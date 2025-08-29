Bản tin Xe cộ 29/8: SUV hybrid tầm xa của Volvo lộ diện

- SUV hybrid tầm xa của Volvo lộ diện

Volvo vừa chính thức hồi sinh dòng XC70 dưới diện mạo hoàn toàn mới là một mẫu SUV plug-in hybrid cao cấp.

Sau gần 10 năm kể từ khi ngừng sản xuất, Volvo XC70 đã chính thức trở lại như một phần trong tiến trình điện hóa của hãng xe Thụy Điển. Theo đó, Volvo vừa giới thiệu mẫu XC70 hoàn toàn mới tại thị trường Trung Quốc.

XC70 được định vị trên XC60 và dưới XC90 trong dải sản phẩm của Volvo. Xe có chiều dài 4.815 mm, rộng 1.890 mm, cao 1.650 mm. Trục cơ sở đạt 2.895 mm, ngắn hơn XC90 khoảng 137 mm.

Khác với mẫu XC70 bản cũ mang dáng wagon, phiên bản mới ra mắt là một chiếc SUV plug-in hybrid (PHEV). Ngoại hình của xe vẫn mang đậm dấu ấn Volvo với lưới tản nhiệt kín lấy cảm hứng từ dòng xe điện EX90, bên cạnh cụm đèn pha tách đôi công nghệ matrix LED và trần kính toàn cảnh.

Về vận hành, XC70 được giới thiệu là mẫu PHEV tầm xa đầu tiên của Volvo. Phiên bản tiêu chuẩn dẫn động cầu trước sản sinh 314 mã lực, pin 21,2 kWh cho quãng chạy thuần điện 116 km (chuẩn WLTC).

Bản cao cấp hơn dùng hệ dẫn động AWD công suất 456 mã lực, pin 39,6 kWh lớn hơn cho phạm vi chạy điện lên 180 km. Kết hợp cùng động cơ 1.5L xăng tăng áp, cho tổng quãng đường di chuyển hơn 1.200 km. Pin hỗ trợ sạc nhanh DC, từ 0–80% trong 23 phút, và có khả năng sạc hai chiều để cấp điện cho thiết bị ngoài.

