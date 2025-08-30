Bản tin Xe cộ 30/8: Đại gia bí ẩn 'mua sỉ' bộ sưu tập 20 siêu xe McLaren

- Ford dồn lực cho xe điện giá rẻ, sẽ sản xuất Mustang 4 cửa

Trong thông cáo chiến lược sản phẩm mới nhất, Ford sẽ tập trung cho nền tảng EV phổ thông, đồng thời tiếp tục khai thác lợi nhuận từ các mẫu xe ăn khách như Mustang, Bronco và Maverick.

Ford vừa công bố chiến lược mới cho mảng xe điện, đặt trọng tâm vào nền tảng Ford Universal EV Platform với tham vọng phát triển tới 8 mẫu xe thuần điện giá rẻ. Hai sản phẩm mở đầu sẽ là một mẫu bán tải cỡ trung ra mắt năm 2027 và crossover cỡ nhỏ sản xuất từ 2028 tại nhà máy Louisville, Kentucky.

Giám đốc Điều hành Ford Jim Farley trình bày về kế hoạch dài hạn nhằm phát triển nền tảng Ford Universal EV Platform, giúp thương hiệu giành lại lợi thế trong phân khúc xe điện trên toàn cầu.

Tuy nhiên, các mẫu xe điện cỡ lớn, gồm dòng bán tải full-size được sản xuất tại nhà máy BlueOval City (Tennessee) và xe van thương mại mới tại nhà máy Ohio, bị dời kế hoạch ra mắt sang năm 2028. Ban lãnh đạo khẳng định chỉ tung sản phẩm thuần điện nếu có thể đạt lợi nhuận trong vòng 1 năm, điều mà Mustang Mach-E và F-150 Lightning hiện vẫn chưa làm được.

Song song với đó, Ford vẫn tiếp tục đầu tư và nâng cấp các dòng xe sử dụng động cơ đốt trong sinh lời. Tuy nhiên, một số sản phẩm thế hệ mới, trong đó có F-150, đã bị trì hoãn. CEO Jim Farley nhấn mạnh chiến lược sẽ xoay quanh việc mở rộng các nhánh xe Mustang, Bronco và Maverick, đồng thời phát triển thêm biến thể hybrid và EREV.

Ra mắt vào năm 2020, E-Transit là biến thể thuần điện của dòng xe van Ford Transit thế hệ thứ 4. Doanh số của mẫu xe này không mấy khả quan khiến Ford phải dời lịch ra mắt của thế hệ mới đến năm 2028.

Ở mảng thương mại, Ford E-Transit, mẫu xe van thuần điện, có doanh số giảm 34% trong nửa đầu năm nay. Điều này khiến thế hệ mới của dòng xe này bị dời lịch ra mắt đến năm 2028. Ford Mustang Mach-E cũng tiếp tục gặp khó: dù đã ra mắt biến thể Rally, doanh số tại Mỹ của mẫu xe này vẫn giảm 2% nửa đầu năm nay. Bất chấp mức thuế quan của chính phủ Trump, hãng vẫn duy trì sản xuất tại Mexico.

Trong nhóm bán tải, kế hoạch với mẫu bán tải điện cỡ lớn mã hiệu T3 tiếp tục bị lùi lịch đến năm 2028. Đây là sản phẩm được thiết kế để thay thế F-150 Lightning và sẽ sản xuất tại nhà máy BlueOval City. Trong khi đó, bán tải điện cỡ trung, vốn đã được hé lộ vào giữa tháng 8 này, sẽ bắt đầu sản xuất ở Louisville từ 2027 với giá khởi điểm 30.000 USD. Chiếc xe có thiết kế nhỏ gọn hơn F-150 nhưng rộng hơn Toyota RAV4, sử dụng pin LFP từ nhà máy Michigan.