Bản tin Xe cộ 29/8: SUV hybrid tầm xa của Volvo lộ diện

- SUV hybrid tầm xa của Volvo lộ diện
Volvo vừa chính thức hồi sinh dòng XC70 dưới diện mạo hoàn toàn mới là một mẫu SUV plug-in hybrid cao cấp.
Sau gần 10 năm kể từ khi ngừng sản xuất, Volvo XC70 đã chính thức trở lại như một phần trong tiến trình điện hóa của hãng xe Thụy Điển. Theo đó, Volvo vừa giới thiệu mẫu XC70 hoàn toàn mới tại thị trường Trung Quốc.
XC70 được định vị trên XC60 và dưới XC90 trong dải sản phẩm của Volvo. Xe có chiều dài 4.815 mm, rộng 1.890 mm, cao 1.650 mm. Trục cơ sở đạt 2.895 mm, ngắn hơn XC90 khoảng 137 mm.
Khác với mẫu XC70 bản cũ mang dáng wagon, phiên bản mới ra mắt là một chiếc SUV plug-in hybrid (PHEV). Ngoại hình của xe vẫn mang đậm dấu ấn Volvo với lưới tản nhiệt kín lấy cảm hứng từ dòng xe điện EX90, bên cạnh cụm đèn pha tách đôi công nghệ matrix LED và trần kính toàn cảnh.
Về vận hành, XC70 được giới thiệu là mẫu PHEV tầm xa đầu tiên của Volvo. Phiên bản tiêu chuẩn dẫn động cầu trước sản sinh 314 mã lực, pin 21,2 kWh cho quãng chạy thuần điện 116 km (chuẩn WLTC).
Bản cao cấp hơn dùng hệ dẫn động AWD công suất 456 mã lực, pin 39,6 kWh lớn hơn cho phạm vi chạy điện lên 180 km. Kết hợp cùng động cơ 1.5L xăng tăng áp, cho tổng quãng đường di chuyển hơn 1.200 km. Pin hỗ trợ sạc nhanh DC, từ 0–80% trong 23 phút, và có khả năng sạc hai chiều để cấp điện cho thiết bị ngoài.
- Phiên bản SUV thuần điện EQB của Mercedes được nâng cấp
Mercedes-Benz Việt Nam (MBV) vừa cho biết sẽ cung cấp tại thị trường Việt Nam mẫu SUV thuần điện EQB 250+ phiên bản nâng cấp giữa vòng đời (bản Facelift) với nhiều cải tiến.
EQB 250+ FL có phần đầu xe nổi bật với mặt ca-lăng Black Panel trang trí họa tiết ngôi sao biểu tượng, cùng dải đèn LED nối liền đèn chiếu sáng ban ngày ở cụm đèn trước.
Với kích thước tổng thể 4685 x 1834 x 1693 mm, EQB 250+ FL phù hợp cho di chuyển đô thị lẫn đi đường dài. Trọng lượng không tải 2,105 kg và hệ số cản gió thấp giúp xe di chuyển gọn gàng, tiết kiệm năng lượng.
Mâm xe thể thao AMG với nan 10 chấu và thiết kế tối ưu hoá khí động học có kích thước lên đến 20-inch. Đèn pha LED High Performance với tính năng chiếu sáng thích ứng, kết hợp đèn hậu LED toàn phần, tạo nên ánh sáng rõ nét, an toàn trong mọi điều kiện thời tiết.
EQB 250+ FL còn được trang bị gương chiếu hậu chỉnh điện, gập điện với chức năng chống chói tự động, cùng camera lùi hỗ trợ đỗ xe, mang đến tầm nhìn rộng và sự tự tin cho tài xế khi vận hành.
Khoang lái của EQB 250+ FL được nâng cấp với ốp trang trí nội thất với hoạ tiết ngôi sao ba cánh đặc trưng tích hợp đèn LED ẩn. Bên cạnh đó, phiên bản nâng cấp có thêm cổng kết nối truyền thông đa phương tiện (USB Type-C) cho cả hàng ghế trước và sau.
EQB 250+ FL được tối ưu hóa hiệu suất và quãng đường di chuyển nhờ những tinh chỉnh về khí động học giúp mang lại quãng đường di chuyển của xe có thể đạt tới 468 - 537 km theo tiêu chuẩn WLTP. Những bổ sung đáng chú ý khác có thể kể đến như hệ thống hỗ trợ phanh phòng ngừa va chạm (Active Brake Assist) và hệ thống hỗ trợ cảnh báo điểm mù.
Mẫu xe nâng cấp này có mức giá bán lẻ khuyến nghị là 2,309,000,000 VND.
- Ra mắt Harley-Davidson X350 và X500 2025, giá từ 129 triệu đồng
Dòng môtô Harley-Davidson giá rẻ nhất hiện nay là X350 và X500 vừa được tung ra thị trường với màu xanh vũ trụ mới, rất cuốn hút các tín đồ xe hai bánh.
Harley-Davidson tiếp tục mở rộng phân khúc xe phân khối nhỏ với bản cập nhật mới nhất, và chính thức ra mắt phiên bản màu "Xanh Vũ Trụ" cho hai mẫu X350 và X500 đời 2025 tại thị trường Nhật Bản. Giá bán của hai dòng xe này không đổi, khởi điểm khoảng 129 triệu đồng.
X350 và X500 là hai mẫu mô tô thể thao, phong cách và dễ điều khiển, lý tưởng cho người mới bắt đầu hoặc những ai đang tìm kiếm một chiếc xe phân khối lớn nhẹ, dễ sử dụng nhưng vẫn giữ chất Harley-Davidson. Cả hai được phát triển hợp tác cùng QJ Motor (Trung Quốc) và phân phối dưới thương hiệu Harley-Davidson chính hãng.
Harley-Davidson X350 sử dụng động cơ hai xi-lanh thẳng hàng 353cc, công suất 36 mã lực. Xe được trang bị phuộc ống lồng trước, giảm xóc đơn sau, phanh đĩa cả trước và sau, cùng hệ thống ABS tiêu chuẩn.
Trong khi đó, Harley-Davidson X500 thể hiện sự mạnh mẽ và thể thao. Dòng mô tô tầm trung X500 nâng cấp với động cơ I2 dung tích 500cc, sản sinh 48 mã lực. Xe trang bị phuộc trước hành trình ngược (USD), giảm xóc sau monoshock có thể điều chỉnh tải trước, cùng hệ thống phanh đĩa và ABS tiêu chuẩn. Thiết kế lấy cảm hứng từ dòng XR huyền thoại, mang đậm chất tracker cổ điển.
- Nhà thiết kế Ferrari chê xe điện Jaguar mới 'gây thất vọng khi nhìn gần'
Mẫu xe mới của Jaguar nhận nhiều ý kiến trái chiều xoay quanh thiết kế táo bạo mang hơi hướng tương lai của xe điện.
Frank Stephenson, một nhân vật có tiếng nói trong giới thiết kế ô tô, từng tạo ra những mẫu xe đình đám như Ferrari F430 hay BMW X5, đã không ngần ngại bày tỏ quan điểm của mình về mẫu xe điện Type 00 của Jaguar. Mặc dù là một concept táo bạo, mở đường cho chiến lược "siêu sang" của Jaguar nhằm cạnh tranh với Bentley, Type 00 lại không gây ấn tượng tốt với nhà thiết kế này.
Chia sẻ với tạp chí Top Gear, Stephenson đã dùng từ "quên lãng từ mọi góc độ" để miêu tả chiếc xe. Thậm chí, ông còn tạo ra một thuật ngữ mới là "unautomotive" (thiếu tính ô tô) để chỉ trích thiết kế lập dị này. Nhà thiết kế 65 tuổi cho rằng: "Tổng thể thiết kế thiếu sự gắn kết và có vẻ chưa hoàn thiện".
Ông cũng đưa ra một nhận xét: "Type 00 trông đầy hứa hẹn từ xa, nhưng lại gây thất vọng khi nhìn gần".
Theo Brandon Baldassari, Giám đốc Jaguar tại Mỹ, phiên bản sản xuất của chiếc grand tourer này sẽ có giá khoảng 130.000 USD (khoảng 3,4 tỷ đồng), gần như gấp đôi giá bán trung bình hiện tại của Jaguar. Đây là một bước đi mạo hiểm, nhưng cũng là lý do Tata Motors, công ty mẹ của Jaguar, chấp nhận bán ít xe hơn.
- Lamborghini Fenomeno mới lộ diện, giá gần 92 tỷ đồng
Siêu xe mạnh nhất từng được Lamborghini chế tạo với số lượng giới hạn có tên gọi Fenomeno vừa được trình làng.
Lamborghini trình làng siêu phẩm đặc biệt - Fenomeno hoàn toàn mới tại Tuần lễ Monterey 2025. Fenomeno được phát triển dựa trên nền tảng của Revuelto - siêu xe đầu bảng của thương hiệu siêu bò với số lượng sản xuất giới hạn chỉ 29 chiếc.
Chiếc Lamborghini mới đầy ấn tượng đã trở thành tâm điểm chú ý. Fenomeno tuân theo công thức quen thuộc từ việc thừa hưởng công nghệ và hiệu suất đỉnh cao. Fenomeno sở hữu cặp đèn pha góc cạnh, sắc sảo và nắp capo thông gió với 2 hốc gió cỡ lớn. Lamborghini đã chế tạo bộ cản riêng, hoàn thiện với đường sọc cùng màu chạy dọc theo bộ chia gió.
Lamborghini Fenomeno vẫn được trang bị cơ cấu PHEV V12. Động cơ xăng V12, dung tích 6.5L hút khí tự nhiên được tinh chỉnh để cho công suất 833 mã lực, tăng từ mức 814 mã lực ban đầu (sức mạnh 20 mã lực so với Revuelto).
Pin lithium-ion dung tích 7kWh lớn hơn cũng được bổ sung để cung cấp thêm hỗ trợ điện. Kết hợp 3 động cơ điện, tổng công suất lên đến 1.080 mã lực (tăng hơn 65 mã lực). Hộp số 8 cấp ly hợp kép và hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian. Khả năng tăng tốc Fenomeno từ 0-100 km/h chỉ trong 2,4 giây, trước khi đạt vận tốc tối đa giới hạn ở mức 350 km/h. Chế độ thuần điện của Fenomeno có phạm vi di chuyển tối đa 20 km.