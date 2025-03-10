Bản tin Xe cộ 3/10: Doanh số xe Toyota tại Việt Nam tăng 36%

- E-class thế hệ thứ 6 dự kiến có 3 phiên bản, giá từ 2-3 tỷ đồng
Mercedes-Benz sẽ ra mắt E-class thế hệ mới (W214) ngày 16/10 tại Hà Nội. Giới chuyên gia dự đoán E-class thế hệ thứ 6 sẽ có 3 phiên bản gồm E 200 Exclusive, E 200 Avantgader và E 300 AMG với giá khoảng từ 2-3 tỷ đồng.
Mercedes-Benz E-Class thế hệ mới (W214) được đánh giá là sự tổng hòa của thiết kế hiện đại, công nghệ dẫn đầu và hiệu suất vượt trội. Thiết kế có nhiều thay đổi, đường nét thanh lịch và mạnh mẽ cùng sự bổ sung của hàng loạt tính năng đặc biệt. E-Class thế hệ mới được kỳ vọng sẽ tiếp tục khẳng định vị thế dẫn đầu trong phân khúc sedan hạng sang cỡ trung.
Phần đầu xe với thiết kế mới, cụm đèn và lưới tản nhiệt thay đổi lớn so với thiết kế của những chiếc E-Class hiện bán tại Việt Nam. Nếu tinh ý, bạn có thể thấy ngoài điểm nhấn là logo ngôi sao 3 cánh lớn, biểu tượng của Mercedes-Benz thì mặt lưới tản nhiệt E-Class còn được cải tiến bằng vô số ngôi sao 3 cánh nhỏ mạ crom rất đẹp mắt, ấn tượng. Phần hộc đèn gầm bên dưới hai bên đầu xe được thay thế bằng cảm biến/mắt camera 306 độ.
Nội thất là sự lột xác mạnh mẽ nhất của E-Class thế hệ thứ 6. Trong đó, màn hình được thiết kế rộng, kéo dài từ khu vực trung tâm sang ghế phụ giúp hành khách ngồi trước thoải mái giải trí mà không phải quay sang màn hình trung tâm giữa xe. Phần cải tiến này giúp khách hàng liên tưởng đến màn hình của những chiếc Mercedes dòng S. Trong khi đó, người lái được trang bị 1 màn hình khá lớn sau vô lăng hiển thị đa thông tin.
E-class W214 còn trang bị kết nối không dây với điện thoại thông minh, hỗ trợ giọng nói tiếng Việt, giao diện thông minh hơn, định vị trực tuyến, cửa sổ trời toàn cảnh, đèn viền nội thất 64 màu, loa Burmester.
Giống như S-class, để xe vận hành mượt mà, êm ái hơn, E-class W214 sử dụng nền tảng MRA II. Theo một số thông tin, E-class W214 phiên bản E 200 sử dụng khối động cơ I4 2.0 Mild - Hybrid cho công suất 204 mã lực. Trong khi đó, E 300 AMG sản sinh công suất 258 mã lực. Cả 2 phiên bản này đều sử dụng hộp số 9 cấp, dẫn động cầu sau.
Giới chuyên gia dự đoán giá bán tại Việt Nam sẽ có giá từ 2-3 tỷ đồng, E-class thế hệ thứ 6 nhiều khả năng sẽ có 3 phiên bản gồm E 200 Exclusive, E 200 Avantgader và E 300 AMG.
- Doanh số xe Toyota tại Việt Nam tăng 36%
Công ty Ô tô Toyota Việt Nam (TMV) ngày 2/10 công bố doanh số bán hàng tháng 9/2025 đạt 7.209 xe (bao gồm cả Lexus), ghi nhận mức tăng trưởng 36% so với tháng trước.
Kết quả này cho thấy thị trường ô tô trong nước đang có sự khởi sắc rõ rệt, đồng thời khẳng định vị thế dẫn đầu của Toyota tại Việt Nam.
Trong tổng doanh số trên, thương hiệu Toyota đạt 7.013 xe, bao gồm 2.338 xe lắp ráp trong nước (CKD) và 4.675 xe nhập khẩu nguyên chiếc (CBU). Đặc biệt, doanh số xe Hybrid Electric tiếp tục duy trì đà tăng trưởng mạnh mẽ với 747 xe bán ra, tăng 33% so với cùng kỳ năm 2024. Dòng sản phẩm này ngày càng nhận được sự quan tâm của khách hàng nhờ ưu thế tiết kiệm nhiên liệu, giảm khí thải và thân thiện với môi trường nhưng vẫn giữ được sự tiện lợi trong quá trình sử dụng.
Ở phân khúc cao cấp, thương hiệu Lexus cũng ghi dấu ấn khi bàn giao 196 xe đến tay khách hàng trong tháng 9. Lũy kế đến nay, Lexus đã phân phi 15.220 xe tại thị trường Việt Nam kể từ khi chính thức ra mắt, khẳng định sức hút bền vững của dòng xe hạng sang này.
Trong danh mục sản phẩm, mẫu Yaris Cross tiếp tục dẫn đầu doanh số của Toyota với 1.964 xe bán ra, giữ vững vị thế là mẫu SUV đô thị được ưa chuộng hàng đầu. Theo sát là mẫu sedan Vios với 1.292 xe, vốn lâu nay nổi bật ở phân khúc xe cỡ nhỏ nhờ tính kinh tế và bền bỉ. Các mẫu xe khác cũng duy trì sự ổn định: Corolla Cross đạt 985 xe, Veloz Cross đạt 815 xe và Innova Cross đạt 671 xe.
- Nội thất Porsche Cayenne thuần điện được ví như phòng trưng bày
Porsche đã hé lộ không gian nội thất chiếc Cayenne thuần điện với khu vực táp-lô như "bức tường" màn hình, bao gồm cả màn hình thông tin giải trí cong.
Carscoops đưa tin, Porsche đang chuẩn bị cho sự ra mắt của Cayenne thuần điện, bên cạnh bản máy xăng và PHEV hiện có. Mẫu xe sẽ ra mắt cuối năm nay, nhưng Porsche đã sớm hé lộ nội thất của chiếc xe mới này, về cơ bản được ví như phòng trưng bày màn hình khổng lồ.
Cayenne thuần điện mở ra cái mà Porsche gọi là "nội thất của tương lai". Chiếm vị trí trung tâm là một màn hình OLED cong, vừa là màn hình giải trí, vừa thêm một số chức năng điều chỉnh. Tuy vậy, hãng vẫn giữ lại một số nút bấm vật lý cho các chức năng thiết yếu như điều hòa và âm lượng.
Dù vậy, ngay cả với những yếu tố truyền thống đó, cabin này khác xa với một khoang lái Porsche cổ điển nhất có thể.
Ngoài màn hình cong trung tâm, Porsche còn trang bị cho Cayenne điện cụm đồng hồ kỹ thuật số OLED 14,25 inch, màn hình hiển thị trên kính chắn gió (HUD) thực tế tăng cường 87 inch tùy chọn và một màn hình 14,9 inch dành cho hành khách, cho phép điều khiển ứng dụng và phát trực tuyến video. Công nghệ cũng mở rộng sang chìa khóa kỹ thuật số Porsche (Digital Key), có thể chia sẻ với tối đa bảy người dùng và một trợ lý giọng nói mới được điều khiển bằng AI.
Porsche tuyên bố Cayenne thuần điện mới mang lại khả năng cá nhân hóa nhiều hơn bao giờ hết, với 13 sự kết hợp màu nội thất, 4 gói nội thất, 5 gói tạo điểm nhấn, hệ thống đèn chiếu sáng nội thất mở rộng và 5 chủ đề kỹ thuật số.
Thêm vào đó là các chế độ tâm trạng (Mood Modes) mới, phối hợp ánh sáng, khí hậu, âm thanh và ghế ngồi để phù hợp với sở thích của người lái.
Bên cạnh các tùy chọn có sẵn gồm mái kính lớn nhất từng được trang bị trên một chiếc Porsche, với khu vực phía trước có thể trượt và chức năng kiểm soát ánh sáng biến đổi (Variable Light Control), xe còn có tính năng thú vị khác là sưởi bề mặt trên các khu vực tiếp xúc như bệ tì tay và tấm ốp cửa, bổ sung cho ghế sưởi và vô lăng sưởi. Cuối cùng, hàng ghế sau điều chỉnh điện được trang bị tiêu chuẩn ưu tiên không gian hành khách hoặc không gian chở hàng.
Ngoài ra nếu muốn có thêm các trang bị "có một không hai", chương trình Porsche Exclusive Manufaktur và Sonderwunsch (Yêu cầu đặc biệt) sẽ làm khách hàng hài lòng với số tiền không hề nhỏ.
- Honda CB1000 SP 2025 chính thức ra mắt, chốt giá 430 triệu đồng
Honda CB1000 SP 2025 vừa được giới thiệu tại thị trường Malaysia với mức giá 69.999 RM (khoảng 430 triệu đồng). Mẫu naked bike này gây chú ý nhờ động cơ 4 xy-lanh mạnh mẽ, trang bị treo và phanh cao cấp, cùng thiết kế đậm chất streetfighter, trở thành lựa chọn đáng cân nhắc trong phân khúc naked bike cỡ lớn.
Honda CB1000 SP 2025 xuất hiện giữa thị trường streetfighter/naked hiệu năng cao với những cái tên danh tiếng như Ducati Streetfighter V4, Yamaha MT-10, Triumph Speed Triple 1200, KTM 1290 Super Duke R và Aprilia Tuono V4. Mục tiêu của Honda là tạo ra một chiếc naked-bike dễ tiếp cận, hiệu năng tốt nhưng vẫn mang tính sử dụng hàng ngày cao.
Honda CB1000 SP được trang bị động cơ 4 xi-lanh thẳng hàng, phát triển dựa trên nền tảng Fireblade, sản sinh công suất khoảng 155 mã lực tại 11.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 107 Nm tại 9.000 vòng/phút. Con số này tuy thấp hơn nhiều so với CBR1000RR nhưng lại mang đến sự dễ kiểm soát và mượt mà, phù hợp cho cả những tay lái ít kinh nghiệm với xe công suất lớn. Phản hồi ga mềm, không quá hung hăng nhưng vẫn đủ phấn khích, giúp chiếc xe cân bằng giữa khả năng vận hành thể thao và sự thân thiện hàng ngày.
Phiên bản SP đi kèm hệ thống treo Showa SFF-BP phía trước và giảm xóc sau Ohlins TTX36, mang lại khả năng tùy chỉnh để đạt hiệu quả tốt nhất trên cả đường phố lẫn đường dài. Phanh trước sử dụng kẹp Brembo Stylema bốn piston cho lực hãm chính xác và chắc chắn, dễ dàng kiểm soát bằng hai ngón tay.
Tuy vậy, khi vận hành ở tốc độ cao hoặc tăng tốc mạnh, xe đôi lúc xuất hiện hiện tượng lắc đầu bánh trước, đặc biệt khi lốp căng sai áp suất hoặc người lái chưa phân bổ trọng lượng hợp lý. Điểm trừ khác nằm ở việc xe chưa được trang bị cruise control và xi-nhan tự tắt, trong khi nhiều đối thủ cùng phân khúc đã có sẵn.
- Yamaha PG-1 2025 bán chênh giá 4 triệu đồng tại đại lý
Tương tự như đời xe trước, mẫu Yamaha PG-1 2025 đang được các đại lý bán chênh so với giá đề xuất 4 triệu đồng.
Ra mắt Việt Nam từ giữa tháng 9, mẫu xe máy Yamaha PG-1 2025 nhanh chóng trở thành cái tên được săn đón nhất thị trường. Điều này thể hiện qua việc xe đang được rao bán tại các đại lý với giá cao hơn mức đề xuất của hãng.
Khảo sát tại một số đại lý phân phối ở TP.HCM, phiên bản cao cấp và giới hạn của PG-1 2025 được chào bán với mức giá 38-39 triệu đồng. So với mức đề xuất 34,464 và 34,855 triệu đồng, hai bản này đang cao hơn khoảng 4 triệu đồng.
Thậm chí, có một đại lý thông báo giá bán cho chiếc Yamaha PG-1 màu Xanh camo lên tới 39,5 triệu đồng. Hiện các đại lý chưa có xe để giao. Khách cần đặt cọc khoảng 1 triệu đồng để vào danh sách chờ giao trong tháng 10 này.
Bản tiêu chuẩn giá đề xuất 30,928 triệu đồng ít đội giá hơn khi được báo giá 31,5-32 triệu đồng, tùy đại lý. Mức chênh lệch dao động khoảng 1-1,5 triệu đồng, do bản này không có khác biệt đáng kể so với đời cũ.
Trong khi đó, các bản cao cấp được bổ sung trang bị ABS, được coi là nâng cấp đáng giá nhất trên đời xe 2025. Ngoài ra, các bản này còn có đồng hồ tốc độ LCD thay cho kiểu analog truyền thống.
Ở thời điểm mới ra mắt, nguồn cung xe còn hạn chế, khách hàng hiện có hai lựa chọn: hoặc chi thêm tiền để sở hữu xe sớm, hoặc kiên nhẫn chờ đợi khi tình trạng khan hàng lắng xuống và giá bán trở lại gần mức đề xuất.
Thực tế, hiện tượng “kênh giá” tại đại lý không phải lần đầu xảy ra với Yamaha PG-1. Trước đó, khi ra mắt thị trường Việt Nam cuối năm 2023, mẫu xe underbone này đã bị thổi giá từ 1-3 triệu đồng và có thời điểm mức chênh lên tới 10 triệu đồng so với giá niêm yết.
Tình trạng "đội" giá của mẫu xe Yamaha PG-1 đời cũ đã kéo dài liên tục trong nhiều tháng, và chỉ chấm dứt vào khoảng giữa năm 2024 khi nguồn cung dồi dào hơn. Trong dải sản phẩm của Yamaha Việt Nam, PG-1 là mẫu xe máy hiếm hoi từng bị bán chênh giá so với niêm yết.