện hiệu suất cao này.
Cung cấp sức mạnh cho Smart #1 Brabus Performance Edition 2026 là 2 động cơ điện mang tới tổng công suất 496 mã lực. Thời gian tăng tốc từ 0-100 km/h chỉ trong 3,6 giây, đi kèm bộ lốp thể thao Michelin PS4 giúp rút ngắn quãng đường phanh từ 100 km/h về 0 xuống còn 34,38 mét.