Bản tin Xe cộ 3/10: Doanh số xe Toyota tại Việt Nam tăng 36%

Mercedes-Benz sẽ ra mắt E-class thế hệ mới (W214) ngày 16/10 tại Hà Nội. Giới chuyên gia dự đoán E-class thế hệ thứ 6 sẽ có 3 phiên bản gồm E 200 Exclusive, E 200 Avantgader và E 300 AMG với giá khoảng từ 2-3 tỷ đồng.

Mercedes-Benz E-Class thế hệ mới (W214) được đánh giá là sự tổng hòa của thiết kế hiện đại, công nghệ dẫn đầu và hiệu suất vượt trội. Thiết kế có nhiều thay đổi, đường nét thanh lịch và mạnh mẽ cùng sự bổ sung của hàng loạt tính năng đặc biệt. E-Class thế hệ mới được kỳ vọng sẽ tiếp tục khẳng định vị thế dẫn đầu trong phân khúc sedan hạng sang cỡ trung.

Phần đầu xe với thiết kế mới, cụm đèn và lưới tản nhiệt thay đổi lớn so với thiết kế của những chiếc E-Class hiện bán tại Việt Nam. Nếu tinh ý, bạn có thể thấy ngoài điểm nhấn là logo ngôi sao 3 cánh lớn, biểu tượng của Mercedes-Benz thì mặt lưới tản nhiệt E-Class còn được cải tiến bằng vô số ngôi sao 3 cánh nhỏ mạ crom rất đẹp mắt, ấn tượng. Phần hộc đèn gầm bên dưới hai bên đầu xe được thay thế bằng cảm biến/mắt camera 306 độ.

Nội thất là sự lột xác mạnh mẽ nhất của E-Class thế hệ thứ 6. Trong đó, màn hình được thiết kế rộng, kéo dài từ khu vực trung tâm sang ghế phụ giúp hành khách ngồi trước thoải mái giải trí mà không phải quay sang màn hình trung tâm giữa xe. Phần cải tiến này giúp khách hàng liên tưởng đến màn hình của những chiếc Mercedes dòng S. Trong khi đó, người lái được trang bị 1 màn hình khá lớn sau vô lăng hiển thị đa thông tin.

E-class W214 còn trang bị kết nối không dây với điện thoại thông minh, hỗ trợ giọng nói tiếng Việt, giao diện thông minh hơn, định vị trực tuyến, cửa sổ trời toàn cảnh, đèn viền nội thất 64 màu, loa Burmester.

Giống như S-class, để xe vận hành mượt mà, êm ái hơn, E-class W214 sử dụng nền tảng MRA II. Theo một số thông tin, E-class W214 phiên bản E 200 sử dụng khối động cơ I4 2.0 Mild - Hybrid cho công suất 204 mã lực. Trong khi đó, E 300 AMG sản sinh công suất 258 mã lực. Cả 2 phiên bản này đều sử dụng hộp số 9 cấp, dẫn động cầu sau.

- Doanh số xe Toyota tại Việt Nam tăng 36%

Công ty Ô tô Toyota Việt Nam (TMV) ngày 2/10 công bố doanh số bán hàng tháng 9/2025 đạt 7.209 xe (bao gồm cả Lexus), ghi nhận mức tăng trưởng 36% so với tháng trước.