Bản tin Xe cộ 3/1: Siêu xe Lamborghini Revuelto Animae độc nhất dành cho Nhật Bản

Tháng 10/2025, Toyota bán ra tổng cộng 8.000 xe, duy trì đà tăng doanh số. Trong đó, Toyota Yaris Cross là mẫu xe bán chạy nhất của thương hiệu này tại Việt Nam.

Toyota Việt Nam (TMV) công bố doanh số bán hàng tháng 10/2025 đạt tổng cộng 8.000 xe, bao gồm Lexus.

Trong đó, chỉ tính riêng doanh số các mẫu xe thương hiệu Toyota đạt 7.768 xe, ghi nhận mức tăng trưởng 11% so với tháng trước. Số xe lắp ráp bán ra đạt 2.521 chiếc và ô tô nhập khẩu nguyên chiếc là 5.247 xe.

Yaris Cross tiếp tục là xe Toyota bán chạy nhất tháng với doanh số đạt 1.833 xe. Tuy nhiên so với tháng trước, doanh số Yaris Cross lại giảm khoảng 7%.

Mẫu xe Toyota bán chạy thứ hai là Vios với doanh số 1.402 xe, tăng khoảng 8% so với tháng 9. Đứng ở vị trí xe Toyota bán chạy thứ ba trong tháng 10 là Corolla Cross với doanh số 870 xe.

Cũng trong tháng 10/2025, TMV cho biết doanh số xe hybrid cũng ghi nhận mức tăng 10% so với tháng trước, với 822 xe bán ra.

Ở phân khúc xe hạng sang, Lexus tiếp tục tạo dấu ấn khi mang đến trải nghiệm đẳng cấp cho 232 khách hàng trong tháng 10. Lũy kế đến nay, Lexus đã bàn giao tổng cộng 15.452 xe tới khách hàng Việt Nam kể từ khi thương hiệu chính thức được giới thiệu tại thị trường.

