Bản tin Xe cộ 30/3: ‘Xe chủ tịch’ Mercedes-Maybach GLS 480 giảm giá gần 900 triệu đồng tại Việt Nam

Tuy rẻ hơn 2 triệu, nhưng các trang bị về động cơ và pin của Evo NEO cũng bị rút gọn hơn so với EVO 200. Cụ thể, xe cũng được trang bị động cơ điện với công suất 1500W gắn tại bánh sau nhưng tốc độ tối đa đạt được giới hạn ở mức 60 km/h thay vì 78km/h như bản EVO 200. Cùng với đó, pin LFP trên bản NEO chỉ cung cấp quãng đương tối đa là 117km thay vì 203km như bản EVO 200.

Mức giá bán niêm yết mà VinFast đưa ra cho Evo Neo là 24 triệu đồng, mức giá bán này đã bao gồm 1 pin LFP, bộ sạc và VAT. Như vậy so với xe máy điện VinFast Evo 200, thì giá Evo NEO rẻ hơn 2 triệu đồng.

- MG G50 chính thức ra mắt tại thị trường Việt Nam, giá từ 559 triệu đồng cho mẫu MPV 8 chỗ

Ngày 29/3, MG Việt Nam chính thức giới thiệu mẫu MPV 8 chỗ MG G50 ra thị trường Việt Nam với giá bán khởi điểm từ 559 triệu đồng.

Được ra mắt lần đầu tại Triển lãm Ô tô Việt Nam (VMS) vào tháng 10/2024, MG G50 nhanh chóng thu hút sự quan tâm của khách hàng nhờ hàng loạt trang bị nổi bật trong phân khúc như không gian rộng rãi với 8 chỗ ngồi tiêu chuẩn, hiếm hoi trong phân khúc MPV.

Tại thị trường Việt Nam, MG G50 được phân phối với 3 phiên bản 1.5 MT COM, 1.5T AT DEL và 1.5T AT LUX.

MG Việt Nam đã công bố giá bán chính thức MG G50 1.5 MT COM 559 triệu đồng, MG G50 1.5T AT DEL giá 698 triệu đồng, MG G50 1.5T AT LUX giá 749 triệu đồng.

Cả ba phiên bản MG G50 đều sử dụng động cơ xăng 1.5L Turbo cho công suất 169 mã lực (Hp) – một con số ấn tượng so với các mẫu xe cùng dung tích trong phân khúc MPV. Đặc biệt, mô-men xoắn lên đến 285 Nm, vượt trội hơn hẳn so với các mẫu MPV phổ thông khác tại Việt Nam. Điều này giúp MG G50 có sức kéo mạnh mẽ ngay cả khi chở đầy tải, một yếu tố quan trọng đối với dòng xe MPV.

Hai phiên bản 1.5T AT DEL và 1.5T AT LUX được trang bị hộp số ly hợp kép ướt 7 cấp (7DCT), cần số điện tử, giúp tối ưu không gian khoang lái và hạn chế nguy cơ gạt nhầm cần số từ hành khách.

Phiên bản 1.5 MT COM với hộp số sàn 6 cấp (6MT) cho khả năng kiểm soát linh hoạt, trải nghiệm chân thực.