Bản tin Xe cộ 3/2: Chiếc xe điện chạy bằng năng lượng mặt trời đầu tiên có phạm vi hoạt động 400 dặm đã lăn bánh trên đường

Hiện tại, Aptera đang tiến hành chạy thử tại trụ sở ở Carlsbad, California, với các bước đánh giá hiệu suất và đảm bảo an toàn đang được tiến hành. Công ty khẳng định họ đã nhận hơn 46.000 đơn đặt trước do tình trạng tích tục sản xuất bất đối từ gần ba năm qua.

Aptera đã huy động vốn từ cộng đồng, giúp người dân tham gia vào dự án, với 60 triệu USD (hơn 48 triệu bảng Anh) gần đây đã được huy động để hoàn thiện quá trình sản xuất.

- Honda chính thức mở bán ‘vua xe ga’ 160cc mới thế chân SH: Có phanh ABS, màn TFT 5 inch, giá hấp dẫn

‘Tân binh’ xe tay ga 160cc của Honda đã chính thức cập bến đại lý và được mở bán với mức giá hấp dẫn, sẵn sàng thế chân SH với loạt trang bị hàng đầu.

Cách đây ít ngày, Honda đã chính thức ra mắt All New PCX 160 tại thị trường Lào. Đến nay, Honda PCX 160 2025 đã cập bến đại lý và được mở bán với mức giá 87.560.000 Kip (tương đương khoảng 113 triệu đồng), mức giá này không chênh lệch quá nhiều so với SH 160i tại Việt Nam.

Về thiết kế, Honda PCX 160 mới được trang bị đèn pha LED mới tương tự như Forza 350, đèn hậu cũng được tinh chỉnh dạng LED trông thể thao và bắt mắt hơn.

Bên cạnh đó, PCX 160 2025 cũng sở hữu màn hình hiển thị TFT 5 inch mới (2 chế độ ngày và đêm) có thể kết nối với điện thoại thông minh thông qua Honda RoadSync, hỗ trợ nhận cuộc gọi, tin nhắn, điều hướng, nghe nhạc…

Về tính năng, Honda PCX 160 2025 sở hữu đầy đủ những công nghệ hiện đại nhất phân khúc. Trong đó bao gồm hệ thống phanh đĩa trước/sau được hỗ trợ bởi công nghệ chống bó cứng phanh ABS, hệ thống kiểm soát lực kéo HSTC, cổng sạc USB Type-C, hệ thống khóa thông minh Smart Key…