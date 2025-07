Bản tin Xe cộ 3/7: Người tiêu dùng sẽ thích chiếc ô tô Toyota 10 túi khí, với giá 500 triệu đồng này

VinFast cũng sẽ chuyển đổi hệ thống điện - điện tử và động cơ điện từ hệ 100V sang 400V để tăng hiệu suất sạc và khả năng vận hành cho xe. Nhờ đó, thời gian sạc pin từ 10% lên 70% được rút ngắn còn khoảng hơn 30 phút, mang đến hiệu năng vận hành tốt hơn cho xe và tạo sự thuận tiện cho người sử dụng.

Việc phát triển thêm các tính năng này sẽ làm hạn bàn giao xe kéo dài hơn so với kế hoạch cũ khoảng 4 tháng. Toàn bộ chi phí tăng thêm do thay đổi kết cấu kỹ thuật, linh kiện và điều chỉnh kế hoạch sản xuất sẽ do VinFast chịu trách nhiệm, khách hàng hoàn toàn không phát sinh chi phí.

Thời gian bàn giao xe dự kiến vào tháng 12/2025, lùi 4 tháng so với khi chưa nâng cấp. Trường hợp khách hàng đã đặt cọc mà không muốn lùi thời gian nhận xe, VinFast sẽ hỗ trợ khách hàng chuyển đổi cọc sang dòng xe khác hoặc hoàn trả số tiền đặt cọc kèm theo một khoản chi phí tương đương với lãi suất tiết kiệm của ngân hàng tính từ thời điểm đặt cọc.

- Ford bứt phá doanh số tại Mỹ nhờ xe Hybrid

Nhờ sự tăng trưởng kỷ lục của dòng xe hybrid đã góp phần quan trọng giúp doanh số Ford tại Mỹ tăng 16% trong tháng 5/2025.

Tháng 5/2025, Ford đã công bố kết quả kinh doanh ấn tượng tại thị trường Mỹ với tổng doanh số tăng 16%, đạt 198.900 xe. Dù tổng thể doanh số tăng trưởng rất tốt, nhưng khi nhìn kỹ hơn, ta sẽ thấy một câu chuyện thú vị.

Thành công này chủ yếu đến từ hai mảng: xe hybrid bán chạy một cách đột biến và các dòng xe bán tải truyền thống vẫn giữ được sức hút mạnh mẽ. Hai mảng này chính là trụ cột nâng đỡ cho Ford, trong khi mảng xe thuần điện lại bất ngờ gặp khó khăn và sụt giảm doanh số.

Điểm sáng rực rỡ nhất trong báo cáo của Ford chính là sự thành công vang dội của các dòng xe hybrid. Doanh số của phân khúc này đã tăng vọt ở mức kỷ lục 50,5% so với cùng kỳ năm trước, với 20.494 chiếc được bán ra.

Sự tăng trưởng ngoạn mục này khẳng định xe hybrid đang là lựa chọn được người tiêu dùng Mỹ ưa chuộng, được xem như một giải pháp "cầu nối" hoàn hảo, vừa tiết kiệm nhiên liệu, vừa không phụ thuộc hoàn toàn vào hạ tầng trạm sạc.