Bản tin Xe cộ 3/1: Siêu xe Lamborghini Revuelto Animae độc nhất dành cho Nhật Bản

- Doanh số xe Toyota tăng mạnh dịp cuối năm
Tháng 10/2025, Toyota bán ra tổng cộng 8.000 xe, duy trì đà tăng doanh số. Trong đó, Toyota Yaris Cross là mẫu xe bán chạy nhất của thương hiệu này tại Việt Nam.
Toyota Việt Nam (TMV) công bố doanh số bán hàng tháng 10/2025 đạt tổng cộng 8.000 xe, bao gồm Lexus.
Trong đó, chỉ tính riêng doanh số các mẫu xe thương hiệu Toyota đạt 7.768 xe, ghi nhận mức tăng trưởng 11% so với tháng trước. Số xe lắp ráp bán ra đạt 2.521 chiếc và ô tô nhập khẩu nguyên chiếc là 5.247 xe.
Yaris Cross tiếp tục là xe Toyota bán chạy nhất tháng với doanh số đạt 1.833 xe. Tuy nhiên so với tháng trước, doanh số Yaris Cross lại giảm khoảng 7%.
Mẫu xe Toyota bán chạy thứ hai là Vios với doanh số 1.402 xe, tăng khoảng 8% so với tháng 9. Đứng ở vị trí xe Toyota bán chạy thứ ba trong tháng 10 là Corolla Cross với doanh số 870 xe.
Cũng trong tháng 10/2025, TMV cho biết doanh số xe hybrid cũng ghi nhận mức tăng 10% so với tháng trước, với 822 xe bán ra.
Ở phân khúc xe hạng sang, Lexus tiếp tục tạo dấu ấn khi mang đến trải nghiệm đẳng cấp cho 232 khách hàng trong tháng 10. Lũy kế đến nay, Lexus đã bàn giao tổng cộng 15.452 xe tới khách hàng Việt Nam kể từ khi thương hiệu chính thức được giới thiệu tại thị trường.
- VinFast ra mắt xe máy điện ZGoo và Flazz, giá chỉ từ 14,9 triệu đồng
VinFast chính thức ra mắt hai dòng xe máy điện hoàn toàn mới ZGoo và Flazz với mức giá tương ứng 14,9 và 16 triệu đồng, phù hợp với số đông người tiêu dùng, không yêu cầu bằng lái và được trang bị pin LFP tiên tiến, an toàn cao.
Với mức giá chỉ từ 14,9 triệu đồng, đây là hai mẫu xe máy điện trang bị pin LFP chất lượng cao có giá thấp nhất trên thị trường hiện tại. So với ắc-quy axit chì, pin LFP có độ an toàn cao, tuổi thọ vượt trội, đồng thời cho phép xe di chuyển quãng đường tốt hơn.
Xe có kích thước dài, rộng, cao lần lượt là 1.745 x 700 x 1.050 mm, chiều cao yên 760 mm, trọng lượng 72 kg tương đương với ZGoo. Tuy nhiên, ngoài trang bị tiêu chuẩn là 1 pin LFP dung lượng 1,2 kWh đi kèm theo xe, Flazz còn có thêm khay gắn pin phụ, giúp tăng quãng đường di chuyển tối đa lên tới 100 km khi sử dụng 2 pin.
Cả hai mẫu xe máy điện mới đều được VinFast trang bị động cơ Inhub có công suất tối đa 1.100W, đạt chuẩn chống nước IP67. Tốc độ tối đa được giới hạn ở mức 39 km/h (chế độ Sport) và 30 km/h (chế độ Eco), giúp đảm bảo an toàn khi lưu thông trên đường và không yêu cầu bằng lái, phù hợp với mọi khách hàng.
- Siêu xe Lamborghini Revuelto Animae độc nhất dành cho Nhật Bản
Siêu xe Lamborghini Revuelto Ad Personam Animae mang hiệu ứng chuyển đổi màu theo chiều dọc thân xe, vốn lấy cảm hứng từ văn hóa Nhật Bản.
Tại sự kiện Lamborghini Day Japan 2025, hãng siêu xe đến từ Italy đã giới thiệu siêu phẩm Lamborghini Fenomeno và chiếc Revuelto Ad Personam Animae độc nhất thế giới.
Đây vẫn là tác phẩm của bộ phận cá nhân hóa Ad Personam với nhiều tùy chọn độc đáo. Lamborghini không giải thích lý do đặt tên "Animae" cho siêu xe độc bản này. Trong tiếng Latin, 'animae' có nghĩa là 'linh hồn'.
Lấy cảm hứng từ văn hóa Nhật Bản, siêu xe sở hữu hiệu ứng đổi màu dọc từ trắng Bianco Asopo sang đỏ Rosso Khonsu, vốn lần đầu tiên xuất hiện trên một chiếc Lamborghini.
Sự tương phản giữa tông màu đỏ/trắng tiếp tục được áp dụng trong khoang lái, nơi ghế tài được trang trí với các họa tiết chủ đạo màu đỏ, còn ghế phụ với nhiều chi tiết màu trắng trên nền họa tiết monogram Ad Personam "L" hiện đại.
Tương tự ngoại thất, tấm che nút khởi động Start/Stop cũng được trang trí với hiệu ứng đổi màu dọc, đi kèm với các đường chỉ trang trí với tông màu tương tự.
Tên gọi của siêu xe độc bản cũng được thêu nổi ở phía sau tựa lưng ghế, tuy nhiên được thiết kế với tông màu nằm ngược lại so với tổng thể của toàn bộ xe. Điều này cũng được áp dụng cho phối màu kẹp phanh tại ngoại thất.
Huy hiệu "Lamborghini Day Japan 2025" được đặt tại cột A nhằm ghi nhớ sự kiện ra mắt của chiếc xe, vốn chỉ được sản xuất riêng cho một khách hàng tại Nhật Bản.
Lamborghini Revuelto vẫn được trang bị động cơ hút khí tự nhiên V12 dung tích 6.5L kết hợp cùng 3 động cơ điện, cho ra công suất tối đa 1.015 mã lực.
- Toyota phát triển động cơ tăng áp mới cho xe hybrid, PHEV và xe thể thao
Toyota phát triển hai động cơ tăng áp 1.5L và 2.0L thế hệ mới, có khả năng tương thích với nhiều loại nhiên liệu trung hòa carbon. Các động cơ này sẽ được ứng dụng cho xe hybrid, PHEV và xe thể thao trong chiến lược giảm phát thải của hãng.
Toyota sẽ sử dụng thế hệ động cơ tăng áp 1.5L và 2.0L mới cho các dòng xe hybrid, plug-in hybrid (PHEV) và xe thể thao trong tương lai. Động thái này nằm trong chiến lược phát triển đa hướng nhằm đạt mục tiêu trung hòa carbon, được hãng công bố trong buổi họp báo tại Japan Mobility Show 2025.
Theo ông Takashi Uehara - Chủ tịch bộ phận hệ truyền động Toyota, hai khối động cơ này sẽ là nền tảng cho các mẫu xe tương lai của hãng. Chúng được thiết kế linh hoạt để có thể vận hành bằng nhiều loại nhiên liệu khác nhau, bao gồm nhiên liệu trung hòa carbon như hydro, ethanol, e-fuel (nhiên liệu tổng hợp) và nhiên liệu sinh học.
Động cơ 1.5L mới cho công suất khoảng 70 kW và mô-men xoắn 120 Nm, tương tự cấu hình của các động cơ chu trình Atkinson hiện nay. Khi kết hợp cùng mô-tơ điện công suất khoảng 30 kW, hệ thống hybrid này sẽ cho tổng công suất xấp xỉ 100 kW, và có thể tích hợp công nghệ tăng áp để cải thiện hiệu suất.
Trong khi đó, động cơ 2.0L tăng áp 4 xi-lanh hướng đến hiệu năng cao, cho công suất vượt mốc 400 mã lực và mô-men xoắn trên 500 Nm. Động cơ này sẽ được trang bị trên các mẫu xe thể thao trong tương lai của Toyota, bao gồm cả chiếc GR Yaris M Concept, chiếc xe vốn được cho là nguyên mẫu thử nghiệm cho mẫu kế nhiệm MR2.
- Subaru Forester 2026 ra mắt Malaysia, nhập khẩu nguyên chiếc từ Nhật Bản
Tại thị trường Malaysia, Subaru Forester 2026 đã chính thức được giới thiệu với phiên bản duy nhất 2.5i-S EyeSight, nhập khẩu nguyên chiếc (CBU) từ Nhật Bản.
Sau khi bắt đầu nhận đơn đặt hàng vào tháng 9/2025, Subaru Forester 2026 thế hệ thứ sáu hiện đã chính thức được bán tại Malaysia, mẫu SUV này lần đầu tiên được ra mắt trên toàn cầu vào tháng 11/2023. Forester sẽ có phiên bản duy nhất 2.5iS EyeSight, được nhập khẩu nguyên chiếc (CBU) từ Nhật Bản. Điều này phù hợp với thông báo của TC Subaru (TCS) vào tháng 5 năm ngoái sau khi Tan Chong International Limited (TCIL) xác nhận sẽ ngừng sản xuất xe lắp ráp (CKD) tại Thái Lan, Việt Nam, Malaysia và Campuchia vào cuối năm 2024 - thế hệ Forester thứ năm trước đó được sản xuất tại Thái Lan.
Subaru Forester 2026 vẫn giữ phong cách quen thuộc nhưng được làm mới với diện mạo táo bạo hơn. Xe sở hữu lưới tản nhiệt lớn với chi tiết đen nổi bật, đèn pha hai tầng, cản trước góc cạnh và vòm bánh xe vuông vức kèm ốp đen mang lại vẻ khỏe khoắn, vững chãi đặc trưng của dòng SUV Nhật Bản.
Subaru Forester 2026 sử dụng động cơ Boxer 4 xi-lanh 2.5 lít FB25, công suất 185 PS (182 mã lực) và mô-men xoắn 247 Nm, kết hợp hộp số vô cấp Lineartronic CVT cùng hệ dẫn động 4 bánh đối xứng (Symmetrical AWD) đặc trưng của Subaru. Xe có thể tăng tốc 0–100 km/h trong 9,7 giây và đạt tốc độ tối đa 205 km/h.
Nền tảng Subaru Global Platform cải tiến giúp độ cứng thân xe tăng 10%, độ xoắn tăng 30%, mang đến cảm giác lái vững chắc và ổn định hơn. Forester mới có kích thước 4.655 x 1.830 x 1.730 mm, trục cơ sở 2.670 mm và khoảng sáng gầm 220 mm, thích hợp cho cả đường đô thị lẫn đ ịa hình. Xe được trang bị hệ thống kiểm soát đổ đèo, chế độ Dual X-Mode cùng SI-Drive với hai chế độ Intelligent và Sport, giúp người lái dễ dàng tùy chỉnh hiệu suất theo điều kiện vận hành.
Về giá cả, Forester 2.5iS EyeSight có giá RM221.500 (khoảng 1,39 tỷ đồng), chưa bao gồm chi phí lăn bánh và bảo hiểm, đắt hơn so với Forester GT Edition EyeSight phiên bản cao cấp nhất hiện hành có giá RM188.800 (xấp xỉ 1,18 tỷ đồng - giá bán lẻ).