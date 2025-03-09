Bản tin Xe cộ 3/9: Những mẫu xe nào đạt mức tiêu thụ nhiên liệu 4,83 lít/100 km?

- Phiên bản Camry đặc biệt của Toyota có công nghệ gì mới?
Nhằm duy trì sức hút, mới đây Toyota đã giới thiệu phiên bản Camry Sprint Edition tại Ấn Độ.
Tuy nhiên, với giá bán đắt đỏ và không có nâng cấp về hiệu suất, liệu phiên bản Camry này có đủ sức cạnh tranh trên thị trường?
Được biết, phiên bản Camry Sprint Edition được thiết kế với diện mạo thể thao, giá cao. Toyota Camry vẫn là một trong những mẫu sedan phổ biến nhất toàn cầu, với gần 600.000 xe được bán ra trong năm 2024. Để duy trì vị thế, Toyota đã ra mắt phiên bản đặc biệt Camry Sprint Edition tại Ấn Độ.
Phiên bản Camry này được sản xuất bởi liên doanh Toyota Kirloskar Motor, với những thay đổi chủ yếu về ngoại hình. Điểm nhấn là màu sơn hai tông màu độc đáo: nắp ca-pô, nóc xe, trụ và cốp được phủ sơn đen mờ, kết hợp với các màu thân xe như Đỏ, Trắng Ngọc trai, Xám, Xanh...
Ngoài ra, phiên bản Camry còn được trang bị mâm hợp kim đen và bộ bodykit thể thao, bao gồm cản trước, sau sắc nét và cánh gió. Tuy nhiên, những thay đổi này chỉ mang tính trang trí, không ảnh hưởng đến hiệu suất xe.
Giống như bản tiêu chuẩn, phiên bản Camry Sprint Edition vẫn sử dụng hệ thống truyền động hybrid 2.5 lít, sản sinh công suất 227 mã lực và mô-men xoắn 221 Nm. Xe chỉ có hệ dẫn động cầu trước, không có tùy chọn dẫn động bốn bánh như phiên bản tại Mỹ.
- Những mẫu xe nào đạt mức tiêu thụ nhiên liệu 4,83 lít/100 km?
Theo công bố từ các hãng xe, chỉ có hơn chục mẫu xe có mặt trên thị trường là đạt mức trên.
Dự thảo tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia mới do Cục Đăng kiểm (Bộ Xây dựng) đưa ra đặt mục tiêu mức tiêu hao nhiên liệu trung bình (CAFC) của toàn bộ xe con tại Việt Nam đạt 4,83 lít/100 km vào năm 2030. Mục tiêu nhằm giảm phát thải khí nhà kính, nhưng đang khiến nhiều doanh nghiệp ô tô lo lắng.
Tuy nhiên, Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) cho rằng nếu áp dụng theo tiêu chuẩn này, khoảng 96% xe chạy xăng truyền thống và 14% xe hybrid đang bán trên thị trường hiện nay sẽ không đạt yêu cầu.
Thống kê của VAMA cho thấy, chỉ hơn chục mẫu xe tại Việt Nam có mức tiêu hao nhiên liệu công bố thấp hơn 4,83 lít/100 km.
Toyota chiếm ưu thế với nhiều mẫu hybrid Trong danh sách đạt chuẩn, Toyota góp mặt nhiều nhất với Corolla Altis (4,76 lít/100 km), Camry HEV (4,2 lít/100 km), Yaris Cross HEV (3,8 lít/100 km) và Innova Cross HEV (4,35 lít/100 km).
Honda hiện có HR-V e:HEV RS (4,44 lít/100 km) và Civic e:HEV RS (4,56 lít/100 km). Mẫu CR-V hybrid có mức tiêu hao 4,45 lít/100 km ở điều kiện đô thị cơ bản nhưng tăng lên 4,95 lít/100 km khi chạy hỗn hợp và 5,24 lít/100 km ở đường đô thị phụ.
Ở phân khúc cao cấp, BMW XM 50e có mức tiêu thụ trung bình 1,3 lít/100 km. Volvo góp mặt với XC60 và XC90 hybrid chưa tới 2 lít/100 km. Land Rover có Range Rover Velar (1,9 lít/100 km), Porsche Cayenne hybrid khoảng 2 lít/100 km.
Suzuki có Swift hybrid (4,26 lít/100 km), Kia có Sorento PHEV (2 lít/100 km), còn Nissan có Kicks hybrid e-Power (4,6 lít/100 km).
Xe Trung Quốc và xe sang gây chú ý Một số hãng xe Trung Quốc cũng đưa ra mức tiêu hao rất thấp với các mẫu plug-in hybrid. BYD Sealion 6 PHEV chỉ 1,1 lít/100 km khi pin đầy, Jaecoo J7 hybrid thậm chí chỉ 1 lít/100 km.
- Điểm mặt những mẫu ô tô ra mắt tại Việt Nam trong tháng 8/2025
Trong tháng 8, hàng loạt mẫu ô tô mới ra mắt khách hàng Việt bao gồm phiên bản nâng cấp (facelift) và hoàn toàn mới lần đầu xuất hiện.
Dưới đây là một số mẫu ô tô mới vừa ra mắt tại Việt Nam trong tháng 8/2025.
1. VinFast Limo Green: giá bán 749 triệu đồng (đã gồm pin)
2. Volkswagen Touareg facelift: giá bán từ 2,368 - 3,399 tỷ đồng
3. Lynk & Co 01 Hyper: giá bán 919 triệu đồng
4. Ford Mustang Mach-E: giá bán 2,599 tỷ đồng
5. Ford Territory 2025: giá bán từ 762 - 896 triệu đồng
6. Lạc Hồng 900 LX: chưa công bố giá
7. Mercedes-Benz EQB 250+ FL: giá bán 2,309 tỷ đồng
- Toyota Việt Nam tăng trưởng 23% trong 8 tháng, doanh số Hybrid gấp đôi
Sáng 2/9, Toyota Việt Nam công bố trong tháng 8/2025 đã giao 5.406 xe tới khách hàng, tăng 23% so với cùng kỳ; riêng doanh số xe Hybrid tăng gấp đôi, khẳng định xu hướng xanh tại Việt Nam.
Trong tháng 8/2025, Yaris Cross tiếp tục duy trì vị trí dẫn đầu doanh số của Toyota với 1.012 xe được bàn giao đến tay khách hàng.
Trong tổng doanh số tháng 8, các mẫu xe Toyota đạt 5.171 xe, bao gồm 1.593 xe lắp ráp trong nước (CKD) và 3.578 xe nhập khẩu nguyên chiếc (CBU). Kết quả này cho thấy, dù thị trường có sự chững lại trong ngắn hạn, Toyota vẫn duy trì đà tăng trưởng nhờ cơ cấu sản phẩm đa dạng và sức hút ổn định ở nhiều phân khúc.
- Xiaomi tái lập thành tích bán hơn 30.000 xe mỗi tháng
Đây là kỳ thứ hai liên tiếp Xiaomi báo cáo lượng giao hàng vượt 30.000 xe/tháng. CEO Xiaomi đặt mục tiêu doanh số 350.000 xe trong năm nay.
Theo Car News China, Xiaomi vừa thông báo lượng giao hàng thành công trong tháng 8 đã vượt 30.000 xe, đánh dấu tháng thứ hai liên tiếp hãng xe điện Trung Quốc lập thành tích này.
Lượng giao hàng nói trên bao gồm Xiaomi SU7, Xiaomi SU7 Ultra và cả SUV điện đầu tiên Xiaomi YU7. Hồi tháng 7, Xiaomi cũng xác nhận đã bàn giao thành công hơn 30.000 xe.
Xiaomi cho biết trong tháng 8 đã mở thêm 18 showroom, nâng tổng số địa điểm kinh doanh lên thành 370 đại lý ở 105 thành phố tại Trung Quốc. Đến cuối tháng 8, Xiaomi cũng đã cho hoạt động 189 xưởng dịch vụ tại 112 thành phố. Trong tháng 9, hãng xe điện thuộc tập đoàn công nghệ Trung Quốc có kế hoạch mở thêm 32 đại lý tại 14 thành phố khác.
Giai đoạn 2 nhà máy xe điện Xiaomi ở Bắc Kinh (Trung Quốc) chuẩn bị bước vào sản xuất hàng loạt, còn địa điểm cho giai đoạn 3 của nhà máy cũng đã được xác định.
CEO Lei Jun của Xiaomi đặt mục tiêu doanh số 350.000 xe trong năm nay, kỳ vọng tăng lên thành 400.000-500.000 xe vào năm sau, thậm chí có thể đạt 800.000 xe.